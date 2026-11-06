El Municipio informa cómo funcionarán los servicios durante el feriado del 9 de noviembre

La Municipalidad de Rafaela informa el funcionamiento de los principales servicios durante el fin de semana y el lunes 9 de noviembre, feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina. El cronograma también se enmarca en la conmemoración del Día del Empleado Municipal, que se celebra el domingo 8.



Recolección de residuos

El viernes 6, la recolección domiciliaria se prestará con normalidad y corresponderá sacar residuos no recuperables y biodegradables.



El sábado 7, como es habitual, no habrá servicio. El domingo 8 tampoco se realizará recolección, por lo que se solicita no sacar las bolsas durante esas dos jornadas.



El lunes 9 se retomará el servicio con la recolección de residuos recuperables.



En cuanto a los residuos de patio, ese lunes corresponderá la recolección del sector 2, integrado por los barrios San Martín, Juan de Garay, Ilolay, Los Nogales, Jardín, Antártida Argentina, Amancay y 17 de Octubre.



Transporte público y estacionamiento

El transporte público de pasajeros no prestará servicio desde el sábado 7 hasta el lunes 9 inclusive. Su funcionamiento habitual se retomará el martes 10.



La Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) funcionará con normalidad el sábado 7. El domingo 8 y el lunes 9 no se aplicará el cobro del estacionamiento medido.



Complejo Ambiental y Eco Puntos

El Complejo Ambiental permanecerá cerrado el domingo 8 y el lunes 9. La atención al público se retomará el martes 10, de 7:00 a 19:00.



Los Eco Puntos estarán abiertos el sábado 7, de 8:00 a 19:00, y el domingo 8, de 9:00 a 15:00. El lunes 9 permanecerán cerrados y retomarán la atención habitual el martes 10.



Cementerio Municipal

Durante el lunes 9 estarán habilitadas las visitas al Cementerio Municipal. La administración permanecerá cerrada y se garantizará una guardia mínima para la atención de sepelios.



Atención municipal y recepción de reclamos

El edificio municipal y sus dependencias no atenderán al público durante el lunes 9. La atención habitual se retomará el martes 10 de noviembre.



El servicio de Gestión de Reclamos 147 contará con contestador automático. La línea de WhatsApp 3492-300270 continuará disponible para recibir mensajes.



Se solicita a vecinos y vecinas respetar los días de disposición de residuos y tener presentes las modificaciones previstas para cada servicio.