CyberMonday 2026: se vendieron más productos, pero la facturación cayó un 20% en términos reales

El CyberMonday 2026 movilizó $682.185 millones, con un crecimiento nominal del 6,7%.

La facturación registró una caída real cercana al 20% frente a la inflación interanual del 33,4%.

Se vendieron más de 14,6 millones de productos, un 20,7% más que en 2025.

El ticket promedio llegó a $105.039, pero perdió un 14,4% de su valor en términos reales.

Las aplicaciones de alimentos y los marketplaces ganaron protagonismo frente a bienes durables como televisores y aires acondicionados.

La participación empresarial cayó de casi 900 a unas 800 marcas, en un contexto de debilidad general del consumo.

El CyberMonday 2026 dejó al descubierto las dificultades que atraviesa el consumo en la Argentina. Aunque durante las tres jornadas del evento se comercializaron más de 14,6 millones de productos, un incremento del 20,7% respecto de la edición anterior, el volumen de facturación quedó muy por debajo de la inflación. La combinación de compras más numerosas, operaciones de menor valor y una demanda concentrada en artículos de consumo cotidiano reflejó un consumidor que sigue utilizando el comercio electrónico, pero que administra sus gastos con mayor cautela.

De acuerdo con los datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), las ventas alcanzaron los $682.185 millones, lo que representó un crecimiento nominal del 6,7% frente a 2025. Sin embargo, al comparar ese resultado con una inflación interanual del 33,4%, la facturación registró una caída real cercana al 20%.

El resultado muestra una diferencia significativa entre la cantidad de mercadería comercializada y el dinero efectivamente movilizado. Las empresas participantes concentraron en apenas tres días un volumen de ventas equivalente a 15 jornadas de facturación habitual, una cifra que confirma la relevancia comercial del evento, aunque también expone las limitaciones del poder adquisitivo.

Durante el CyberMonday se concretaron casi 6,5 millones de órdenes de compra, un 7,1% menos que en la edición de 2025. Al mismo tiempo, la cantidad de productos vendidos aumentó considerablemente. La explicación está vinculada con operaciones que incluyeron más unidades, pero que no necesariamente representaron desembolsos más elevados.

El ticket promedio fue de $105.039. Si bien ese indicador aumentó un 14,2% en términos nominales respecto del año anterior, al descontar la inflación mostró una contracción real del 14,4%. En otras palabras, cada operación permitió adquirir menos bienes que durante la edición precedente.

El presidente de la CACE, Andrés Zaied, interpretó que los consumidores mantienen su interés por las compras digitales, aunque ahora toman decisiones más estratégicas. El incremento de unidades vendidas, acompañado por un ticket promedio más bajo, explica por qué la facturación no consiguió superar el aumento general de los precios.

Otro elemento determinante fue el cambio en las preferencias de los compradores. Las aplicaciones de alimentos, los marketplaces y el turismo se ubicaron entre las categorías destacadas, mientras que algunos productos durables perdieron protagonismo.

Los aires acondicionados y los televisores, dos rubros tradicionalmente importantes en este tipo de promociones, registraron caídas marcadas. Entre las explicaciones aparecen las condiciones climáticas y el hecho de que numerosos hogares ya habían renovado sus equipos en ediciones anteriores.

Ese desplazamiento hacia consumos de menor valor unitario ayuda a comprender la paradoja estadística del evento: se vendieron muchos más productos, pero el dinero generado perdió terreno frente a la inflación. La mayor participación de compras cotidianas, como los pedidos de alimentos, redujo el peso de los artículos de mayor precio dentro de la facturación total.

En el plano territorial, Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza concentraron el mayor interés y nivel de interacción durante las jornadas comerciales.

También se produjo una reducción en la cantidad de empresas participantes. De casi 900 marcas adheridas en 2025 se pasó a alrededor de 800 en 2026, unas 100 menos que en la edición anterior. La menor oferta empresarial coincidió con un consumidor más selectivo y con una disminución de las órdenes de compra.

El comportamiento del CyberMonday se inscribe, además, en un escenario de debilidad general del consumo. Los datos de septiembre mostraron una caída interanual del 1,2% en las cantidades vendidas de productos masivos, mientras que el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 registró un retroceso del 2,7%.

Los supermercados de cadena, los autoservicios independientes y los mayoristas también exhibieron resultados negativos. En septiembre, las bajas interanuales fueron del 2,6%, 3,7% y 3,4%, respectivamente.

En contraste, el comercio electrónico presentó un crecimiento interanual del 30,5% en septiembre y acumuló una expansión del 35,3% durante los primeros nueve meses del año. Fue el canal de mejor desempeño entre los relevados, aunque ese crecimiento no impidió que el CyberMonday mostrara una pérdida de facturación en términos reales.

La caída del 8,2% interanual en septiembre de los productos perecederos y el retroceso del 5,8% registrado por otro relevamiento de consumo durante agosto y septiembre completan un panorama en el que las dificultades para sostener el gasto atraviesan distintos segmentos del mercado.

Así, el CyberMonday consiguió incrementar la cantidad de productos vendidos, pero no logró traducir ese movimiento en una mejora real de los ingresos. El resultado dejó una señal sobre el comportamiento de los hogares: el comercio digital conserva atractivo, pero las decisiones de compra están cada vez más condicionadas por la capacidad de gasto.