La 10 de Messi espera dueño: qué pasará con la camiseta en los amistosos de la Selección Argentina

Lionel Scaloni presentó la primera convocatoria de la Selección argentina tras el retiro internacional de Lionel Messi, y comienza así una nueva etapa para el equipo campeón del mundo. Los amistosos de noviembre frente a Uruguay y Costa Rica marcarán el inicio de esta transición, mientras todavía se espera que el entrenador concrete la renovación de su contrato.

Una de las principales incógnitas de este nuevo ciclo pasa por el futuro de la camiseta número 10, el dorsal que Messi utilizó durante casi dos décadas y que se convirtió en un símbolo del seleccionado nacional.

La decisión de Scaloni y la AFA sobre la camiseta 10 de la Selección argentina

La camiseta número 10 quedará vacante durante la fecha FIFA de noviembre de 2026. La decisión es que ningún futbolista utilice el dorsal que acompañó a Messi durante gran parte de su carrera con la Albiceleste.

La FIFA no exige una numeración consecutiva para los partidos amistosos internacionales, por lo que el emblemático número podrá permanecer sin asignación.

La pregunta ahora es cuándo volverá a aparecer la 10 en la espalda de un jugador argentino. Una de las posibilidades es que ocurra en marzo de 2027, cuando está previsto el inicio de un nuevo calendario de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.

Sin embargo, todavía resta definir el formato y las fechas de la clasificación, teniendo en cuenta que Argentina, Uruguay y Paraguay tienen asegurada su participación en la Copa del Mundo de 2030 por su condición de anfitriones de los partidos inaugurales del centenario del torneo.

Quiénes son los candidatos a heredar el dorsal de Lionel Messi

Dentro de la actual convocatoria de Scaloni aparecen varios futbolistas que podrían convertirse en los sucesores de Messi en el número 10.

Uno de ellos es Thiago Almada, quien ya utilizó ese dorsal en encuentros oficiales de la Selección argentina cuando el capitán estuvo ausente. También aparece Franco Mastantuono, que tuvo la oportunidad de lucirlo en determinadas ocasiones.

Ambos compiten por un lugar en el equipo titular, aunque Almada cuenta con el antecedente de haber integrado el once inicial durante el Mundial 2026.

Otro nombre que aparece en la consideración es Nico Paz, quien tuvo buenas actuaciones durante las últimas ventanas internacionales y se perfiló como una de las alternativas para reemplazar a Messi dentro del campo de juego. El futbolista de Como atraviesa sus primeros pasos en el seleccionado mayor, pero sus condiciones futbolísticas lo posicionan como un candidato a tener en cuenta.

También hay otros nombres de mayor experiencia que podrían recibir el histórico dorsal. Entre ellos se destacan Lautaro Martínez y Julián Álvarez, dos delanteros consolidados en el fútbol europeo y con protagonismo en el seleccionado argentino. El atacante del Inter, además, utiliza actualmente la camiseta número 10 en su club.

Por su parte, Alexis Mac Allister también aparece entre las alternativas. El mediocampista del Liverpool lleva ese número en su equipo y ya lo utilizó durante su paso por las categorías juveniles de la Selección argentina.

Finalmente, Enzo Fernández es otro de los futbolistas que podría entrar en la consideración. Su capacidad para organizar el juego y participar en la generación de ataques lo convierten en una opción para asumir un rol de mayor protagonismo en esta nueva etapa.

Por ahora, la AFA y Scaloni optaron por dejar vacante el número más emblemático del seleccionado. La sucesión de Messi recién comienza y todavía no hay un nombre confirmado para ocupar su lugar en la camiseta 10.