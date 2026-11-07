Los Pumas perdieron 42-12 ante Irlanda en Dublín

Los Pumas sufrieron una dura derrota en su presentación por la cuarta fecha del Nations Championship. En su visita al Aviva Stadium de Dublín, el seleccionado argentino cayó por 42-12 ante Irlanda, en un partido que comenzó de manera prometedora, pero que terminó con una clara superioridad del conjunto local.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi tuvo un buen comienzo y logró ponerse en ventaja a los 10 minutos del primer tiempo. Luego de una gran intervención de Tomás Albornoz, quien ejecutó un preciso kick hacia el sector izquierdo, Mateo Carreras capturó la pelota en el aire y apoyó el primer try argentino para establecer el 5-0.

La respuesta de Irlanda no tardó en llegar. A los 15 minutos, Hugo Keenan consiguió el primer try para el seleccionado local y, apenas nueve minutos después, el capitán Dan Sheehan amplió la diferencia.

El conjunto argentino perdió terreno y comenzó a sufrir los avances del rival. A los 29 minutos, una falla en la obtención de un line-out le permitió nuevamente a Keenan llegar al ingoal y marcar su segundo try, para dejar el resultado 21-5.

Como si fuera poco, Los Pumas recibieron otros dos golpes antes del descanso: Julián Montoya debió abandonar el campo por un fuerte impacto en la cabeza, mientras que Justo Piccardo recibió una tarjeta amarilla. De esta manera, el equipo nacional terminó la primera mitad con un jugador menos y una desventaja considerable.

Hugo Keenan marcó tres tries y sentenció la victoria de Irlanda

En el segundo tiempo, el seleccionado irlandés mantuvo el control del encuentro y continuó aprovechando las dificultades defensivas de la Argentina. Sam Prendergast condujo los ataques del local y contribuyó a ampliar la diferencia.

Sin embargo, Los Pumas encontraron una oportunidad para descontar a través de una buena jugada colectiva. Santiago Chocobares inició una gran maniobra que terminó nuevamente con Mateo Carreras apoyando su segundo try de la tarde, para dejar el marcador 28-12.

La ilusión de una posible remontada duró poco. A los 49 minutos, Hugo Keenan completó su hat-trick tras superar la defensa argentina y establecer el 35-12.

La situación volvió a complicarse para el equipo de Contepomi cuando el ingresado Efraín Elías recibió una tarjeta amarilla. Con superioridad numérica, Rónan Kelleher apoyó el sexto try irlandés a los 55 minutos y selló el 42-12 definitivo.

En el tramo final, Sam Illo también fue amonestado, pero el resultado ya no sufrió modificaciones.

La caída en Dublín representa un duro traspié para el seleccionado argentino en su recorrido por el Nations Championship. Los Pumas deberán corregir los problemas defensivos, mejorar la disciplina y recuperar su mejor versión de cara a los próximos compromisos del torneo.