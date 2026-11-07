El FMI frente a una economía mundial que crece más rápido que sus recursos

La capacidad de préstamo del FMI permanece prácticamente estancada desde 2012.

La economía mundial creció un 56% en términos nominales durante ese período.

Los recursos del organismo representan actualmente menos del 1% de los pasivos externos globales.

La revisión de cuotas elevaría la base de recursos a 960.000 millones de dólares.

Estados Unidos conserva capacidad de veto sobre los aumentos generales de cuotas.

La Argentina, principal deudor del FMI, enfrenta un escenario internacional que condiciona las expectativas de nuevas asistencias financieras.

La posibilidad de que una nueva crisis financiera internacional vuelva a poner en jaque la estabilidad económica global reabre un interrogante sobre la verdadera capacidad de respuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI). En un escenario marcado por las tensiones fiscales, la inestabilidad de los mercados de deuda soberana y las dificultades políticas que atraviesan algunas economías europeas, el organismo aparece nuevamente como una eventual red de contención. Sin embargo, detrás de esa imagen de respaldo financiero comienza a instalarse una preocupación cada vez más difícil de ignorar: sus recursos parecen haber quedado rezagados frente a la dimensión que adquirió la economía mundial.

Las turbulencias que rodean a Francia y el temor a que sus dificultades desencadenen un episodio de inestabilidad semejante al de la crisis de deuda europea de comienzos de la década pasada encendieron señales de alerta. Aquella crisis, que involucró a Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, obligó a los principales gobiernos del mundo a coordinar esfuerzos para evitar un deterioro mayor del sistema financiero internacional. Hoy, las circunstancias son diferentes, pero la pregunta vuelve a ser pertinente: ¿está el FMI en condiciones de actuar como prestamista de última instancia ante una emergencia de grandes proporciones?

La respuesta no parece sencilla. En abril de 2012, cuando la crisis de la Eurozona amenazaba con extenderse, los gobiernos comprometieron más de 430.000 millones de dólares en recursos adicionales para fortalecer al Fondo. El acuerdo fue presentado como una señal contundente de cooperación internacional y permitió elevar los recursos totales del organismo por encima de los 1,3 billones de dólares, con una capacidad de préstamo cercana al billón.

Catorce años después, aquella cifra prácticamente no se modificó, pese a que la economía global experimentó una expansión considerable. El producto bruto mundial nominal pasó de 76 billones de dólares en 2012 a aproximadamente 118 billones en la actualidad, un crecimiento del 56%. La diferencia entre el tamaño de la economía y los instrumentos disponibles para enfrentar una crisis constituye uno de los principales argumentos de quienes reclaman una revisión de los recursos del organismo.

El economista Michael Gavin advierte que la capacidad financiera del FMI perdió peso relativo frente a la expansión de la actividad económica y, todavía más, frente al crecimiento de los pasivos externos globales. La evolución histórica de los indicadores resulta elocuente: mientras en 1980 los recursos disponibles para préstamos representaban alrededor del 2,5% de esos pasivos, en el año 2000 habían descendido al 1,5%. Actualmente se encuentran por debajo del 1%.

La propia conducción del organismo reconoció anteriormente esta pérdida de capacidad relativa. En 2023, Kristalina Georgieva señaló la magnitud del retroceso y puso en perspectiva el desafío que enfrenta una institución cuya función consiste precisamente en ofrecer respaldo financiero cuando los desequilibrios amenazan con desbordar las economías nacionales.

El problema tampoco parece resolverse con los cambios aprobados en materia de cuotas. La decimosexta revisión general contempla un incremento proporcional del 50%, pero su implementación elevaría la base de cuotas a unos 960.000 millones de dólares. Esa cifra representa apenas el 65% del nivel que, de acuerdo con las referencias históricas utilizadas para medir la suficiencia de los recursos, debería alcanzar actualmente el organismo. Además, el incremento fue concebido para reemplazar financiamiento prestado y no para ampliar sustancialmente la capacidad total de asistencia.

Detrás de esta insuficiencia existe, además, una disputa política que acompaña al FMI desde su creación. Las economías emergentes suelen reclamar mayores recursos para acceder al financiamiento internacional, mientras que las principales potencias accionistas mantienen una posición mucho más cautelosa. No se trata solamente de una discusión técnica: ampliar las cuotas exige una aprobación que represente al menos el 85% del poder de voto. Estados Unidos, con una participación superior al 15%, tiene capacidad para bloquear cualquier modificación general que no cuente con su respaldo.

La contradicción es evidente. Los países que necesitan mayores mecanismos de protección reclaman ampliar los instrumentos del Fondo, pero quienes tienen mayor influencia en sus decisiones no siempre están dispuestos a asumir el costo de fortalecerlo. Esa diferencia explica buena parte del estancamiento y refleja las dificultades para sostener un sistema financiero internacional que cambió mucho más rápidamente que sus instituciones.

Lo llamativo es que el debate parece haber perdido intensidad. Gavin advierte que la agenda pública de los encuentros anuales de 2026 en Bangkok ni siquiera incluyó una actividad específica sobre la suficiencia de los recursos del organismo. Una ausencia significativa si se considera que hace apenas catorce años los gobiernos entendían que era indispensable movilizar cientos de miles de millones de dólares adicionales.

Para la Argentina, esta discusión tiene una importancia particular. El país es actualmente el principal deudor del FMI, por encima de Ucrania, y cualquier modificación en la capacidad de financiamiento del organismo puede tener consecuencias sobre las expectativas de asistencia futura. En un contexto internacional incierto, la posibilidad de que el Fondo vuelva a funcionar como una protección frente a las turbulencias financieras no es un asunto secundario.

El interrogante es si esa protección conserva la dimensión necesaria para responder a una crisis de escala global. Porque una institución puede mantener su autoridad política y su capacidad de influencia, pero si sus recursos no acompañan la evolución de la economía mundial, corre el riesgo de convertirse en un respaldo mucho menos efectivo de lo que los mercados y los gobiernos esperan.