Nos volvemos a encontrar en la Feria desde el Origen

El Instituto para el Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo impulsan la Feria Desde el Origen como una herramienta para fortalecer las economías locales y acercar a la comunidad alternativas de consumo más conscientes con el entorno, poniendo en valor el cuidado del ambiente y los productos que se elaboran en nuestra ciudad.



En esta oportunidad, se llevará adelante una nueva edición el domingo 8 de noviembre a partir de las 16:00 horas en la Plaza 25 de Mayo. Participarán 14 emprendedores, que ofrecerán una variedad de productos elaborados con una mirada puesta en el cuidado del ambiente, la reutilización de materiales y la producción responsable.



Enrique Soffietti, director del IDSR, señaló "Todos los meses llevamos adelante este espacio con una muy buena respuesta de la ciudadanía. La feria nos permite visibilizar, acompañar y fortalecer a los emprendimientos locales que incorporan criterios de sustentabilidad en sus productos y procesos, al mismo tiempo que genera un espacio de encuentro, intercambio y conexión con la comunidad".



Emprendedores

Los emprendedores que estarán presentes son Delicias Saludables con alimentos elaborados con harina integral y sin gluten; Espacio Yerba con yerba orgánica y agroecológica; Circular con humus de garbanzos, dip de zanahorias y miel pura, aceite de oliva orgánico, frutos secos, harinas integrales, condimentos, legumbres y muchos alimentos más agroecológicos; Enraizate con conservas y productos de huerta; Hongos Rafaela con gírgolas frescos y escabeches de hongos; Arte en conservas con producción de conservas dulces y saladas; Tijax con sahumerios artesanales preparados con harina de madera. Aceites esenciales, hierbas, resinas, óleos y brumas; Mima Té con hierbas naturales, toppings para el mate, blends de té e infusores de tela; Estancia Musta con frutas, verduras, hierbas aromáticas, productos artesanales: mermeladas, dulces, chocolatería, miel de abeja: monofloral y multifloral, arte y reciclado: piezas artesanales elaboradas con materiales recuperados; Shadan Natural con frutos secos, semillas, frutas deshidratadas; Campo Conciencia con productos de huerta agroecológica y verduras; Musguito Suave con kokedamas; Ambay con plantines de huerta, cactus, suculentas, medicina natural, oleatos, tinturas madre, jabones y cosmética natural y Barra Estación con licuados de frutas y hortalizas y café al paso recién molido.



La Feria Desde el Origen constituye un espacio de encuentro entre productores y consumidores, que fortalece la economía local y permite acercar a la comunidad opciones sustentables para incorporar en la vida cotidiana.



Desde el Instituto se invita a los vecinos y vecinas a recorrer los puestos, conocer las propuestas y acompañar a los emprendedores verdes de la ciudad. Se recomienda llevar bolsas reutilizables para realizar las compras y seguir promoviendo hábitos responsables.