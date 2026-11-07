Aguiar acusó a Milei de querer utilizar la visita del papa León XIV para ocultar el impacto social del ajuste

Aguiar cuestionó a Milei por el mensaje presidencial previo a la llegada de León XIV.

El titular de ATE sostuvo que el Gobierno pretende utilizar la visita papal para mejorar su imagen.

El dirigente pidió que el Pontífice conozca las consecuencias sociales del programa económico.

Mencionó las dificultades de los jubilados para comprar medicamentos y la situación alimentaria de los niños.

Aguiar afirmó que no puede existir paz sin justicia social y sin trabajo.

León XIV llegará el 8 de noviembre y permanecerá en la Argentina hasta el miércoles 11.

La visita del papa León XIV a la Argentina abrió un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno nacional y el sindicalismo. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó al presidente Javier Milei por el mensaje que difundió antes de la llegada del Pontífice y advirtió que la administración libertaria intentará presentar una imagen de la realidad argentina que, según su interpretación, no refleja las dificultades que atraviesan amplios sectores de la sociedad.

El dirigente sindical sostuvo que el Presidente pretende utilizar la presencia del jefe de la Iglesia católica como una herramienta para mejorar la imagen de su gestión y evitar que queden expuestas las consecuencias sociales del programa económico. En ese contexto, reclamó que León XIV pueda conocer directamente la situación de los trabajadores, los jubilados y las familias que enfrentan mayores dificultades económicas.

“Milei no quiere paz. Lo quiere al Papa como escudo. Quiere lavarse las manos con él. Lo quiere utilizar para tapar el sufrimiento del pueblo argentino”, manifestó Aguiar en un mensaje difundido este jueves, en el que cuestionó las intenciones que atribuye al Gobierno frente a la llegada del Sumo Pontífice.

El titular de ATE consideró que la visita no debería quedar limitada a las actividades protocolares ni a los encuentros institucionales previstos durante la estadía papal. Por el contrario, planteó que el líder religioso debe tomar contacto con las consecuencias que, de acuerdo con su mirada, está provocando la política económica de Milei.

En esa línea, le pidió a León XIV que “mire más allá del protocolo” y que pueda convertirse en “la voz de los argentinos que están sufriendo, de aquellos que han sido dañados por el programa económico actual”.

Aguiar puso especial énfasis en la situación de los sectores más vulnerables y mencionó las dificultades que enfrentan los adultos mayores para acceder a medicamentos y las necesidades alimentarias de los niños. “Tiene que evidenciar la realidad de jubilados que no pueden comprar sus remedios, de los pibes que se van a dormir sin comer”, expresó.

El sindicalista también vinculó el reclamo con la situación del mercado laboral y las consecuencias de las medidas de ajuste sobre los trabajadores. En ese sentido, sostuvo que la Iglesia debería contribuir a visibilizar que las políticas de reducción del gasto público no pueden desarrollarse dejando a los sectores laborales al margen de cualquier respuesta.

“ Ningún ajuste puede cerrar con los trabajadores afuera”, fue uno de los conceptos centrales de su planteo, con el que buscó instalar la dimensión social del debate en la antesala de un acontecimiento religioso que tendrá una importante repercusión institucional y política.

El mensaje presidencial, en el centro de la polémica

Las declaraciones de Aguiar estuvieron dirigidas también al mensaje que Milei había publicado en sus redes sociales antes del arribo del Papa. El mandatario expresó su deseo de que la visita sirva para “fortalecer la fe, renovar la esperanza y llevar un mensaje de paz a todos los argentinos”.

Sin embargo, esas palabras fueron cuestionadas por el secretario general de ATE, quien planteó una contradicción entre la convocatoria presidencial a la paz y las consecuencias que atribuye a las decisiones económicas del Ejecutivo.

“¿De verdad el Presidente le pidió a León XIV que traiga paz al pueblo argentino?”, preguntó Aguiar. A continuación, respondió con una definición que sintetiza su cuestionamiento: “No puede haber paz sin justicia social. No puede haber paz sin trabajo. No puede haber paz sin paz”.

De esta manera, el dirigente sindical buscó trasladar la discusión desde el terreno religioso hacia el escenario económico y social, con un reclamo dirigido tanto al Gobierno como a la Iglesia. Su planteo apunta a que la visita papal no se limite a una manifestación de fe, sino que también permita poner en primer plano las dificultades que atraviesan distintos sectores de la población.

La agenda de León XIV en la Argentina

El papa León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. Durante esos días desarrollará una agenda que contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Entre las visitas previstas se encuentran el Monumento a San Martín y el Cottolengo Don Orione, en Claypole. También encabezará una misa en el Monumento de los Españoles, participará de otra celebración religiosa en Córdoba y estará presente en una ceremonia en la Basílica de Luján.

La llegada del Pontífice se producirá en un contexto de fuertes discusiones políticas y sociales. Las declaraciones de Aguiar incorporan a ese escenario la disputa por el significado que tendrá la visita y por la posibilidad de que la situación económica y las condiciones de vida de los argentinos formen parte de los temas que atraviesen su presencia en el país.