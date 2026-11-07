Eduardo Valdés pidió que la visita de León XIV deje una señal de unidad política más allá de la ceremonia institucional

Eduardo Valdés reclamó que el encuentro con León XIV tenga continuidad política después del domingo.

La convocatoria en el Palacio Libertad reunirá a legisladores, Victoria Villarruel y representantes de distintos sectores.

El diputado pidió evitar provocaciones y mensajes agresivos en las redes sociales.

Valdés recordó sus experiencias diplomáticas con Francisco y la visita de Juan Pablo II en 1982.

Consideró que León XIV tiene un perfil transversal y no debe ser identificado con una corriente partidaria.

También destacó las advertencias papales sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la dignidad humana.

El encuentro que reunirá este domingo a representantes de distintos espacios políticos en el Palacio Libertad, en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, abrió una discusión sobre la posibilidad de recuperar ámbitos de convivencia entre dirigentes enfrentados. El diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés consideró que la convocatoria no debería quedar reducida a una fotografía protocolar y reclamó que el gesto de unidad tenga continuidad después de la actividad institucional.

Valdés, quien fue embajador argentino ante la Santa Sede, sostuvo que la presencia del pontífice puede convertirse en una oportunidad para reducir las tensiones políticas y promover un clima de diálogo. Su planteo apunta a que la coincidencia de dirigentes de diferentes sectores no sea una excepción motivada exclusivamente por la visita papal, sino el comienzo de una conducta que también se refleje en la actividad cotidiana.

La reunión contará con diputados, senadores, la vicepresidenta Victoria Villarruel y representantes de distintos sectores políticos y sociales. La convocatoria tendrá particular relevancia por las diferencias existentes entre Villarruel y la conducción nacional del Gobierno.

Según relató el legislador, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, organizó que los representantes de los distintos bloques compartieran el traslado hasta el lugar del encuentro en una combi. Los invitados también recibieron indicaciones sobre el código de vestimenta y una invitación para concurrir acompañados por sus cónyuges.

Para Valdés, el desafío será evitar que la convivencia se limite a las horas de la ceremonia. En ese sentido, pidió que los dirigentes mantengan el respeto durante los días posteriores y eviten las provocaciones, particularmente en las redes sociales. Su expectativa es que la presencia de León XIV funcione como un punto de encuentro para sectores que mantienen fuertes diferencias.

El diputado también rechazó que la Argentina pueda ser caracterizada como una sociedad dominada por la violencia política. Sostuvo que existe una tradición de convivencia que debe preservarse y cuestionó los discursos que trasladan al debate interno conflictos religiosos y culturales internacionales. En particular, manifestó su preocupación por los mensajes que presentan al islam como incompatible con la vida política occidental.

Para fundamentar su posición, recordó la presidencia de Carlos Menem y la pertenencia religiosa de su exesposa, Zulema Fátima Yoma, y de sus hijos. Según Valdés, aquella etapa estuvo marcada por una estrecha relación de la Argentina con Occidente y Estados Unidos.

Durante la conversación también repasó sus experiencias con distintos pontífices. Recordó especialmente su paso por la embajada ante el Vaticano y los encuentros semanales que organizaba para que grupos de aproximadamente 60 argentinos pudieran saludar al papa Francisco. Describió esos momentos como experiencias de profundo significado humano y destacó la importancia que tenía para el pontífice el contacto directo con los fieles.

Otro recuerdo estuvo vinculado con la visita de Juan Pablo II a la Argentina en 1982, pocos días antes de la derrota en la guerra de Malvinas. Valdés evocó el clima político y social de aquellos días y la decisión del Papa de modificar su agenda internacional para viajar al país. También recordó que pudo verlo pasar varias veces por las calles de Buenos Aires durante su recorrido.

En relación con León XIV, señaló que el actual pontífice ya había visitado la Argentina en 2004, cuando se reunió con Jorge Mario Bergoglio y participó de una misa en la iglesia San Agustín. Posteriormente, Francisco lo designó al frente del Dicasterio para los Obispos, organismo vinculado con los procesos de selección de quienes son propuestos para ocupar cargos episcopales.

Valdés consideró que ambos papas tienen perfiles diferentes en su relación con la sociedad argentina. Mientras Francisco generó adhesiones y rechazos intensos, atravesados por las disputas partidarias, describió a León XIV como una figura con capacidad de interpelar a sectores diversos. También advirtió sobre el riesgo de identificar a la Iglesia exclusivamente con una corriente política y sostuvo que su doctrina social no debe quedar subordinada a ningún espacio partidario.

Finalmente, vinculó el mensaje del actual pontífice con los desafíos que plantea la inteligencia artificial. Recordó los antecedentes de la doctrina social católica, particularmente la encíclica Rerum novarum de León XIII, publicada en 1891 frente a las consecuencias sociales de la industrialización.

Según su interpretación, León XIV retoma esa preocupación por el lugar del ser humano frente al avance tecnológico. Valdés mencionó la encíclica Magnifica Humanitas y destacó las advertencias sobre la posibilidad de que los sistemas de inteligencia artificial reemplacen trabajadores, incluidos periodistas.

También contrapuso la lógica de una sociedad definida por el consumo con una concepción de la identidad basada en los valores personales. Para el diputado, ese mensaje constituye uno de los ejes del pensamiento que el pontífice busca transmitir.

La expectativa de Valdés es que la visita papal no quede circunscripta a una ceremonia religiosa o institucional. Su planteo apunta a que el encuentro del domingo pueda convertirse en una señal concreta de convivencia y diálogo entre dirigentes que, más allá de sus diferencias, comparten la responsabilidad de la vida pública argentina.