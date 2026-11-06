Santiago Caputo aprovechó la derrota de Trump para lanzar una provocación al kirchnerismo y relativizar el impacto en la Argentina

Santiago Caputo vinculó la victoria demócrata con el festejo del kirchnerismo y otros sectores.

Los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado estadounidense.

Donald Trump enfrentará los últimos dos años de mandato con un Congreso opositor.

Caputo destacó el cambio de comportamiento electoral de los hombres blancos jóvenes.

Los demócratas obtuvieron una ventaja de 17 puntos en ese segmento, que había respaldado a Trump en 2024.

Adrián Ravier aseguró que la relación estratégica entre Argentina y Estados Unidos no depende del resultado electoral.

La victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, que le permitió recuperar el control de ambas cámaras del Congreso y representó un duro revés para Donald Trump, tuvo repercusiones en la política argentina. El asesor presidencial Santiago Caputo aprovechó el resultado para lanzar una provocación contra el kirchnerismo y otros sectores políticos, aunque al mismo tiempo reclamó prudencia a la hora de interpretar las consecuencias electorales y sus posibles derivaciones internacionales.

A través de sus redes sociales, Caputo publicó un mensaje en el que vinculó la celebración demócrata con distintos espacios y actores que, desde su perspectiva, mantienen posiciones enfrentadas con el Gobierno de Javier Milei. “En este momento y a esta hora el único dato inobjetable es que festejan el Partido Demócrata, el Kirchnerismo, remanentes de la Coalición Cívica, Rusia, Irán, Hezbolá y el Partido Comunista Chino”, escribió.

La publicación adquirió especial significado después de confirmarse el triunfo opositor en Estados Unidos. Los demócratas consiguieron quedarse con la Cámara de Representantes y el Senado, un resultado que modifica el equilibrio de poder en Washington y coloca a Trump frente a una segunda mitad de mandato considerablemente más compleja.

La nueva composición parlamentaria le permitirá a la oposición bloquear iniciativas legislativas del oficialismo y profundizar las investigaciones sobre la administración republicana. Para el presidente estadounidense, la derrota supone un debilitamiento político en un momento en el que deberá afrontar mayores obstáculos para avanzar con su agenda.

Sin embargo, Caputo evitó presentar una interpretación definitiva sobre las razones del resultado. En otro mensaje, sostuvo que todavía era necesario examinar los datos electorales antes de formular conclusiones. Destacó especialmente la transparencia del sistema estadounidense y consideró que el análisis posterior permitirá construir hipótesis razonables sobre el comportamiento de los votantes.

El cambio electoral que llamó la atención de Caputo

Entre los elementos que el asesor presidencial decidió destacar apareció un dato relacionado con el comportamiento de los hombres blancos jóvenes, un segmento que había mostrado un respaldo significativo a Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

Caputo señaló que, según las encuestas a boca de urna, los demócratas consiguieron imponerse en ese grupo por una diferencia de 17 puntos porcentuales. La comparación resultó particularmente relevante porque dos años antes Trump había obtenido una ventaja de 28 puntos entre esos mismos electores.

El contraste representa un desplazamiento considerable en las preferencias de un sector que había contribuido al triunfo republicano. Para el asesor de Milei, ese indicador merece atención dentro de una evaluación más amplia de los factores que explican el resultado electoral.

La derrota también provocó una reacción de Trump, quien cuestionó la cobertura de Fox News y anticipó que recurriría al veto presidencial frente a proyectos impulsados por los demócratas que considerara inaceptables. “Me encantaría vetar y vetar”, expresó durante una entrevista televisiva.

La Casa Rosada buscó despegar la relación bilateral del resultado

Mientras se confirmaba el nuevo escenario institucional estadounidense, el Gobierno argentino intentó evitar que la derrota republicana fuera interpretada como una amenaza para la relación bilateral. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que el vínculo estratégico entre ambos países no depende de quién ocupe la Casa Blanca ni de qué fuerza política controle el Congreso.

Según explicó, la alineación con Estados Unidos forma parte de una política de Estado y no está condicionada por los resultados de una elección legislativa. De esa manera, buscó transmitir que la relación entre Javier Milei y Washington tiene fundamentos que exceden las afinidades partidarias con Trump.

Ravier también procuró llevar la discusión al terreno económico. Afirmó que la estabilidad argentina depende principalmente de las decisiones internas y mencionó la acumulación de reservas, el equilibrio fiscal y la reducción de los pasivos remunerados como herramientas para fortalecer la posición del país.

Además, sostuvo que existen alternativas de financiamiento para afrontar eventuales cambios en el respaldo estadounidense.

El resultado electoral abre, de todos modos, una etapa diferente para la administración de Trump y plantea interrogantes sobre la evolución de la relación con sus aliados internacionales. En ese contexto, la Casa Rosada intenta preservar su estrategia de acercamiento a Estados Unidos sin quedar condicionada por los cambios en el poder legislativo norteamericano.

La reacción de Caputo dejó expuesta, además, la lectura política que el oficialismo argentino hace del triunfo demócrata: una derrota que puede ser celebrada por sus adversarios internos, pero cuyas consecuencias concretas todavía deberán medirse en el escenario internacional.