La inflación porteña volvió a acelerarse en octubre: vivienda y alimentos encabezaron las subas

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 1,9% en octubre, una décima más que en septiembre.

El IPC porteño acumuló un aumento del 26,1% en los primeros diez meses de 2026 y del 32,5% interanual.

Vivienda, alimentos, salud y restaurantes concentraron casi dos tercios de la suba mensual de los precios.

Los alquileres, las expensas y las tarifas de gas y agua impulsaron el aumento del 2,2% en el rubro Vivienda.

Las verduras aumentaron un 12,9%, mientras que las frutas bajaron un 3,2%, con incidencia de factores estacionales.

Los servicios acumularon una inflación interanual del 35,7%, frente al 27,1% de los bienes, y mantienen mayor resistencia a la desaceleración.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires registró en octubre una variación del 1,9%, una décima por encima del resultado de septiembre, en un comportamiento que volvió a poner en evidencia las dificultades para consolidar una desaceleración sostenida de los precios. Los mayores incrementos se concentraron en vivienda, alimentos, salud y restaurantes, cuatro rubros que explicaron casi dos tercios de la suba mensual y que reflejan el peso de los gastos cotidianos sobre el presupuesto de los hogares.

Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) acumuló un incremento del 26,1% durante los primeros diez meses de 2026. En la comparación interanual, en cambio, mostró una evolución más favorable: la variación llegó al 32,5%, lo que representó una reducción de 0,4 puntos porcentuales respecto de septiembre.

El dato porteño adquiere particular relevancia porque funciona como una referencia previa al próximo informe nacional de inflación que difundirá el INDEC el jueves. Las cifras de la Ciudad permiten anticipar algunas tendencias de la dinámica de precios y alimentan las expectativas de los analistas económicos y los operadores del mercado, que siguen de cerca la evolución del costo de vida.

Entre los componentes que más presionaron sobre el índice se destacó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento del 2,2%. Este rubro tuvo la mayor incidencia individual en el resultado general, al aportar 0,45 puntos porcentuales. Los principales impulsos provinieron de los incrementos en los alquileres y las expensas, a los que se sumaron los ajustes en las tarifas residenciales de gas y agua.

Los alimentos también tuvieron un papel determinante. La división de Alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó un 2,2% y explicó 0,38 puntos porcentuales de la inflación mensual. Sin embargo, el comportamiento de sus componentes mostró diferencias importantes. Las verduras, tubérculos y legumbres registraron un fuerte incremento del 12,9%, en buena medida por factores estacionales, mientras que el pan y los cereales subieron un 1,8% y las carnes y derivados aumentaron un 0,8%.

En sentido contrario, las frutas exhibieron una disminución del 3,2%, una variación que contribuyó a moderar parcialmente el impacto de los alimentos sobre el índice general. La evolución de estos productos frescos volvió a demostrar la influencia que tienen las condiciones estacionales sobre los precios de la canasta de consumo.

Precisamente, los productos estacionales registraron una suba promedio del 3,3% durante octubre. Además de las hortalizas, incidieron los mayores valores de los alojamientos turísticos y las prendas de vestir. La reducción de los pasajes aéreos actuó como contrapeso y evitó que el incremento de esta agrupación fuera todavía mayor.

El sector de Salud presentó una variación del 2,2%, con una incidencia de 0,21 puntos porcentuales en el resultado mensual. Los aumentos de las cuotas de medicina prepaga y de los servicios de atención médica ambulatoria explicaron buena parte de ese comportamiento, en un rubro que representa una erogación importante para numerosas familias.

Por su parte, Restaurantes y hoteles registró un incremento del 1,6%, impulsado por los precios de las comidas y bebidas consumidas fuera del hogar y los servicios de alojamiento. También se destacaron Recreación y cultura y Cuidado personal, protección social y otros productos, ambas con aumentos del 2,8%, asociados principalmente a los servicios culturales y los artículos de higiene personal.

La comparación entre bienes y servicios dejó otro dato significativo. Aunque ambos segmentos aumentaron un 1,9% en octubre, su evolución interanual continúa mostrando diferencias. Los bienes acumularon una variación del 27,1%, mientras que los servicios alcanzaron el 35,7%. Esta distancia confirma que los precios vinculados a prestaciones y servicios mantienen una resistencia mayor a la desaceleración inflacionaria.

En cuanto a los indicadores que permiten observar la evolución de los precios más allá de los movimientos estacionales y tarifarios, el denominado Resto IPCBA avanzó un 1,8% mensual y registró una variación interanual del 31,2%. Los precios regulados, por su parte, también aumentaron un 1,8% en octubre, aunque su incremento interanual llegó al 41,4%.

El resultado porteño deja así un escenario con señales contrapuestas. La inflación interanual continúa moderándose, pero la aceleración mensual y la persistencia de aumentos en rubros esenciales muestran que el proceso de desaceleración todavía enfrenta obstáculos. El próximo dato nacional permitirá determinar si esta dinámica también se reproduce en el conjunto del país.