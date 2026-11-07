Detuvieron a un empresario de Santiago del Estero por el presunto plan para asesinar a Pullaro

Un empresario gastronómico de la localidad de Selva, departamento Rivadavia, en Santiago del Estero, fue detenido en el marco de la investigación por un supuesto plan para asesinar al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El hombre está sospechado de integrar el grupo que habría organizado el atentado y de haber trasladado al presunto sicario contratado para ejecutar el ataque.

El detenido fue identificado por sus iniciales M.A.G. y su arresto se concretó durante un procedimiento realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina en territorio santiagueño.

La intervención policial se llevó adelante luego de un exhorto judicial enviado desde Santa Fe por Cecilia Raquel Álamo, jueza penal del Colegio de Jueces de la Quinta Circunscripción Judicial. La solicitud fue dirigida a su par de Control y Garantías de Añatuya, departamento General Taboada, Ana María González Ruiz.

una investigación que involucra a dos provincias

La detención del empresario representa un nuevo avance en una causa que se desarrolla entre Santa Fe y Santiago del Estero y que busca determinar si existió una organización criminal detrás de las amenazas contra el mandatario santafesino.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, M.A.G. habría tenido una participación en la logística del supuesto atentado, particularmente en el traslado de la persona que habría sido contratada para llevar adelante el ataque.

El procedimiento en Selva se concretó mediante la colaboración entre las autoridades judiciales y policiales de ambas provincias, en el marco de las medidas ordenadas para localizar y detener a los sospechosos.

la causa continúa bajo investigación

La investigación busca reconstruir los contactos entre los presuntos integrantes del grupo, establecer cómo se habría organizado el traslado y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

La detención del empresario se suma a otros procedimientos realizados anteriormente en la ciudad santafesina de Ceres, donde también fueron arrestadas personas vinculadas con la hipótesis investigativa.

Por el momento, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para establecer si existió efectivamente un plan concreto para atentar contra Pullaro y cuáles fueron los roles que habrían desempeñado los sospechosos.

El expediente permanece en manos de la Justicia santafesina, que deberá avanzar con las correspondientes imputaciones y determinar las responsabilidades penales que pudieran surgir de la investigación.