Santa Fe superó los 4,2 millones de metros lineales de sellado de fisuras en rutas provinciales

El Gobierno de Santa Fe, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, continúa con el plan de sellado de fisuras en toda la red vial pavimentada de la provincia. A través de los contratos correspondientes a 2024 y 2025, ya se superaron los 4,2 millones de metros lineales de intervención, mientras que las tareas siguen adelante durante 2026 con distintos grupos de reparación activos.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que las marcas oscuras visibles sobre el asfalto son el resultado de estos trabajos preventivos. Según indicó, cuando el pavimento presenta fisuras, el agua ingresa y deteriora progresivamente la estructura hasta provocar la formación de baches. El sellado permite interrumpir ese proceso y evitar daños mayores.

Además, Enrico destacó que la actual gestión provincial incorporó el mantenimiento de las rutas como una prioridad, junto con las obras de repavimentación, pavimentación y construcción de rotondas y puentes.

En ese sentido, sostuvo que invertir en el mantenimiento preventivo de la infraestructura vial permite evitar intervenciones futuras de mayor costo y preservar las condiciones de circulación en toda la red provincial.