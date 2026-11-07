Stephanie Demner mostró el primer “match baby” de sus hijas y cautivó a sus seguidores

Stephanie Demner y Guido Pella atraviesan un momento muy especial desde la llegada de Jazmín, su segunda hija, que nació el lunes 2 de noviembre. Desde entonces, la modelo comenzó a compartir distintos momentos de la intimidad familiar y permitió que sus seguidores acompañaran los primeros días de la recién nacida.

El miércoles, ya instalados en su casa, Demner mostró por primera vez el rostro de la beba a través de una serie de fotografías. La publicación estuvo acompañada por una tierna frase: “Mis hijitas y su primer matchy matchy”.

En las imágenes, las dos hermanas aparecen vestidas con el mismo conjunto: un vestido color crema con rayas celestes y cuello de estilo camisero. Arianna, conocida como Ari, posa junto a su hermanita sobre un sillón con almohadones rosados. En algunas de las fotografías, la mayor sostiene a Jazmín en brazos, le toma suavemente la mano y le da un beso en la cabeza mientras la recién nacida permanece dormida.

Además de compartir ese primer encuentro entre las hermanas, la modelo utilizó sus historias de Instagram para agradecer los numerosos mensajes que recibió desde el nacimiento de la pequeña.

“Bueno, buen día, ¿cómo andan? Vengo por acá a agradecer por todos los mensajes hermosos que me mandaron. Estoy contestando de a poquito, pero quería hacer un saludo general y un agradecimiento general porque me mandaron tantos, tantos, tantos mensajes tan lindos”, expresó frente a la cámara.

También contó que muchos de sus seguidores querían saber cómo había sido la primera noche de Jazmín en su nuevo hogar. “También desde hoy a la mañana para preguntarme cómo estuvo la primera noche, cómo estuvo Jaz en casa y todo”, comentó antes de dar detalles sobre la adaptación de la beba.

“La verdad que muy, muy bien”, respondió. Luego explicó que, por sus pocos días de vida, Jazmín pasa gran parte del tiempo durmiendo. “Está tomando teta, espectacular, muy pancha, es muy pancha”, describió.

En ese sentido, Demner sorprendió al señalar el parecido entre sus dos hijas y reconocer que la pequeña le recuerda constantemente a Arianna. “Me hace acordar mucho a Ari. Me da mucha impresión porque es tan parecida a Ari que la miro y siento que tengo déjà vu constantes”, confesó.

Entre las publicaciones que realizó durante estos primeros días también apareció una fotografía de Jazmín mientras dormía, envuelta en una manta con estampado de ositos y recostada sobre un almohadón de lactancia rosa. La modelo acompañó la postal con una divertida descripción: “Descripción gráfica de Jaz 24/7”, en alusión a las largas horas de sueño de la recién nacida.

Por último, Stephanie se refirió a cómo vive Arianna la llegada de su hermanita y aseguró que la adaptación familiar marcha muy bien. “Ari está muy contenta, está muy feliz”, contó. Sin embargo, reconoció que la niña también atraviesa algunas emociones propias de este cambio: “Obviamente, estaba un poquito celosa, pero está todo muy bien”.

Así, entre fotografías, mensajes de agradecimiento y pequeños momentos de intimidad, Stephanie Demner comparte con sus seguidores los primeros días de Jazmín y la nueva etapa familiar junto a sus dos hijas y Guido Pella.