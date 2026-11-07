El Gobierno designó al equipo que representará a la Argentina ante el Tribunal del Mar por la explotación petrolera en Malvinas

El Gobierno definió una delegación encabezada por María Ibarzabal Murphy para representar a la Argentina ante el Tribunal del Mar.

Las audiencias se realizarán el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo y estarán centradas en la explotación petrolera en aguas de Malvinas.

Mario Oyarzábal será el agente del Estado y Bettina Pasquali de Fonseca actuará como coagente.

La representación incluirá funcionarios de Cancillería, Economía y la Procuración del Tesoro, además de tres asesores externos especializados en derecho internacional.

Argentina solicitará cuatro medidas provisionales para frenar el proyecto Sea Lion y proteger sus derechos sobre los recursos marítimos.

El Tribunal del Mar podría resolver antes de fin de año si acepta, concede parcialmente o rechaza las medidas solicitadas.

El Gobierno nacional terminó de definir la delegación que representará a la Argentina en las audiencias del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, previstas para el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania. La misión tendrá como objetivo defender el reclamo argentino frente a la explotación petrolera que empresas vinculadas al Reino Unido proyectan desarrollar en aguas circundantes a las Islas Malvinas, particularmente en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto Sea Lion.

La comitiva estará encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y contará con un equipo de funcionarios de Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro. La decisión de conformar una representación integrada principalmente por especialistas jurídicos y diplomáticos responde a la necesidad de sostener una presentación técnica ante el organismo internacional, en una instancia que coincide con los últimos dos días de la visita del papa León XIV a la Argentina.

La representación tendrá como agente del Estado al embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, mientras que la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, responsable de la misión argentina en Alemania, actuará como coagente. Su participación también responde a razones geográficas, debido a la cercanía entre Berlín, donde desarrolla sus funciones diplomáticas, y Hamburgo, sede del tribunal.

Oyarzábal es uno de los diplomáticos argentinos con mayor experiencia en litigios internacionales. Es abogado de la Universidad Nacional de La Plata, tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard e integra desde 2023 la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Además, intervino en procedimientos anteriores ante la Corte Internacional de Justicia y el propio Tribunal del Mar. También fue responsable de elaborar el escrito con el que la Argentina inició, el 28 de septiembre, el procedimiento arbitral contra el Reino Unido, en el marco del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Pasquali de Fonseca, por su parte, es la primera mujer que representa a la Argentina ante Alemania. Egresada del Instituto del Servicio Exterior de la Nación con medalla de oro y distinguida con el Premio Elena Holmberg a la excelencia diplomática, desarrolló funciones en Canadá, Austria, El Salvador y Noruega.

La delegación se completará con Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación. La presentación fue elaborada de manera conjunta por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, Economía y la Procuración del Tesoro.

A ese núcleo oficial se sumará un grupo de asesores externos de trayectoria internacional. Entre ellos estará Marcelo Kohen, ex secretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal del Mar, quien participó en la representación argentina durante el conflicto por la fragata ARA Libertad, en 2012. También integrará el equipo Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, especialista en soberanía sobre recursos naturales. El tercer asesor será Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra.

La misión argentina buscará que el tribunal disponga cuatro medidas provisionales: impedir que el Reino Unido autorice o permita el desarrollo de Sea Lion, restringir la utilización de información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos, garantizar la protección del medio marino y prohibir la concesión de nuevas licencias mientras continúe la controversia.

El planteo se concentra en los derechos sobre los recursos marítimos y las obligaciones ambientales establecidas por la Convemar. No se trata de una instancia destinada a resolver la soberanía de las islas, sino de cuestionar la explotación unilateral de los recursos del suelo y subsuelo marino en un área cuya titularidad y derechos son reclamados por la Argentina.

El proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, contempla perforaciones durante 2027 y el inicio de la producción comercial en 2028. Para Buenos Aires, la concreción de esas actividades podría ocasionar un daño irreparable a sus derechos sobre la plataforma continental.

Las audiencias tendrán dos jornadas de exposiciones. La Argentina abrirá el procedimiento el martes 10, entre las 10 y las 13, hora de Hamburgo. El Reino Unido responderá por la tarde. El miércoles 11 habrá una segunda intervención argentina y la representación británica cerrará las presentaciones.

La resolución sobre las medidas provisionales podría conocerse antes de fin de año. El tribunal tendrá tres alternativas: aceptar íntegramente el reclamo argentino, conceder algunas de las medidas solicitadas o rechazar la presentación cautelar. En cualquiera de esos escenarios, el procedimiento arbitral contra el Reino Unido continuará su curso.