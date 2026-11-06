Etcheverry no pudo con Hijikata y quedó eliminado en París

El argentino Tomás Martín Etcheverry quedó eliminado este jueves del Masters 1000 de París tras caer ante el australiano Rinky Hijikata por 2-6, 6-3 y 7-5. De esta manera, el tenis nacional se quedó sin representantes en el cuadro principal del último torneo de esta categoría de la temporada 2026.

El platense había comenzado el encuentro con buenas sensaciones y se quedó con el primer set por 6-2. Con un servicio sólido y mayor precisión en sus golpes, logró imponer condiciones frente a un rival que llegó desde la clasificación.

Sin embargo, Hijikata reaccionó en el segundo parcial. El australiano mejoró su rendimiento, encontró mayor efectividad con el saque y consiguió igualar el partido al imponerse por 6-3.

La definición llegó en un tercer set muy disputado, en el que ambos jugadores alternaron buenos momentos. Cuando parecía que el encuentro podía resolverse en los últimos juegos, el australiano consiguió quebrar el servicio de Etcheverry y luego confirmó la ventaja con su saque para cerrar el partido por 7-5.

De esta manera, Etcheverry dejó escapar una importante oportunidad de avanzar en el torneo, especialmente en una parte del cuadro que había quedado abierta tras varias eliminaciones inesperadas.

La sorpresa de Hijikata y una llave que quedó abierta

La actuación de Rinky Hijikata, ubicado en el puesto 83 del ranking ATP, se convirtió en una de las grandes sorpresas del Masters 1000 de París. El australiano había ingresado al cuadro principal desde la clasificación y, en la ronda anterior, consiguió uno de los resultados más resonantes del certamen al eliminar al serbio Novak Djokovic.

Además, en ese mismo sector del cuadro se había producido la temprana eliminación del alemán Alexander Zverev, lo que abría una oportunidad importante para los jugadores que seguían en competencia.

Con su victoria frente a Etcheverry, Hijikata se clasificó a los cuartos de final y ahora espera por el ganador del enfrentamiento entre el italiano Lorenzo Musetti y el francés Luca Van Assche.