Argentina cayó ante Brasil por penales y quedó eliminada de la Finalissima de Futsal 2026

Este viernes por la noche, la Selección Argentina cayó ante Brasil por penales en la semifinal de la Finalissima de Futsal 2026. Después de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario, el clásico sudamericano se definió desde los doce pasos, donde la Verdeamarela fue más efectiva y consiguió el pase a la final. De esta manera, el conjunto brasileño se enfrentará a España, mientras que la Albiceleste jugará por el tercer puesto ante Portugal.

El encuentro, disputado en el Arena de Niterói, en Río de Janeiro, tuvo momentos de mucha intensidad. El equipo local consiguió ponerse en ventaja con un gol de Pito, a los 13 minutos del segundo tiempo. La jugada comenzó con una pérdida de Ángel Claudino en la salida: el brasileño aprovechó el error, lo dejó atrás con una gambeta y sacó un remate imposible de contener para Lukas Acosta, quien tuvo una destacada actuación durante toda la noche.

Sin embargo, la respuesta argentina llegó prácticamente de inmediato. Apenas unos segundos después, a los 14 minutos del complemento, Lucas Trípodi marcó el empate 1-1 y volvió a meter a la Selección en partido.

Como ninguno de los dos equipos logró romper la igualdad durante los 40 minutos de juego, la clasificación debió resolverse en la tanda de penales. Allí, Brasil convirtió todos sus remates, mientras que Argentina anotó los primeros cuatro disparos, pero Trípodi falló el quinto. Ese error resultó determinante para la eliminación del conjunto dirigido por la Albiceleste y la clasificación de la Verdeamarela a la definición del certamen.

España eliminó a Portugal y definirá el título ante Brasil

En la otra semifinal, España venció a Portugal por penales después de igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario y consiguió su lugar en la final.

De esta manera, la definición de la Finalissima de Futsal 2026 tendrá como protagonistas a Brasil y España. El partido por el título se disputará el próximo domingo 8 de noviembre, a las 17:30.

Antes, desde las 14:30, Argentina y Portugal se enfrentarán por el tercer puesto, en busca de cerrar su participación en el torneo con una victoria.

Los convocados de la Selección Argentina

Arqueros: Lukas Acosta (Peñíscola – España) y Marcos Ferreyra (Fútbol Sala García – España).

Cierres: Bautista Caso (Pinocho F.C. – Argentina), Agustín Raggiati (Jaén F.C. – España), Agustín Plaza (Jimbee Cartagena – España) y Lucas Trípodi (Nagoya Oceans – Japón).

Alas: Lucas Bolo Alemany (AFA), Andrés Geraghty (El Ejido – España), Juan Pablo Cuello (Noia Fútbol Sala – España), Ángel Claudino (SC Braga – Portugal) y Agustín del Rey (Córdoba – España).

Pivotes: Matías Rosa (Jaén Fútbol Sala – España), Alan Brandi (Jaén Fútbol Sala – España) y Leandro Altamirano (Noia Fútbol Sala – España).