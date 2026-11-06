La corte suprema de Santa Fe renueva su integración con dos nuevos ministros

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe avanzó en la renovación de su estructura institucional con la designación de Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini como nuevos integrantes del máximo tribunal provincial. Ambos magistrados asumirán los lugares que dejarán Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, cuyas renuncias entrarán en vigencia el próximo 30 de noviembre.

La incorporación de los nuevos ministros forma parte del proceso de reorganización de la Justicia santafesina y permitirá completar la composición de siete miembros prevista para el máximo órgano judicial de la provincia.

Los nombramientos ya contaban con el aval de la Asamblea Legislativa, que el pasado 26 de febrero había otorgado su acuerdo a los pliegos de Alurralde, Genghini y Diego Maciel.

De esta manera, el Gobierno provincial continúa adelante con una renovación de la Corte Suprema que se viene desarrollando durante la actual gestión, en un contexto de cambios en la conducción del Poder Judicial.

En cuanto a su trayectoria, Aldo Mario Alurralde proviene de la Justicia Federal. Es abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral, cuenta con un doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santa Fe y posee una maestría en Derecho Tributario obtenida en la Universidad de Barcelona.

Con estas incorporaciones, la provincia se encamina a completar una nueva etapa en la conformación de su máximo tribunal, que tendrá una integración renovada a partir de la salida de los magistrados que dejarán sus cargos a fines de noviembre.