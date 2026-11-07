Maru Botana habló de las internas en MasterChef y describió con crudeza a los participantes

Maru Botana habló sobre el clima que se vive puertas adentro de MasterChef Celebrity y sorprendió con sus declaraciones sobre los participantes. La pastelera, que forma parte del jurado del reality de Telefe, se refirió a las internas del grupo, analizó el desempeño de Karina Mazzocco y dejó entrever que el favoritismo dentro de la competencia podría estar cambiando.

En diálogo con los periodistas de Intrusos (América TV), le preguntaron por el buen rendimiento de Mazzocco, quien se destacó en las últimas galas. Botana reconoció que existe una competencia interesante, aunque prefirió poner el foco en las reacciones de los concursantes frente a los desafíos culinarios.

“Hay un juego ahí, ¿no? Es divertido verlos a todos, sobre todo en diferente situación. Todos conductores. Verlos ahí tipo pollitos mojados, nerviosos porque les salió mal o frustrados. La verdad que es loquísimo”, comentó la cocinera.

Con esa particular descripción, la jurada hizo referencia a cómo figuras acostumbradas a conducir programas y desenvolverse frente a las cámaras muestran su costado más vulnerable cuando deben enfrentarse a una preparación que no sale como esperaban. Los nervios, las equivocaciones y la frustración forman parte de una dinámica que, según Botana, vuelve especialmente entretenida la experiencia.

Al ser consultada sobre si los demás participantes observan a Mazzocco con celos o envidia por su desempeño, la pastelera respondió de manera breve: “Está cambiando todo”. Y ante la insistencia de los cronistas sobre quién podría convertirse en el nuevo favorito, agregó: “Todos los días pasan cosas distintas”.

Otro de los nombres que apareció durante la entrevista fue el de Martita Fort, quien también viene ganando protagonismo en el certamen. Botana la definió como una participante “muy querida” y explicó que existen vínculos que trascienden la competencia gastronómica.

“Hay otras situaciones de vida que hemos vivido. Acá en MasterChef pasa de todo. Es muy divertido ver todo lo que pasa porque es una burbuja donde estamos todos ahí y tenemos que cocinar, no queda otra”, expresó.

En cuanto a la relación con el resto del elenco, la jurada destacó el cariño que construyeron durante las grabaciones: “Estamos muy encariñados. Es un grupo tremendo”. En declaraciones anteriores a SQP (América TV), ya había manifestado que estaba disfrutando mucho de esta experiencia y que tanto los participantes como Wanda Nara y el equipo de producción la hacían sentir cómoda en su nuevo rol.

Maru Botana respondió a las críticas por sus degustaciones en MasterChef

Otro de los temas que surgió durante la entrevista fue la polémica por la manera en que Botana prueba los platos de los participantes. En las últimas semanas, algunos usuarios de las redes sociales cuestionaron sus degustaciones, especialmente por las pequeñas porciones que toma y la forma en que revisa las preparaciones antes de dar su devolución.

Cuando los periodistas comenzaron a preguntarle por el tema, la pastelera interrumpió la consulta y mencionó a Dolli Irigoyen, quien había salido a respaldarla públicamente.

“Ya la escucharon a Doly. Basta, basta. Hace cuarenta años que cocino. Basta”, respondió con firmeza.

Tiempo atrás, ante las mismas críticas, Botana había explicado que sus degustaciones respondían a sus hábitos alimenticios: “Yo como muy poquito, como un pajarito”. También había defendido su experiencia profesional y aseguró: “Hace más de treinta años que cocino. Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal”.

Por su parte, Irigoyen había manifestado su apoyo durante una entrevista con Intrusos: “Maru Botana es una gran profesional, la quiero mucho, la conozco desde que empezó a trabajar y la llevé yo a Utilísima; y me parece de una agresión y de una falta de respeto anónimamente mandar mensajes destruyendo a una persona”.

Finalmente, antes de terminar la charla, Botana hizo una reflexión sobre los cambios en la televisión actual y comparó el presente con sus experiencias anteriores en la pantalla chica.

“Tengo mucha tele y por eso está más complicada ahora. La mía era más divertida”, sostuvo. Cuando le preguntaron si consideraba que se trataba de una televisión diferente, respondió afirmativamente y se despidió.

La pastelera integra por primera vez de manera estable el jurado de MasterChef Celebrity, una edición que comparte la pantalla de Telefe con MasterChef Junior, la versión infantil del reconocido formato gastronómico.