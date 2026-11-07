La construcción rebotó 7,8% en septiembre, pero las empresas mantienen expectativas cautelosas para el cierre del año

La construcción creció 7,8% mensual en septiembre y 5,1% interanual.

El ISAC acumuló una expansión del 1,3% durante los primeros nueve meses de 2026.

Las pinturas aumentaron 22,4% interanual y el hormigón elaborado avanzó 12,8%.

El cemento pórtland acumuló una caída del 2,9% entre enero y septiembre.

El empleo privado registrado llegó a 382.669 trabajadores en agosto, con una mejora interanual del 1,7%.

La mayoría de las empresas espera estabilidad para el último trimestre, aunque las previsiones de reducción de personal superan a las de incorporación.

La actividad de la construcción mostró en septiembre una recuperación significativa después de dos meses de retrocesos interanuales, aunque los indicadores del sector todavía reflejan un escenario de evolución desigual y perspectivas moderadas para los próximos meses. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el nivel de actividad registró un incremento mensual del 7,8% respecto de agosto y una mejora interanual del 5,1%. Sin embargo, la tendencia de fondo permaneció prácticamente estable y las expectativas empresariales para el último trimestre del año continúan marcadas por la cautela.

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) acumuló durante los primeros nueve meses de 2026 un crecimiento del 1,3% frente al mismo período del año anterior. El resultado representa una mejora para una actividad que todavía no consigue consolidar una recuperación homogénea entre sus distintos segmentos.

El avance mensual de septiembre corresponde a la medición desestacionalizada, que permite comparar períodos eliminando las variaciones habituales relacionadas con la época del año y la cantidad de días hábiles. En cambio, la serie tendencia-ciclo, utilizada para observar la evolución más persistente de la actividad, prácticamente no presentó modificaciones.

La recuperación encontró respaldo en varios materiales utilizados en construcciones privadas, infraestructura y mantenimiento. Entre los principales incrementos interanuales se destacó el consumo aparente de pinturas para construcción, que aumentó 22,4%. También sobresalió el hormigón elaborado, con una mejora del 12,8%, mientras que el grupo integrado por grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción registró un avance del 12,2%.

Otros insumos también mostraron resultados positivos. El hierro redondo y los aceros para la construcción crecieron 5,2%, el cemento pórtland avanzó 4,6% y las placas de yeso registraron una suba del 1,2%. El asfalto, vinculado principalmente con las obras viales, tuvo una variación positiva más moderada, del 0,5%.

Sin embargo, el comportamiento no fue uniforme. Los mosaicos graníticos y calcáreos encabezaron las bajas, con un retroceso interanual del 15%. Los artículos sanitarios de cerámica disminuyeron 8,2%, el yeso cayó 7,7% y los pisos y revestimientos cerámicos retrocedieron 7,4%. También registraron variaciones negativas los ladrillos huecos, con una baja del 0,7%, y las cales, con una disminución del 0,2%.

La comparación acumulada entre enero y septiembre también permite observar diferencias importantes. Las mayores subas correspondieron al conjunto de grifería, tubos de acero sin costura y vidrio, con un crecimiento del 21,8%, y a las pinturas, que avanzaron 10,4%. El hierro redondo y los aceros para la construcción aumentaron 3,1%, mientras que los artículos sanitarios de cerámica mejoraron 2,9%.

En sentido contrario, el yeso acumuló una caída del 11,6%, los pisos y revestimientos cerámicos retrocedieron 9,3% y el asfalto disminuyó 8,9%. El cemento pórtland, uno de los insumos más representativos para medir el movimiento de las obras, registró una contracción acumulada del 2,9%.

El empleo formal también mostró una evolución positiva. En agosto, la construcción contabilizó 382.669 puestos de trabajo registrados en el sector privado, un 1,7% más que en el mismo mes de 2025. Frente a julio, cuando se habían contabilizado 379.912 trabajadores, se incorporaron 2.757 ocupaciones, equivalente a una mejora mensual del 0,7%. En los primeros ocho meses del año, el empleo formal acumuló un crecimiento del 0,8%.

Pese a estos indicadores, las previsiones empresariales para octubre, noviembre y diciembre no anticipan una expansión importante. Entre las compañías dedicadas a obras privadas, el 74% espera que la actividad permanezca sin cambios, mientras que el 15% proyecta una caída y apenas el 11% prevé una mejora.

En la obra pública, el 62,4% de las empresas espera estabilidad, el 23,5% anticipa una retracción y el 14,1% estima un crecimiento. Entre los principales factores que explican las perspectivas negativas aparece la caída de la actividad económica. En las firmas vinculadas con proyectos estatales también preocupan los atrasos en la cadena de pagos.

Las expectativas sobre el empleo siguen una orientación similar. El 79% de las empresas privadas y el 63,1% de las constructoras de obra pública no prevén modificar sus plantillas. Sin embargo, quienes proyectan reducir personal superan a las compañías que esperan incorporar trabajadores.

Para estimular la actividad, las empresas privadas reclaman principalmente una reducción de las cargas fiscales y mejores condiciones de acceso al crédito. En el segmento de obra pública, las prioridades son el financiamiento y la estabilidad de los precios.

De esta manera, el repunte estadístico de septiembre todavía no alcanza para modificar sustancialmente las expectativas del sector. La construcción consiguió recuperar parte del terreno perdido, pero la estabilidad de la tendencia, las diferencias entre insumos y la prudencia de las empresas muestran que la consolidación de la actividad continúa siendo un desafío.