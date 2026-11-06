Hamilton arremetió contra Leclerc antes del GP de Brasil

El Gran Premio de Brasil tendrá un fin de semana cargado de actividad, con las miradas puestas no solo en la pista, sino también en la interna de Ferrari. Aunque Kimi Antonelli ya se consagró campeón, la tensión entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton se convirtió en uno de los principales focos de atención después del cruce que protagonizaron el pasado fin de semana durante una carrera. El episodio dejó al descubierto las diferencias entre ambos pilotos.

En la previa de la competencia en Brasil, Hamilton participó del media day y respondió a las preguntas de la prensa sobre su relación con Leclerc y la postura de la escudería italiana. Consultado sobre si el equipo intentaba limitar sus declaraciones, el siete veces campeón del mundo fue contundente: “No me van a silenciar. Nunca me han silenciado”.

El británico también fue consultado sobre si considera que Leclerc tiene un trato diferente con sus compañeros de equipo desde el punto de vista competitivo. Su respuesta fue directa: “Definitivamente los trata de forma diferente. Si te fijas en los compañeros de equipo, es lo mismo con Sebastian (Vettel), es lo mismo con Carlos (Sainz)”.

Según informó The Race, Fred Vasseur, director de Ferrari, había organizado una reunión para este viernes por la mañana en Brasil con el objetivo de acercar posiciones y resolver las diferencias. Sin embargo, el encuentro no pudo concretarse porque Leclerc se encuentra en Europa tras convertirse en padre.

Al referirse a esa posible reunión, Hamilton aclaró que no espera que las diferencias desaparezcan de inmediato, aunque consideró importante iniciar una instancia de diálogo. “No creo que todo se vaya a resolver en una sola reunión. Pero es importante. Lo que construyamos ahora nos pondrá en la posición correcta para el próximo año”, señaló.

Por último, el piloto británico reconoció que su llegada y su manera de trabajar representan un desafío para la estructura de Ferrari. “No es fácil integrar a alguien como yo en un equipo, porque soy muy directo y presiono constantemente para que haya muchos cambios. Y voy a seguir presionando para que haya más. Estoy aquí para ganar”, afirmó.

Pese a las diferencias, Hamilton respaldó la continuidad de Vasseur al frente del equipo y destacó la importancia de mejorar la comunicación interna: “Sigo creyendo que Fred es el indicado para llevarnos al campeonato. Se trata de comunicación. Se trata de comprensión”, concluyó.

El cronograma del GP de Brasil

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 1: de 12.30 a 13.30.

Prácticas Libres 2: de 16.00 a 17.00.

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: de 11.30 a 12.30.

Clasificación: de 15.00 a 16.00.

Domingo 8 de noviembre