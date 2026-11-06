Maia Reficco viajó a Brasil y surgieron las especulaciones sobre su relación con Franco Colapinto

El viaje de Maia Reficco a Brasil, justo cuando Franco Colapinto se encuentra en San Pablo para participar de las actividades previas al Gran Premio de Fórmula 1, despertó nuevas versiones sobre una posible reconciliación entre la actriz y el piloto. Una fotografía de la cantante en el aeropuerto de Aeroparque, lista para abordar un vuelo con destino al país vecino, comenzó a circular este jueves 5 de noviembre y volvió a poner el foco en la relación que mantuvieron.

La información fue difundida en Puro Show (eltrece) por la panelista Marcia Frisciotti, conocida como Pochi, creadora de la cuenta Gossipeame. Antes de revelar los protagonistas, dio algunas pistas sobre una pareja de famosos menores de 30 años, sin hijos ni matrimonios anteriores y con varias separaciones en su historial. Finalmente, confirmó: “La reconciliación bomba de la que estamos hablando es de Maia Reficco y Franco Colapinto”.

Pochi contó que había recibido imágenes de la actriz en Aeroparque el día anterior a la emisión del programa. En las fotografías se la veía con su equipaje, a punto de embarcar en un avión rumbo a Brasil. La coincidencia con el calendario de la Fórmula 1 fue el principal indicio que despertó las sospechas. “El vuelo iba rumbo a San Pablo, a Brasil, lugar en el que son las prácticas de Fórmula 1”, explicó la panelista, mientras mostraba la imagen al aire. “Esta reconciliación es una bomba”, había anticipado.

La historia entre Colapinto y Reficco atravesó distintos momentos y varias idas y vueltas. Según recordó la periodista, ambos se separaron, retomaron el vínculo cerca de octubre y posteriormente volvieron a distanciarse. Otro detalle que destacó fue que todavía se siguen en las redes sociales, algo que consideró significativo. También señaló que la actriz siempre tuvo palabras afectuosas hacia el piloto, incluso después de la ruptura.

Las agendas profesionales de ambos fueron uno de los factores que complicaron la relación. Mientras Colapinto desarrolla su carrera en el automovilismo internacional, Reficco combina compromisos actorales y musicales en distintos países. Esa distancia fue precisamente uno de los motivos que la actriz mencionó cuando habló de la separación.

En una entrevista con Puro Show, a mediados de septiembre, Reficco había explicado las dificultades para sostener el noviazgo: “La verdad es que vivimos vidas muy complicadas, estamos muy lejos y tenemos agendas distintas. No sé si son etapas diferentes, pero es complicado”, reconoció.

En aquella oportunidad también se refirió a los rumores que vinculaban a Colapinto con otras mujeres, entre ellas Sofía Solá. Lejos de mostrarse molesta, la actriz fue clara: “Él es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”.

Sin embargo, también dejó en evidencia el cariño que todavía sentía por el piloto. “Fran es una persona que quise mucho, que amé mucho y a la que le deseo lo mejor”, expresó. Aunque, al ser consultada sobre la posibilidad de retomar la relación, había sido contundente: “No creo que volvamos en el futuro”.

El viaje de Maia Reficco a Brasil reavivó los rumores de reconciliación con Franco Colapinto

La reciente aparición de la actriz en Aeroparque volvió a alimentar las especulaciones sobre un posible acercamiento. Sin embargo, hasta el momento no hay imágenes que confirmen un encuentro entre Reficco y Colapinto. La versión surgió a partir de la coincidencia entre el destino de su vuelo y la presencia del piloto en San Pablo por el Gran Premio de Fórmula 1.

Por ahora, ninguno de los dos se expresó públicamente sobre estos rumores ni confirmó una reconciliación. Mientras tanto, la historia sentimental entre la actriz y el corredor vuelve a generar expectativa entre sus seguidores, atentos a cada movimiento que pueda dar alguna pista sobre el presente de la pareja.