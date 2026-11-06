León XIV reunirá a oficialismo y oposición en una gala institucional con invitación a todos los legisladores

Todos los diputados y senadores de los distintos bloques recibieron invitaciones para la gala de León XIV.

El encuentro se realizará el domingo en el Centro Cultural Palacio Libertad, con Javier Milei como anfitrión.

Victoria Villarruel participará de la ceremonia pese a su enfrentamiento con la conducción del Gobierno.

Los ex presidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández no fueron invitados.

Entre los asistentes estarán importantes empresarios de los sectores energético, financiero, industrial y comercial.

El oficialismo busca proyectar una imagen de unidad institucional ante la presencia del Pontífice.

La visita del papa León XIV tendrá uno de sus momentos institucionales más significativos el domingo por la noche, cuando representantes de todos los espacios políticos, legisladores, gobernadores y referentes del empresariado coincidan en una recepción oficial en el Centro Cultural Palacio Libertad. La convocatoria, organizada bajo las pautas de ceremonial y protocolo de la Santa Sede, tendrá una particularidad que contrasta con el clima de confrontación política de los últimos años: por primera vez, diputados y senadores de todos los bloques parlamentarios fueron invitados sin distinciones partidarias.

El encuentro será el último de los actos previstos para León XIV en su condición de jefe de Estado del Vaticano y tendrá al presidente Javier Milei como anfitrión. La intención del Gobierno es que la ceremonia proyecte una imagen de convivencia institucional y unidad ante la presencia del Pontífice, en un escenario político atravesado por diferencias entre el oficialismo y la oposición.

Las invitaciones fueron enviadas directamente a las direcciones de correo electrónico de cada diputado y senador, sin exclusiones por pertenencia política. Desde distintos sectores parlamentarios confirmaron que la convocatoria alcanzó a la totalidad de sus integrantes, aunque anticiparon que no todos podrán participar por cuestiones de agenda, disponibilidad o dificultades para trasladarse hasta Buenos Aires.

En Unión por la Patria, el bloque mayoritario de la oposición en Diputados, señalaron que la invitación fue recibida por todos sus miembros. Sin embargo, aclararon que la asistencia dependerá de las posibilidades individuales de cada legislador. Una situación similar se presenta en el Senado, donde el espacio que conduce José Mayans confirmó, al menos inicialmente, la participación de 15 de sus 22 integrantes.

La convocatoria está dirigida a cada legislador junto con su cónyuge y lleva como denominación el encuentro del Papa con las autoridades, los integrantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. La amplitud de la invitación representa un gesto institucional que busca superar, al menos durante la ceremonia, las divisiones que caracterizan la relación entre las distintas fuerzas políticas.

Entre las presencias confirmadas se destaca la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ocupará el lugar que le corresponde por su función institucional. Su participación adquiere una dimensión política particular debido al enfrentamiento que mantiene con la conducción del Poder Ejecutivo. Su presencia en una actividad de estas características también marca una de sus apariciones protocolares más relevantes junto al Presidente desde noviembre de 2024, sin contar las aperturas de sesiones ordinarias del Congreso.

En cambio, los ex presidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández no figuran entre los invitados. La ausencia de ambos contrasta con la decisión de convocar a la totalidad de los integrantes del Poder Legislativo, independientemente de sus posiciones frente al Gobierno.

El sector empresarial también tendrá una representación destacada. Entre los invitados aparecen figuras de peso de distintos rubros económicos, como Marcos Galperin, Eduardo Eurnekian, Alejandro Bulgheroni, Marcelo Mindlin, Eduardo Elsztain y Alberto Roemmers. También fueron incluidos Mario Montoto, Daniel Hadad, Francisco de Narváez y Daniel Vila, representantes de actividades vinculadas con la energía, las finanzas, la industria, el comercio y los medios de comunicación.

La organización estableció condiciones específicas para el ingreso al Palacio Libertad. La recepción comenzará a las 16.30 del domingo, coincidiendo con el horario previsto para el arribo del Papa al Aeroparque Jorge Newbery. Los invitados deberán ingresar por la esquina de las avenidas Madero y Corrientes y acreditar su identidad mediante el documento físico o la aplicación Mi Argentina.

El protocolo también fijó un código de vestimenta estricto. Los hombres deberán concurrir con traje oscuro y corbata oscura, mientras que las mujeres tendrán que utilizar prendas oscuras que cubran los brazos y la espalda. No será obligatorio el uso de mantilla ni cubrirse la cabeza, una diferencia respecto de otros protocolos tradicionales de recepción papal.

La ceremonia tendrá, además de su dimensión religiosa y diplomática, una lectura política inevitable. El oficialismo pretende aprovechar la presencia de León XIV para transmitir una imagen de institucionalidad y convivencia entre sectores que mantienen fuertes diferencias. La invitación a todos los legisladores, la participación de gobernadores y la convocatoria a referentes empresarios forman parte de esa estrategia.

En ese contexto, la presencia de Villarruel, pese a sus diferencias con Milei, y la participación de representantes de la oposición podrían convertir la recepción en una de las fotografías institucionales más amplias de la política argentina reciente. El desafío para el Gobierno será que ese mensaje de unidad trascienda el protocolo de una noche y encuentre alguna expresión en el funcionamiento cotidiano de las relaciones políticas.