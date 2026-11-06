La Conmebol es uno de los mayores afectados por la crisis del Ueno Bank en Paraguay

La intervención de Ueno Bank en Paraguay generó preocupación en el fútbol sudamericano, luego de que trascendiera que la Conmebol tenía depositados cerca de 14 millones de dólares en la entidad financiera. La situación salió a la luz después de que el Banco Central del Paraguay ordenara el cierre del banco por problemas de solvencia, una medida que dejó a numerosos clientes sin acceso a sus cuentas y ahorros.

De acuerdo con medios paraguayos, la Confederación Sudamericana de Fútbol tenía invertidos 85.470 millones de guaraníes, equivalentes a unos 14,3 millones de dólares, en certificados de depósito de ahorro (CDA). De esta manera, quedó ubicada entre los principales depositantes de Ueno Bank. La noticia despertó interrogantes sobre las posibles consecuencias de la crisis bancaria en las finanzas del organismo, en un momento clave para el calendario de las competencias continentales.

Sin embargo, desde la Conmebol buscaron llevar tranquilidad y aseguraron que la situación no compromete el funcionamiento de la institución ni la organización de las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Según explicaron, el dinero invertido representa apenas el 2,5% de sus ingresos y no afecta el flujo de fondos destinado a cumplir con sus compromisos deportivos.

La crisis financiera también tuvo repercusiones en el ámbito político paraguayo, con el avance de un juicio político y la renuncia del presidente Gustavo Peña, respaldada por el exmandatario Horacio Cartés. En ese contexto, la Conmebol descartó que exista algún riesgo para el pago de premios a los clubes y ratificó que los torneos se desarrollarán con normalidad.

A partir de esta temporada, el campeón de la Copa Libertadores recibirá 25 millones de dólares, uno más que en 2025. Por su parte, el ganador de la Copa Sudamericana pasará de cobrar 6,5 millones a 10 millones de dólares.

En cuanto a las definiciones, Palmeiras y Estudiantes disputarán la final de la Libertadores el próximo 28 de noviembre, a las 17, en Montevideo. Una semana antes, el 21 de noviembre, Boca se enfrentará con Atlético Mineiro en Barranquilla por el título de la Sudamericana.

El reclamo de los futbolistas de la Selección de Paraguay

La intervención de Ueno Bank, uno de los principales bancos digitales de Paraguay, también provocó una fuerte reacción entre los integrantes de la Selección paraguaya de fútbol. En medio de la incertidumbre financiera que atraviesa el país, los futbolistas difundieron un comunicado en el que expresaron su preocupación y manifestaron su solidaridad con los ahorristas que no pueden acceder a su dinero.

Los jugadores aclararon que también fueron perjudicados por las restricciones impuestas por la entidad bancaria. “Nosotros también fuimos víctimas de esta situación, al igual que muchísimas familias paraguayas”, señalaron.

Además, reclamaron que el Gobierno y la Justicia actúen “de manera inmediata, transparente y sin distinción” para investigar lo ocurrido e identificar y sancionar a los responsables. En el comunicado, el plantel hizo especial hincapié en la situación de las familias trabajadoras y de los sectores más vulnerables, que quedaron imposibilitados de disponer de los ahorros que habían acumulado durante años.

“No se puede titubear cuando está en juego el esfuerzo de la gente decente”, advirtieron los futbolistas.

Por otra parte, anticiparon que cada integrante analizará la posibilidad de iniciar acciones legales para recuperar su dinero. “Vamos a defender lo que es nuestro, con la ley en la mano”, expresaron.

La crisis derivó en el cierre de sucursales, la interrupción de los servicios digitales y las dificultades para operar con tarjetas. Las medidas provocaron numerosos reclamos y protestas en las calles de Asunción, donde los clientes exigen respuestas y buscan recuperar sus depósitos en medio de un escenario de incertidumbre.

Por último, los integrantes de la Selección paraguaya hicieron un llamado a la unidad y se comprometieron a acompañar a las familias afectadas. “Paraguay se levantó de muchas. Y de esta también nos vamos a levantar, unidos, con trabajo, con dignidad y con la frente en alto”, concluyeron.