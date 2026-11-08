El Gobierno modificó el reparto del cupo de autos híbridos y eléctricos sin aranceles para 2027

El Gobierno modificó el sistema de distribución del cupo de autos híbridos y eléctricos que podrán importarse sin aranceles durante 2027.

Las terminales de ADEFA recibirán unas 750 unidades por empresa y el resto se distribuirá según producción y patentamientos.

Los importadores de CIDOA tendrán asignaciones diferenciadas de acuerdo con su volumen histórico de actividad comercial.

Los nuevos importadores concentrarán el 20% del cupo de CIDOA, con reservas para tecnologías innovadoras e infraestructura de carga eléctrica.

Tesla ingresará en la categoría de nuevos importadores y proyecta desarrollar cargadores eléctricos junto con YPF.

Las empresas tendrán plazo hasta el 17 de noviembre para presentar sus solicitudes y acceder al beneficio que elimina el arancel extrazona del 35%.

La distribución de los vehículos híbridos y eléctricos que podrán ingresar a la Argentina sin pagar el arancel de importación del 35% tendrá nuevas reglas a partir de 2027. El Gobierno decidió modificar el mecanismo de asignación de ese beneficio y establecer un sistema que prioriza la producción, las ventas y la actividad efectiva de las empresas automotrices e importadoras, con el objetivo de evitar que las autorizaciones queden en manos de compañías que luego no concretan operaciones comerciales.

La principal modificación consiste en abandonar el esquema que distribuía el cupo en partes iguales entre las terminales agrupadas en la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y los importadores representados por la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA). A partir de la nueva normativa, cada sector tendrá criterios específicos de asignación, vinculados con su desempeño y participación en el mercado.

En el caso de las terminales nucleadas en ADEFA, el reparto tendrá en cuenta dos variables principales: los niveles de producción registrados y los patentamientos de vehículos electrificados. La disposición establece que cada empresa contará inicialmente con unas 750 unidades, mientras que el volumen restante se distribuirá de acuerdo con su participación en la actividad del sector.

Para determinar esa proporción, el Gobierno utilizará una ponderación que asignará el 65% de importancia a los datos de producción informados por ADEFA y el 35% restante a los patentamientos de vehículos electrificados registrados por ACARA. El período considerado abarcará desde 2024 hasta octubre de 2026.

La situación de los importadores tendrá un tratamiento diferente. El cupo correspondiente a CIDOA se distribuirá según el volumen de actividad histórica de cada grupo, mediante una clasificación que establece distintas categorías y porcentajes de participación.

Los grandes importadores, que registran más de 9.000 unidades históricas, recibirán el 60% del cupo asignado a la cámara. Los medianos del primer tramo, con antecedentes de entre 2.000 y 9.000 unidades, accederán al 12%, mientras que los medianos del segundo tramo, con volúmenes de entre 700 y 2.000 unidades, tendrán el 6%. Para los importadores pequeños, con menos de 700 unidades, se reservará el 2%.

Una de las novedades más relevantes es la creación de una categoría específica para nuevos importadores, que concentrará el 20% del cupo correspondiente a CIDOA. Dentro de ese porcentaje se establecerán dos reservas diferenciadas: un 10% para empresas que incorporen tecnologías innovadoras y otro 10% para aquellas que asuman compromisos vinculados con el desarrollo de infraestructura de carga para vehículos eléctricos.

La modificación responde, entre otros motivos, a los inconvenientes detectados en anteriores asignaciones. Algunas empresas habían solicitado unidades dentro del beneficio arancelario, pero posteriormente no concretaron las ventas previstas e incluso no llegaron a disponer de los modelos correspondientes en el mercado argentino. Con el nuevo mecanismo, la intención oficial es vincular las autorizaciones con la capacidad real de comercialización y los compromisos asumidos por cada participante.

En ese escenario aparece Tesla, que anunció recientemente su desembarco en el país y quedará encuadrada dentro de la categoría de nuevos importadores. La compañía prevé desarrollar una inversión en infraestructura de carga eléctrica junto con YPF, un compromiso que podría permitirle acceder a la reserva específica destinada a las empresas que impulsen este tipo de instalaciones.

La llegada de la automotriz estadounidense también tendrá presencia comercial. Uno de sus espacios de exhibición funcionará en el shopping Unicenter y tiene prevista su apertura para el 20 de noviembre.

En cuanto al calendario de implementación, las empresas interesadas tendrán plazo hasta el próximo 17 de noviembre para presentar sus solicitudes de unidades bajo el régimen de importación sin aranceles. Posteriormente, el secretario de Industria y Comercio, Pablo Agustín Lavigne, y el director nacional de Gestión de Política Industrial, Pablo Pejlatowicz, estarán a cargo de realizar convocatorias específicas para evaluar las condiciones de cada automotriz.

El régimen permite ingresar vehículos fabricados fuera de los países del Mercosur sin abonar el arancel extrazona del 35%, una ventaja que puede traducirse en precios más competitivos para los consumidores. La nueva distribución buscará, de esta manera, ordenar el acceso al beneficio y premiar a las compañías que demuestren actividad comercial, producción o inversiones concretas en el desarrollo de la movilidad electrificada.