Gerardo Zamora comenzó a sumar respaldos sindicales en la reorganización del peronismo de cara a 2027

Gerardo Zamora se reunió con representantes de la Mesa Nacional de las 62 Organizaciones Peronistas.

El encuentro se desarrolló en Buenos Aires y formó parte de las conversaciones hacia las elecciones de 2027.

Los dirigentes sindicales reclamaron recuperar el histórico tercio de representación gremial en el PJ.

Rubén Ledesma consideró que Zamora podría convertirse en una figura de unidad para el peronismo.

Otros referentes destacaron su gestión en Santiago del Estero y su relación con los trabajadores.

Las 62 Organizaciones ratificaron su estado de asamblea permanente y convocaron a construir una mesa de unidad justicialista.

La discusión sobre el futuro del Partido Justicialista y la búsqueda de una figura capaz de reunir a sus distintas corrientes comenzaron a tomar forma en el ámbito sindical. El senador nacional y ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, mantuvo un encuentro con integrantes de la Mesa Nacional de las 62 Organizaciones Peronistas, en la sede porteña de la entidad, donde se abordaron posibles estrategias políticas y electorales con vistas a las elecciones generales de 2027.

La reunión se inscribió en una ronda de conversaciones que el sector gremial viene desarrollando con diferentes referentes del justicialismo, en un escenario marcado por la necesidad de reconstruir la estructura partidaria, superar las diferencias internas y definir un proyecto político que permita al peronismo recuperar protagonismo nacional.

Uno de los principales reclamos planteados por los representantes sindicales estuvo relacionado con el lugar que debe ocupar el movimiento obrero en la conducción del PJ y en la elaboración de las futuras listas electorales. Los dirigentes expresaron su preocupación por lo que consideran un progresivo desplazamiento de los cuadros gremiales de los espacios de decisión y reclamaron recuperar la representación histórica que tuvieron los trabajadores dentro del partido.

En ese contexto, las 62 Organizaciones plantearon la necesidad de restablecer el tradicional criterio del tercio sindical, mediante el cual el movimiento obrero aspiraba a ocupar una proporción significativa de las candidaturas y de las estructuras legislativas y partidarias.

Para los representantes gremiales, la recuperación de ese espacio resulta fundamental para cualquier proceso de reorganización del justicialismo. Sostienen que los trabajadores constituyen una de las bases históricas del movimiento y que su participación no debería limitarse al acompañamiento de las campañas electorales, sino que debe traducirse en una presencia efectiva en las decisiones políticas.

El respaldo sindical a la figura de Zamora

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Zona Oeste (SEOCA), Rubén Ledesma, explicó los motivos del acercamiento al senador santiagueño y destacó la relación política que las organizaciones sindicales mantienen con él desde hace varios años.

“Hoy en el marco de la ronda de dirigentes con los que estamos conversando, estuvimos con Gerardo Zamora, un hombre importante para nosotros porque lo hemos acompañado desde la presidencia de Néstor Kirchner a la fecha, y además yo lo veo como una posible prenda de unidad en la disputa interna del peronismo”, manifestó.

La definición de Ledesma refleja una de las expectativas que comenzaron a instalarse alrededor del ex gobernador: su eventual capacidad para funcionar como un punto de encuentro entre sectores que mantienen diferencias políticas y estratégicas dentro del justicialismo.

En la misma dirección se expresó Rubén Grimaldi, secretario general de la Unión de Trabajadores del Estado de la República Argentina (UTERA), quien valoró la posibilidad de construir una convocatoria amplia alrededor del dirigente santiagueño. Zamora aparece mencionado por algunos espacios peronistas como uno de los posibles aspirantes a disputar la candidatura presidencial en 2027.

El respaldo sindical, en ese sentido, representa un movimiento dentro de las conversaciones preliminares que buscan identificar referentes con capacidad de articulación y diálogo entre las distintas expresiones del partido.

También participó del encuentro Juan Miguel “Cacho” García, representante de la Federación del Interior y ex titular del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (SOESGyPE). El dirigente destacó la experiencia de gestión de Zamora en Santiago del Estero y su relación con las organizaciones de trabajadores.

“Muestra una provincia ordenada, y en su gestión mantuvo una excelente relación con los trabajadores, pero sobre todo hay varios dirigentes gremiales que tuvieron roles políticos”, señaló.

García consideró que la experiencia santiagueña constituye “un interesante caso para destacar pensando en el 2027”, particularmente por la participación que tuvieron referentes sindicales en responsabilidades institucionales y políticas.

Las 62 Organizaciones buscan recuperar protagonismo

Al finalizar la reunión, las autoridades de las 62 Organizaciones Peronistas ratificaron que continuarán en estado de asamblea permanente para seguir de cerca la evolución del escenario político y las definiciones que se produzcan dentro del justicialismo.

Además, reafirmaron su intención de convocar a todas las corrientes partidarias a una mesa de unidad que permita discutir una estrategia común y establecer criterios de representación para las próximas elecciones.

El planteo sindical combina dos objetivos: contribuir a la construcción de una alternativa política competitiva para 2027 y recuperar una participación proporcional del movimiento obrero en las estructuras de conducción y en las candidaturas.

La aproximación a Zamora se produce, así, en una etapa todavía inicial de las conversaciones sobre el futuro del peronismo. Aunque no existen definiciones electorales formales, el encuentro dejó en evidencia que parte del sindicalismo comenzó a explorar posibles referencias políticas y alternativas de articulación para una eventual reconstrucción partidaria.