Karina Milei y Martín Menem respaldaron a Nadia Márquez mientras crecen las diferencias entre Bullrich y el Gobierno

Karina Milei y Martín Menem participaron de una jornada política encabezada por Nadia Márquez.

La secretaria general de la Presidencia convocó a profundizar el trabajo territorial para garantizar la reelección de Javier Milei.

Márquez aparece mencionada en sectores oficialistas como una posible candidata a vicepresidenta en 2027.

Patricia Bullrich consolida un espacio propio con legisladores y dirigentes de su confianza.

Las diferencias de la senadora con la conducción nacional incluyen cuestionamientos al verticalismo y a la toma de decisiones.

La participación de Milei en la inauguración del auditorio de la iglesia del padre de Márquez reforzó el respaldo presidencial a la legisladora neuquina.

La interna dentro de La Libertad Avanza comienza a mostrar movimientos que exceden las diferencias parlamentarias y anticipan la disputa por los espacios de poder de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Mientras Patricia Bullrich, senadora nacional y presidenta del bloque de senadores de LLA, profundiza la construcción de un espacio político propio, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, volvieron a exhibir su respaldo a Nadia Márquez, una legisladora que ya aparece mencionada en conversaciones internas como una posible candidata a vicepresidenta.

El acercamiento quedó expuesto durante la Jornada de Gestión Pública y Legislativa realizada el miércoles por la noche, que tuvo como anfitriona a Márquez y reunió a un centenar de profesionales provenientes de Neuquén y Salta. La actividad contó con la presencia de Karina Milei y Martín Menem, además de legisladores nacionales y funcionarios del Gobierno.

Durante su intervención, la hermana del Presidente destacó el crecimiento territorial del espacio libertario y convocó a profundizar el trabajo de militancia y organización política. Su mensaje estuvo atravesado por una referencia explícita al objetivo electoral del oficialismo: garantizar la reelección de Javier Milei en 2027.

“Cada reunión somos más los que nos vamos juntando, la gente se va sumando. La verdad es una satisfacción enorme para mí”, expresó. También insistió en la necesidad de ampliar los equipos y multiplicar la difusión de las ideas del Gobierno en cada comunidad.

Karina planteó que la construcción política requiere involucrar a ciudadanos que puedan transmitir el proyecto oficialista en sus ámbitos cotidianos. “Con que vayan y convenzan a dos, esos dos convencerán a otros dos”, sostuvo, antes de afirmar que ese trabajo permitirá alcanzar la continuidad presidencial y avanzar con la transformación del país.

Márquez, por su parte, agradeció el acompañamiento y ratificó su compromiso con la consolidación de La Libertad Avanza en Neuquén y en el resto de la Argentina. La senadora destacó la necesidad de fortalecer los equipos políticos y profundizar la presencia territorial del oficialismo.

La jornada también reunió a los senadores Pablo Cervi, Emilia Orozco y Guzmán Coraita, y a los diputados Gastón Riesco, Silvana Giudici, Carlos Zapata y Julio Moreno Ovalle. Entre los expositores estuvieron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el vocero presidencial, Javier Gravier, y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Bullrich consolida un espacio propio dentro del oficialismo

El respaldo público a Márquez se produce en un momento de creciente diferenciación política de Patricia Bullrich respecto de la conducción nacional de La Libertad Avanza. La senadora viene exponiendo posiciones propias sobre distintos aspectos de la gestión y mantiene contactos con legisladores y dirigentes que responden a su liderazgo.

Una de las señales más recientes fue la reunión que mantuvo el martes con integrantes de su espacio, después de que se cancelara la convocatoria de la mesa política en la Casa Rosada. La difusión de una fotografía junto a referentes legislativos y dirigentes de confianza volvió a instalar interrogantes sobre la organización interna del oficialismo.

El sector vinculado a Bullrich reúne a alrededor de 15 diputados nacionales que llegaron a sus bancas relacionados con su campaña presidencial, además de referentes con representación en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque el encuentro no implicó un anuncio de ruptura ni una decisión de abandonar los bloques legislativos, dejó en evidencia la intención de mantener una estructura política con identidad propia.

Cerca de la senadora cuestionan especialmente el verticalismo en la toma de decisiones y sostienen que los legisladores no siempre participan de las discusiones previas sobre medidas que luego deben defender en el Congreso.

Las diferencias también quedaron expuestas en el debate sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas. Después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara medidas de alivio financiero, Bullrich destacó que venía reclamando respuestas para un sector afectado por las dificultades económicas.

Neuquén, otro escenario de construcción política

La presencia de Milei en Neuquén durante el fin de semana anterior también funcionó como una señal de cercanía con Nadia Márquez. El Presidente participó de la inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, encabezada por Hugo Márquez, padre de la senadora.

La actividad contó con la participación de Karina Milei, Martín Menem, el gobernador Rolando Figueroa y una decena de diputados oficialistas. Durante su discurso, el mandatario destacó la trayectoria del templo y su contribución a la comunidad mediante iniciativas como una clínica y una escuela.

Milei también hizo referencia a la próxima visita del papa León XIV y a los valores judeocristianos, además de defender la incorporación de la moral como principio de las políticas públicas. “Tomamos medidas desde lo que es justo y no desde lo políticamente conveniente, como nos ha acostumbrado la política tradicional”, afirmó.

La sucesión de actividades compartidas muestra que Márquez ocupa un lugar de creciente relevancia en el esquema político de Karina Milei. En paralelo, las diferencias con Bullrich abren una discusión sobre los liderazgos, los mecanismos de conducción y la distribución del poder dentro del oficialismo.

Aunque todavía falta tiempo para las definiciones electorales, los movimientos de estos días permiten advertir que la construcción de la candidatura de 2027 ya comienza a influir en las relaciones internas de La Libertad Avanza.