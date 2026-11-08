Bullrich desafía la incomodidad de Milei, reivindica su autonomía política y niega una ruptura con el Gobierno

Patricia Bullrich defendió la reunión con quince dirigentes de su espacio y aseguró que no cruzó ningún límite ni desafió la autoridad presidencial.

La fotografía del encuentro generó malestar en la Casa Rosada, donde algunos funcionarios interpretaron la convocatoria como una demostración de autonomía política.

Desde el Gobierno señalaron que durante la reunión se habría planteado la posibilidad de una candidatura presidencial de Bullrich para 2027.

El bullrichismo negó que se haya discutido bloquear iniciativas del Poder Ejecutivo y cuestionó la falta de consultas en las decisiones oficiales.

Martín Menem y Luis Caputo ratificaron que Javier Milei es el único candidato presidencial de La Libertad Avanza para 2027.

Bullrich también se diferenció del Presidente al defender la libertad de prensa, reclamar mayor transparencia judicial y exigir la cobertura de las vacantes en la Corte Suprema.

La interna de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo después de que Patricia Bullrich defendiera públicamente la reunión que mantuvo con quince dirigentes de su espacio y rechazara las acusaciones de haber desafiado la autoridad de Javier Milei. La senadora nacional y jefa del bloque oficialista en la Cámara alta aseguró que no cruzó ningún límite, negó que el encuentro tuviera como objetivo condicionar al Poder Ejecutivo y presentó la convocatoria como una actividad propia de su responsabilidad política y parlamentaria.

«No crucé ningún límite», afirmó Bullrich al referirse a la controversia que generó la fotografía del encuentro, realizada el martes por la tarde en unas oficinas del barrio porteño de Palermo. La imagen, difundida por la propia legisladora en sus redes sociales, provocó malestar en sectores de la Casa Rosada, donde algunos funcionarios interpretaron la reunión como una demostración de autonomía frente al liderazgo presidencial.

La dirigente buscó restarle dramatismo al episodio y sostuvo que simplemente se reunió con integrantes de su propio espacio político. Según explicó, ningún funcionario le había cuestionado personalmente la convocatoria ni le habían solicitado una conversación para aclarar lo sucedido. De esa manera, intentó mostrar que no existía una confrontación institucional abierta, aunque las repercusiones del encuentro dejaron al descubierto diferencias políticas que venían acumulándose.

En el entorno presidencial, sin embargo, la lectura fue considerablemente más dura. Personas cercanas a Milei consideraron que la difusión de la fotografía representaba un desafío a la autoridad del jefe de Estado, mientras que otros integrantes del Gobierno entendieron que Bullrich había excedido los márgenes de autonomía que le corresponden dentro de la estructura oficialista.

Uno de los elementos que habría profundizado el malestar fue la posibilidad de que la senadora comenzara a construir un proyecto presidencial propio para 2027. Según trascendió desde sectores gubernamentales, durante la reunión se habría mencionado esa alternativa y se habrían manifestado diferentes posiciones entre los participantes. La hipótesis también fue relacionada con un eventual escenario en el que Milei decidiera no buscar la reelección.

Desde el bullrichismo rechazaron que el encuentro hubiera tenido como finalidad organizar una oposición interna o utilizar la representación parlamentaria para bloquear iniciativas del Ejecutivo. En particular, negaron que se hubiera discutido una estrategia para obstaculizar los proyectos del Gobierno.

La explicación oficial no alcanzó, sin embargo, para disipar las sospechas. Una de las principales preocupaciones de la Casa Rosada estaría vinculada con la posibilidad de que Bullrich consolide un grupo parlamentario con capacidad de negociación propia. La incomodidad también responde a otros desacuerdos que se hicieron visibles en los últimos tiempos, relacionados con el programa económico, el reconocimiento del triunfo de Lula da Silva en Brasil y el trato del Gobierno hacia el periodismo.

Las diferencias también tienen una dimensión vinculada con el funcionamiento interno del oficialismo. Uno de los participantes del encuentro expresó el malestar por la falta de consultas y por la manera en que se comunican las decisiones políticas y legislativas. Según su descripción, los dirigentes reciben información tarde y se encuentran con proyectos que no fueron previamente discutidos. La reunión habría funcionado, en ese sentido, como una señal de que el sector pretende tener mayor participación en las decisiones.

Mientras tanto, Martín Menem y Luis Caputo insistieron en que La Libertad Avanza tiene un único candidato presidencial para 2027: Javier Milei. La definición buscó cerrar cualquier especulación sobre una eventual competencia interna, aunque no consiguió despejar las dudas sobre la relación entre el Presidente y Bullrich.

En ese escenario, algunos integrantes del entorno presidencial esperaban que ambos mantuvieran una conversación después de la visita del papa León XIV a la Argentina. La posibilidad de una ruptura no estaba descartada si el diálogo no permitía resolver las diferencias.

La distancia política entre ambos también quedó expuesta en las declaraciones de Bullrich sobre la libertad de prensa, durante el encuentro anual del Colegio de Abogados. Allí reivindicó el papel del periodismo como actor de control de los gobiernos y sostuvo que su obligación es incomodar al poder y mantenerlo bajo cuestionamiento. «No conozco un solo presidente que no haya sido cuestionado», expresó.

Además, reclamó mayor transparencia en los procedimientos de designación de jueces y pidió avanzar con la cobertura de las vacantes de la Corte Suprema, que contaba con tres integrantes. La senadora presentó esos planteos como parte de los principios republicanos que deben limitar el ejercicio del poder.

Así, mientras Bullrich intenta preservar su identidad política y su margen de decisión dentro del oficialismo, Milei enfrenta el desafío de administrar una interna que ya dejó de ser una discusión reservada. La disputa no solamente involucra el funcionamiento parlamentario, sino también el liderazgo, las diferencias sobre el rumbo del Gobierno y las posibles candidaturas para 2027.