Cococcioni destacó el avance de la reforma de seguridad en Santa Fe

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, valoró la aprobación en la Cámara de Diputados provincial de una parte importante del paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo para fortalecer las políticas de seguridad. Según sostuvo el funcionario, el resultado legislativo permitió incorporar aproximadamente el 90% de las herramientas que había solicitado el Gobierno de Maximiliano Pullaro.

"Salió aprobado el 90% de lo que pedimos", afirmó Cococcioni al referirse al tratamiento de las denominadas Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública.

El ministro remarcó que la intención de la administración provincial es aprovechar al máximo las modificaciones que consiguieron respaldo parlamentario y que buscan ampliar las capacidades del Estado para enfrentar el delito.

"Vamos por todo lo que consideramos que necesitamos para mejorar el trabajo en seguridad. Las herramientas que nos dieron las vamos a exprimir al máximo", expresó.

el gobierno busca ampliar las herramientas contra el delito

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad consideran que las modificaciones aprobadas representan un avance para mejorar los procedimientos de investigación y la intervención de las fuerzas de seguridad.

Cococcioni también señaló que no son muchas las provincias argentinas que cuentan con un marco normativo que otorgue al Estado instrumentos de estas características para combatir las organizaciones delictivas.

La iniciativa formó parte de una discusión legislativa que generó diferencias entre el oficialismo y la oposición, especialmente por algunos artículos que ampliaban las atribuciones policiales y podían afectar garantías procesales.

Durante el debate, varios de los puntos más controvertidos fueron modificados o eliminados para conseguir los consensos necesarios. De esta manera, el texto que avanzó en la Legislatura quedó parcialmente alejado de la propuesta original del Poder Ejecutivo.

el juicio en ausencia, entre las próximas herramientas

Uno de los mecanismos que el Gobierno provincial espera incorporar próximamente es el juicio en ausencia, una figura que permite continuar determinados procesos judiciales cuando una persona acusada no se encuentra presente, siempre que se cumplan las condiciones y garantías establecidas legalmente.

La herramienta apunta a evitar que la ausencia de determinados imputados impida indefinidamente el avance de las causas judiciales, especialmente en investigaciones complejas.

Para la administración de Pullaro, el objetivo es seguir promoviendo modificaciones legales que permitan mejorar la respuesta del sistema penal frente a delitos de gravedad.

Mientras tanto, el oficialismo buscará avanzar con la implementación de las disposiciones que ya consiguieron respaldo legislativo y continuar negociando aquellas iniciativas que todavía requieren tratamiento parlamentario.