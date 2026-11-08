Malena Galmarini cruzó a Milei por la pobreza y reclamó un cambio de rumbo económico en la antesala de la llegada del Papa

Malena Galmarini cuestionó duramente a Javier Milei por sus declaraciones sobre la pobreza y las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes.

La dirigente afirmó que quienes no alcanzan a cubrir sus gastos sobreviven mediante préstamos familiares, compras fiadas y asistencia a comedores populares.

También denunció que algunas personas dejan de comer, pierden peso y buscan alimentos en la basura.

Galmarini reclamó al Presidente que cambie el modelo económico y lo acusó de cinismo e insensibilidad frente a la situación social.

La legisladora vinculó su cuestionamiento con la llegada del papa León XIV a la Argentina y reclamó mayor sensibilidad ante la pobreza.

Milei defendió su gestión al afirmar que la pobreza bajó del 57% al 32%, pero diferenció ese indicador de la discusión sobre la posibilidad de llegar a fin de mes.

La situación económica y las dificultades que atraviesan numerosos hogares argentinos volvieron a quedar en el centro de la confrontación política, luego de que Malena Galmarini cuestionara con dureza al presidente Javier Milei por sus declaraciones sobre la pobreza y la posibilidad de llegar a fin de mes. La dirigente del Frente Renovador y legisladora bonaerense sostuvo que quienes no cuentan con ingresos suficientes para afrontar los gastos cotidianos no están simplemente atravesando un problema de organización financiera, sino que directamente sobreviven.

El enfrentamiento se produjo después de que Milei fuera consultado por periodistas durante su gira por España acerca de la pobreza y sus anteriores afirmaciones sobre la capacidad de los argentinos para llegar a fin de mes. El mandatario rechazó haber negado la existencia de la pobreza, pero cuestionó la utilización de esa expresión para describir las dificultades económicas de la población. Según planteó, decir que una persona no llega a fin de mes constituye un recurso discursivo destinado a generar una reacción emocional.

La respuesta de Galmarini apuntó precisamente contra esa interpretación. A través de sus redes sociales, la dirigente describió las estrategias a las que recurren muchas familias cuando el dinero no alcanza para cubrir las necesidades básicas. “La gente que no llega a fin de mes, SOBREVIVE”, escribió, antes de enumerar una serie de situaciones que, según su planteo, forman parte de la realidad cotidiana de numerosos argentinos.

Entre ellas mencionó los préstamos solicitados a familiares, las compras fiadas en los comercios de barrio y la asistencia a comedores comunitarios y ollas populares. También advirtió que hay personas que directamente dejan de realizar algunas comidas, pierden peso y llegan incluso a buscar alimentos en la basura para poder alimentarse.

Con esa descripción, Galmarini buscó contraponer la explicación presidencial con las dificultades concretas que enfrentan los sectores afectados por la pérdida de poder adquisitivo. Su cuestionamiento no se limitó a discutir las palabras de Milei, sino que también apuntó contra la orientación general de la política económica y sus consecuencias sociales.

“Pero claro, para verlo hay que caminar el país… SU país, ese que gobierna aunque odia”, expresó la legisladora, en uno de los pasajes más duros de su publicación. Luego reclamó directamente un cambio de orientación: “No sea cínico. No sea insensible. Cambie el modelo que destruye a los argentinos”.

El cruce adquirió además una dimensión particular por el momento en que se produjo. Galmarini vinculó su reclamo con la inminente llegada del papa León XIV a la Argentina, una visita que coloca nuevamente en primer plano las discusiones sobre la pobreza, la desigualdad y la responsabilidad de quienes ejercen el poder frente a las necesidades de la población.

“Viene el Papa, un poco de piedad”, escribió la dirigente, antes de cerrar su mensaje con una ironía dirigida al Presidente. La referencia religiosa funcionó como un elemento adicional de su crítica y buscó asociar la próxima presencia del Pontífice con un llamado a prestar mayor atención a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Por su parte, Milei había defendido su posición durante su contacto con la prensa en España. El Presidente aseguró que nunca sostuvo que en la Argentina no existiera pobreza y afirmó que el indicador se ubicaba en el 32%, frente al 57% que, según sus propios datos, había encontrado al asumir el Gobierno. A partir de esa comparación, sostuvo que durante su gestión se logró sacar a un 25% de la población de esa condición.

Sin embargo, el mandatario diferenció ese indicador de la discusión sobre la posibilidad de llegar a fin de mes. Para explicar su postura, cuestionó que una persona pueda afirmar que se quedó sin dinero el día 20 y planteó que resulta imposible vivir diez días sin comer ni beber. También acusó a quienes utilizan esa expresión de recurrir a un argumento emocional en lugar de una discusión racional.

La controversia expone dos interpretaciones contrapuestas sobre la situación social. Mientras Milei defiende los resultados de su gestión a partir de la evolución de los indicadores de pobreza, Galmarini pone el foco en las dificultades materiales que persisten en los hogares y en las estrategias de supervivencia que deben adoptar quienes no consiguen cubrir sus necesidades básicas.

En la jornada de llegada del Papa a la Argentina, el intercambio suma un componente político y social a una visita que inevitablemente volverá a instalar la discusión sobre la pobreza y la situación de los sectores más vulnerables. La disputa entre el Gobierno y la oposición deja así planteado un interrogante que excede las diferencias discursivas: cómo se traduce la evolución de los indicadores económicos en las condiciones concretas de vida de la población.