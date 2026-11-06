Chiqui Tapia habló de los árbitros y sacó pecho por la Tabla Anual

La Liga Profesional realizó este jueves una conferencia de prensa en la previa de la definición del Campeón de Liga, título que quedará en manos del equipo que termine en lo más alto de la Tabla Anual. Los tres aspirantes, Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central, estuvieron representados por futbolistas, entrenadores y dirigentes.

Por el lado del Xeneize participaron Juan Román Riquelme, Leandro Paredes y Rodolfo Arruabarrena. Argentinos Juniors estuvo representado por Cristian Malaspina, Nicolás Diez y Nicolás Oroz, mientras que Rosario Central contó con la presencia virtual de Jorge Almirón e Ignacio Ovando.

La ausencia más destacada fue la de Gonzalo Belloso, presidente del Canalla, quien no pudo participar por un problema familiar, según informó la institución.

Chiqui Tapia pidió respaldo para los árbitros y habló sobre la premiación

Durante su intervención, Claudio Fabián Tapia manifestó su satisfacción por la definición del campeonato y destacó la paridad que tuvo la competencia hasta las últimas jornadas.

“Poder definir la tabla anual de un torneo muy competitivo que nos tuvo hasta la fecha pasada con seis equipos con posibilidad de ganarlo, lo que demuestra la competitividad de nuestro fútbol”, expresó el presidente de la AFA.

Además, adelantó cómo será el operativo para entregar el trofeo. En caso de que Rosario Central se consagre campeón, pidió paciencia a los hinchas porque el traslado hasta Rosario demandaría aproximadamente dos horas. Si el ganador es Boca o Argentinos Juniors, ambos equipos de la zona metropolitana de Buenos Aires, la premiación podría concretarse con mayor rapidez.

El trofeo será trasladado de acuerdo con los resultados en vivo y Tapia estará presente en el estadio del equipo que consiga el título.

El dirigente también hizo referencia a las críticas que recibió la consagración de Rosario Central durante la temporada 2025 y defendió la competitividad del fútbol argentino: “Quizás algunos lo discutían un poquito el año pasado, las cosas a veces cambian”.

Otro de los puntos centrales de su discurso estuvo relacionado con el arbitraje. Tapia pidió colaboración a jugadores, entrenadores y dirigentes para evitar cuestionamientos anticipados a los jueces.

“Que los protagonistas nos den la posibilidad de disfrutar en el campo. Que entre todos ayudemos a que los árbitros tengan el desempeño que tienen que tener, que colaboremos y que el mejor se levante, logre el sueño de todos los hinchas, que es coronarse”, sostuvo.

Luego de la conferencia, en diálogo con Radio La Red, volvió sobre el tema y cuestionó las críticas que reciben los árbitros antes de los partidos.

“No se puede estar hablando toda una semana criticando a los árbitros antes de dirigir. No se puede juzgar a nadie que tiene que tomar decisiones en fracción de segundos cuando vos no ayudás. Tenemos que ayudar todos. El árbitro es un ser humano. Los jugadores, técnicos, el arbitraje y dirigentes tenemos que acompañar. Mientras más ayudemos, más fácil será el desempeño. No hay que instalar cosas que no existen, no hay que predisponer mal a la gente”, agregó.

Los entrenadores opinaron sobre la incentivación a los rivales

Uno de los temas que surgió durante la conferencia fue la posibilidad de que los equipos que enfrentarán a los candidatos reciban incentivos económicos para conseguir un resultado favorable.

Rodolfo Arruabarrena, representante de Boca, descartó darle importancia a esa posibilidad y aseguró que la motivación de los rivales debe estar vinculada con sus propios objetivos deportivos.

“Nunca le di bola y no le voy a dar bola. La incentivación para Defensa y Boca es hacer historia en su club, si alguien después quiere gastar al pedo, que gaste plata al pedo”, afirmó.

El Vasco también se refirió al compromiso que deberá afrontar el Xeneize y advirtió sobre las dificultades del encuentro frente a Defensa y Justicia.

“Tenemos que tratar de imponernos, pero sabiendo que enfrentaremos a un rival que quiere ganar y clasificar a la Sudamericana... tenemos que estar muy lúcidos para afrontar este partido”, señaló.

Por su parte, Nicolás Diez, entrenador de Argentinos Juniors, consideró que cada equipo debe jugar por sus propios intereses y no por una recompensa externa.

“Me parece que lo más sano del fútbol son los jugadores y entrenadores, entonces me parece que cada equipo tiene que dar lo mejor por su club y no por una incentivación”, manifestó.

En la misma línea, Jorge Almirón, director técnico de Rosario Central, remarcó la importancia de afrontar los compromisos con seriedad: “Los partidos hay que jugarlos con mucha seriedad. Todos los partidos en el fútbol argentino son muy difíciles”.

Qué dijeron Leandro Paredes, Nicolás Oroz e Ignacio Ovando

Los futbolistas también compartieron sus sensaciones ante una definición que tendrá a tres equipos pendientes de los resultados de sus competidores.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, reconoció la expectativa que genera la posibilidad de conseguir el título y destacó que el equipo depende de sí mismo para alcanzar el objetivo.

“Tenemos la oportunidad, dependemos de nosotros, pero tenemos que salir a afrontar el partido como cualquier otro. Estar a un paso genera todavía más ilusión”, expresó.

El mediocampista también valoró la regularidad que mostraron Rosario Central y Argentinos Juniors durante el campeonato.

“La ilusión intacta y con toda la responsabilidad que implica una situación como ésta”, agregó sobre el presente del conjunto xeneize.

En tanto, Nicolás Oroz, representante del Bicho, anticipó un fin de semana especial por la atención que despertará la definición entre los hinchas del fútbol argentino.

“Mucha gente va a estar pendiente de esta definición, no sólo los hinchas de nuestros equipos, así que va a ser un lindo fin de semana. Obvio, con una sola hinchada festejando”, sostuvo.

Por último, Ignacio Ovando se refirió a la ausencia de Ángel Di María, quien no podrá estar presente por lesión.

“Perdemos a un gran jugador y referente del plantel, pero el equipo está preparado para afrontar situaciones así”, señaló el futbolista de Rosario Central.

Así se define el Campeón de Liga: horarios y partidos del sábado

La definición se disputará el sábado 7 de noviembre desde las 17.30, con los tres encuentros correspondientes a los candidatos jugándose en simultáneo.

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia: en La Bombonera.

Argentinos Juniors vs. Huracán: en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal.

Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto: en el Gigante de Arroyito.

Boca llega como el principal candidato al título. Aunque comparte los 60 puntos con Argentinos Juniors, cuenta con una diferencia de gol de +22, superior a la del conjunto de La Paternal, que tiene +12.

Rosario Central, por su parte, acumula 59 puntos y una diferencia de gol de +16. El Canalla necesita ganar su partido y esperar que Boca y Argentinos Juniors no consigan una victoria para tener posibilidades de quedarse con el primer puesto.

Con los tres encuentros en simultáneo, el fútbol argentino tendrá una definición apasionante, en la que cada gol puede modificar la tabla y determinar quién se queda con el título de Campeón de Liga.