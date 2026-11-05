Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

El fútbol internacional se prepara para despedir a una de sus figuras más importantes. A los 41 años, Cristiano Ronaldo decidió ponerle fin a su carrera con la Selección de Portugal, después de más de dos décadas defendiendo los colores de su país. El delantero comunicó su decisión a través de las redes sociales, luego de un período de reflexión tras la última fecha FIFA.

Con un mensaje cargado de emoción, el histórico capitán recordó lo que significó llevar la camiseta número siete y reconoció que llegó el momento de darles espacio a los nuevos talentos que buscan hacerse un lugar en el seleccionado portugués.

“Llegó el momento de entregar la camiseta al futuro”

En su despedida, Ronaldo repasó los sentimientos y las responsabilidades que lo acompañaron desde su debut con Portugal, en agosto de 2003, cuando tenía apenas 18 años y el equipo era dirigido por Luiz Felipe Scolari.

“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la Selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla”, expresó el delantero.

La decisión puso fin a un recorrido extraordinario: disputó 234 partidos y convirtió 146 goles con el seleccionado, cifras que lo consolidaron como el máximo referente estadístico de la historia del fútbol portugués.

Los títulos y récords que marcaron la carrera de Cristiano Ronaldo con Portugal

El legado de Cristiano Ronaldo va mucho más allá de sus impresionantes registros individuales. Durante su etapa como internacional, el atacante fue una pieza fundamental en la transformación futbolística de Portugal y en la conquista de títulos que marcaron una época.

Entre sus principales logros sobresale la Eurocopa de 2016, conquistada frente a Francia. Aunque tuvo que abandonar la final por una lesión, acompañó a sus compañeros desde el banco y celebró una de las victorias más importantes de la historia del país.

A ese título se sumaron las conquistas de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025, que ampliaron su palmarés con el seleccionado.

También dejó una marca histórica en las Copas del Mundo. Su participación abarcó seis ediciones, desde Alemania 2006 hasta el Mundial 2026, con un registro de 27 partidos y 11 goles. Además, consiguió convertirse en el primer futbolista en marcar en cinco Mundiales consecutivos.

Los números de un ciclo histórico en la Selección de Portugal

La trayectoria de Cristiano Ronaldo con su país también se distingue por su continuidad y su presencia en distintas generaciones del fútbol portugués. Desde sus primeros pasos en las categorías juveniles, cuando integró el seleccionado Sub-15, hasta convertirse en el capitán del equipo mayor, construyó una carrera difícil de igualar.

En total, acumuló 18.604 minutos en cancha y 45 asistencias, además de sus 146 goles en 234 presentaciones.

Con su despedida, Portugal pierde a su máximo goleador y a uno de los futbolistas más influyentes de su historia. Sin embargo, queda el recuerdo de una carrera que cambió la dimensión internacional del seleccionado y dejó una huella imborrable en el fútbol mundial.