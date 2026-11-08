Germán Martínez reveló que la crisis económica dominó la reunión de los principales referentes del peronismo

Germán Martínez aseguró que el 80% de la última reunión de referentes peronistas estuvo dedicado a la situación económica y los ingresos familiares.

Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, gobernadores y legisladores participaron del encuentro realizado el 22 de octubre.

La reunión buscó fortalecer la coordinación política y parlamentaria de la oposición frente al Gobierno de Javier Milei.

Los dirigentes también debatieron la continuidad de las PASO, cuya eliminación impulsa el oficialismo.

Martínez defiende las primarias como una herramienta para ampliar las coaliciones opositoras y organizar la competencia electoral de 2027.

El peronismo enfrenta el desafío de superar sus diferencias internas y construir una alternativa política enfocada en las demandas económicas y sociales.

La reorganización del peronismo frente al gobierno de Javier Milei comenzó a transitar una etapa de conversaciones entre sus principales dirigentes, aunque las urgencias económicas y sociales parecen ocupar un lugar más importante que las discusiones sobre candidaturas. Así lo aseguró Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, quien reveló que la mayor parte del último encuentro de referentes justicialistas estuvo dedicada a analizar la situación de los ingresos familiares y las dificultades que atraviesan los argentinos.

El legislador explicó que, durante la reunión de tres horas, aproximadamente el 80% del tiempo estuvo destinado a debatir la realidad económica del país. Si bien reconoció que también se abordaron cuestiones electorales y el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), remarcó que esos asuntos no constituyeron la prioridad de la conversación.

«Primero hablamos de la vida cotidiana de los argentinos», sostuvo Martínez, al describir el contenido del encuentro. La definición busca transmitir que, más allá de las diferencias internas y de las necesidades de construcción política de cara a 2027, el peronismo pretende colocar en el centro de su agenda los problemas concretos de la sociedad.

La reunión se había desarrollado el 22 de octubre y contó con la participación de figuras de diferentes sectores del justicialismo. Estuvieron presentes el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ex ministro de Economía Sergio Massa y el dirigente de La Cámpora Máximo Kirchner, además de gobernadores peronistas y los presidentes de los bloques legislativos de Unión por la Patria en ambas cámaras, Germán Martínez y José Mayans.

La convocatoria tuvo como objetivo avanzar en una mayor coordinación política y parlamentaria frente a las decisiones del Gobierno nacional. La presencia de dirigentes que mantienen diferencias sobre el rumbo partidario reflejó, al mismo tiempo, la intención de sostener un ámbito de diálogo que permita encontrar coincidencias y evitar que las disputas internas condicionen la actividad opositora.

En ese marco, la situación económica apareció como uno de los principales puntos de preocupación. La evolución de los ingresos, el poder adquisitivo de las familias y las dificultades para afrontar los gastos cotidianos fueron parte central de las conversaciones. Para Martínez, la discusión sobre el futuro del peronismo no puede quedar reducida a una competencia por las candidaturas, sino que necesita partir de una lectura compartida sobre las demandas sociales.

Otro de los temas abordados fue la continuidad de las PASO, cuya eliminación forma parte de las iniciativas impulsadas por la administración de Milei. El debate tiene consecuencias directas sobre la organización electoral de la oposición, que todavía debe resolver cómo seleccionará a sus candidatos y de qué manera construirá una propuesta capaz de reunir a los distintos sectores políticos que se encuentran enfrentados al oficialismo.

Las primarias constituyen una herramienta que Martínez viene defendiendo públicamente. El diputado considera que su continuidad puede facilitar la conformación de una coalición más amplia, con participación de fuerzas políticas que no necesariamente forman parte del justicialismo, pero que podrían coincidir en una estrategia común frente al programa económico del Presidente.

En agosto, el titular del bloque de Unión por la Patria ya había planteado la necesidad de construir un frente opositor amplio. Esa perspectiva vuelve a adquirir relevancia ante la posibilidad de que el Gobierno avance con cambios en el sistema electoral y ante las dificultades que enfrenta el peronismo para definir una conducción y un mecanismo de selección de candidaturas.

La discusión sobre las PASO también expone las distintas posiciones que conviven dentro del espacio. Aunque existen coincidencias respecto de la conveniencia de mantener un instrumento que permita ordenar la competencia interna, todavía quedan por resolver cuestiones vinculadas con el liderazgo, la estrategia legislativa y la relación entre los principales referentes.

El desafío para el justicialismo será transformar las conversaciones en una coordinación efectiva, tanto en el Congreso como en la construcción de una alternativa política. Las declaraciones de Martínez apuntan a marcar una prioridad: antes de resolver quiénes competirán en 2027, la oposición necesita definir qué respuestas ofrecerá frente a los problemas económicos y sociales que atraviesan los argentinos.

De esta manera, el encuentro del 22 de octubre dejó una señal de acercamiento entre sectores que mantienen diferencias, pero también mostró que la reconstrucción del peronismo dependerá de su capacidad para combinar acuerdos políticos con una agenda centrada en las preocupaciones de la sociedad.