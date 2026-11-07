Colapinto explicó las dificultades que tuvo en su coche durante las primeras prácticas en Brasil

El inicio de la actividad del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en el circuito de Interlagos, dejó un balance con altibajos para Franco Colapinto. Después de conseguir el noveno puesto en la primera práctica libre, una sesión en la que varios pilotos de reserva ocuparon sus respectivos monoplazas, el argentino terminó undécimo en la segunda tanda del viernes. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, finalizó en la 14° posición.

Más allá de los resultados y de las diferencias de tiempos propias de las pruebas, en las que cada escudería trabaja con distintas cargas de combustible y compuestos de neumáticos, el rendimiento del auto dejó algunas cuestiones por resolver. Al finalizar la jornada, el propio Colapinto explicó cuáles fueron los inconvenientes que encontró durante las sesiones y por qué el comportamiento del monoplaza cambió entre una práctica y otra.

“Tuve un seteo un poco distinto al FP1. Queríamos probar si el auto iba un poco mejor o algo más duro y si había mejorado un par de aspectos del año pasado, pero fue muy inconsistente. El coche se movía mucho en los baches, así que en la segunda práctica volvimos un poco para atrás”, explicó el piloto argentino en diálogo con ESPN.

Los cambios en la configuración del monoplaza tenían como objetivo encontrar un mejor equilibrio y evaluar distintas alternativas para el exigente trazado paulista. Sin embargo, después de probar esos ajustes, el equipo decidió regresar parcialmente a una puesta a punto anterior.

Aunque las modificaciones permitieron mejorar algunas sensaciones sobre el final de la jornada, Colapinto reconoció que todavía hay varios aspectos por corregir antes de la actividad del sábado.

“Después, el auto estuvo un poco mejor, pero todavía falta mucho. Estuve bloqueando en todos lados, falta tracción... falta un poco de consistencia en el auto, así que trabajaremos en eso para mejorar mañana”, agregó.

De esta manera, Alpine tendrá por delante una jornada de análisis y ajustes a partir de los datos recopilados en la telemetría. El objetivo será mejorar la estabilidad del monoplaza en las frenadas y encontrar mayor tracción en las curvas para que Colapinto pueda dar un paso adelante en la clasificación del Gran Premio de Brasil.