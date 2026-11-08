Pullaro abrió la puerta a una alianza con La Libertad Avanza

La posibilidad de un acuerdo electoral entre Unidos para Cambiar Santa Fe y La Libertad Avanza volvió a instalarse en el escenario político provincial. El gobernador Maximiliano Pullaro reconoció que no descarta esa alternativa para las elecciones de 2027, aunque antes deberá resolver las diferencias internas con el socialismo, uno de los principales socios de la coalición oficialista.

Sin embargo, desde La Libertad Avanza surgieron fuertes cuestionamientos a un eventual entendimiento. Dirigentes libertarios consultados por PoliticadeSantaFe.com defendieron la necesidad de competir con candidatos propios y advirtieron sobre los riesgos de compartir un proyecto electoral con el oficialismo provincial.

En ese contexto, una encuesta que ubica a Unidos con el 35,8% de intención de voto y a La Libertad Avanza con el 28,6% agregó un nuevo elemento a la discusión: si ambos espacios tienen posibilidades de disputar el gobierno provincial, ¿qué sentido tendría avanzar en una alianza?

Pullaro no descarta un acuerdo, pero el socialismo marca diferencias

En las últimas semanas tomó fuerza la posibilidad de que Unidos y La Libertad Avanza alcancen algún tipo de entendimiento electoral para los comicios provinciales del 13 de junio de 2027.

La discusión ganó relevancia luego de que Pullaro reconociera públicamente que no descarta incorporar al espacio del presidente Javier Milei a la coalición gobernante.

Las declaraciones fueron realizadas durante la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina, en Buenos Aires. Allí, el mandatario defendió la amplitud de Unidos y sostuvo que el frente no responde a una única identidad ideológica, sino a un modelo de gestión basado en la seguridad, la producción y la obra pública.

En ese marco, aseguró que todos los sectores que compartan el rumbo provincial tienen las puertas abiertas y dejó cualquier definición para el próximo año.

Sin embargo, la posibilidad de ampliar la coalición enfrenta un primer obstáculo dentro del propio oficialismo: la postura del Partido Socialista.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, rechazó públicamente la posibilidad de incorporar a La Libertad Avanza. En la misma línea se expresó el diputado nacional Esteban Paulón.

Las diferencias no se limitan a una cuestión electoral. También responden a posiciones políticas y económicas frente al Gobierno nacional de Javier Milei.

A esto se suman las tensiones recientes dentro de Unidos por el debate de las leyes de seguridad impulsadas por Pullaro, que dejaron al descubierto diferencias entre radicales y socialistas.

Por ahora, no existe una decisión formal de ruptura, pero la eventual incorporación de los libertarios podría profundizar las diferencias dentro del frente gobernante.

Los libertarios advierten que un acuerdo nacional no garantiza una alianza provincial

PoliticadeSantaFe.com consultó a distintos dirigentes de La Libertad Avanza en Santa Fe para conocer su posición frente a un eventual entendimiento electoral.

Las respuestas reflejaron importantes reparos. Entre los argumentos aparecieron la necesidad de preservar la identidad del espacio, defender el proyecto nacional de Milei y evitar resignar candidaturas propias en una provincia donde consideran que tienen posibilidades de disputar el poder.

Uno de los dirigentes consultados cuestionó que un eventual acuerdo entre las conducciones nacionales pueda trasladarse automáticamente al escenario santafesino.

Según planteó, incluso si existiera una negociación política en Buenos Aires, eso no garantizaría una integración efectiva de las estructuras provinciales.

En ese sentido, advirtió sobre las dificultades de impulsar candidaturas testimoniales o fórmulas que intenten reducir la competencia electoral sin construir una alianza concreta.

“Supongamos que se llegue a un acuerdo de cúpula en Buenos Aires. Si no hay una alianza concreta, si se pide que haya candidatos testimoniales, esos candidatos hablarán del modelo Milei, no del de Pullaro, y eso, sea cual fuere el candidato, dividirá los votos de la derecha igual. Por eso pensar en cualquiera de estas opciones ya es muy loco”, sostuvo.

La postura expone una de las principales dificultades de una eventual negociación: La Libertad Avanza construyó su identidad política alrededor del liderazgo de Javier Milei y de un programa propio, mientras que Unidos representa una coalición provincial con diferencias respecto de varios aspectos del modelo nacional.

Por eso, para algunos dirigentes libertarios, un entendimiento entre las conducciones nacionales no sería suficiente para justificar una integración electoral en Santa Fe.

La encuesta que acerca a Unidos y La Libertad Avanza alimenta el debate

Otro de los dirigentes consultados puso el foco en los números electorales que comenzaron a circular durante los últimos días.

Se trata de un relevamiento de la consultora DC, difundido a comienzos de noviembre, que ubicó a Unidos con el 35,8% de intención de voto para gobernador y a La Libertad Avanza con el 28,6%.

El estudio se realizó sobre 1.050 casos entre el 17 y el 23 de octubre, con un margen de error informado del 2,5%.

En el mismo relevamiento, el peronismo alcanzó el 11,7%, el kirchnerismo el 9,4% y los indecisos representaron el 11%. Además, Pullaro registró un 55,7% de imagen positiva.

Para el dirigente libertario, estos números plantean interrogantes sobre la conveniencia de avanzar en una alianza cuando su espacio aparece relativamente cerca del oficialismo provincial.

“El Gobierno de Pullaro se encargó de difundir una encuesta en los últimos días que les da el 35% de intención de votos y el 28% a nosotros. Si las cosas son como dice esta encuesta, con casi ocho meses para las elecciones en Santa Fe, el 13 de junio de 2027, y el desgaste que sufre y creo seguirá sufriendo la imagen de Pullaro, ¿para qué querríamos una alianza en una provincia que podemos ganar y, según esta encuesta difundida por el radicalismo santafesino, estamos muy cerca?”, expresó.

Un escenario abierto rumbo a las elecciones de 2027

La posibilidad de una alianza entre Unidos y La Libertad Avanza abre interrogantes tanto dentro del oficialismo como en el espacio libertario.

Pullaro dejó en claro que no descarta ampliar su frente electoral, pero primero deberá resolver las diferencias con el socialismo. Del otro lado, los dirigentes de La Libertad Avanza consultados plantean que competir con una propuesta propia puede representar una oportunidad para consolidar su crecimiento político en Santa Fe.

Con las elecciones del 13 de junio de 2027 en el horizonte, la discusión recién comienza. El desafío será determinar si existen coincidencias suficientes para construir un acuerdo o si las diferencias políticas y electorales terminarán llevando a ambos espacios a competir por separado.