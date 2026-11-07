Lionel Messi va por un nuevo récord con Inter Miami en el último partido de la fase regular de la MLS

En la última fecha de la fase regular de la MLS 2026, Lionel Messi tiene la posibilidad de alcanzar un récord histórico: convertirse en el primer futbolista en conseguir dos títulos consecutivos como máximo goleador del campeonato estadounidense. El capitán de Inter Miami llega a la definición con 26 tantos y 16 asistencias en 30 partidos disputados, cuatro goles por encima de su principal perseguidor, el croata Petar Musa, de FC Dallas.

El encuentro decisivo será este sábado frente a Charlotte FC, desde las 18:00 (hora argentina), con transmisión de Apple TV. A sus 39 años, Messi también es uno de los principales candidatos a quedarse con el premio al Jugador Más Valioso (MVP), distinción que podría conquistar por tercera vez en sus tres temporadas completas con Inter Miami. Hasta el momento, ningún futbolista consiguió ganar este reconocimiento en tres oportunidades a lo largo de los 31 años de historia de la MLS.

La Bota de Oro se define a partir de los goles convertidos, las asistencias y los minutos disputados. En esa clasificación, Messi encabeza la tabla con 26 goles, 16 asistencias y 2.574 minutos en cancha. Detrás aparece Musa, con 22 tantos, cinco asistencias y 2.145 minutos, mientras que el tercer lugar lo ocupa Brian White, de Vancouver Whitecaps, con 20 goles, dos asistencias y 2.580 minutos.

A lo largo de la historia de la MLS, solamente cinco jugadores lograron quedarse con el premio al máximo goleador en más de una temporada: Preki, Taylor Twellman, Jeff Cunningham, Chris Wondolowski y Bradley Wright-Phillips. Sin embargo, ninguno consiguió hacerlo en temporadas consecutivas, una marca que Messi podría alcanzar este sábado.

Inter Miami quiere asegurarse el segundo puesto de la Conferencia Este

Además del objetivo individual de su capitán, Inter Miami buscará cerrar la fase regular con una victoria frente a Charlotte FC para conservar su posición en la clasificación.

En la jornada anterior, el conjunto de Florida derrotó 2-1 a New England Revolution, con un gol y una asistencia de Messi. Ese resultado le permitió escalar hasta el segundo puesto de la Conferencia Este.

El equipo ya tiene garantizada su participación en los playoffs y aseguró la ventaja de localía para la primera ronda. Sin embargo, necesita sumar de a tres en el último compromiso para mantener la segunda posición y aspirar a terminar en un lugar privilegiado de la clasificación general.

Con la fase regular a punto de terminar, Messi tendrá dos objetivos en juego: hacer historia con un nuevo récord goleador y ayudar a Inter Miami a llegar a los playoffs en la mejor posición posible.