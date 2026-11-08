Detuvieron a una persona por amenazas de muerte contra el papa León XIV antes de su llegada a la Argentina

La SIDE informó la detención de una persona por amenazas de muerte contra el papa León XIV.

El arresto se concretó menos de 24 horas después de que los organismos de inteligencia recibieran información sobre las intimidaciones.

La Subsecretaría de Operaciones de la SIDE aportó los datos a la unidad antiterrorista de la Policía Federal.

El juez federal Adrián González Charvay, de Campana, intervino en la investigación y ordenó el procedimiento.

Las autoridades no revelaron la identidad del detenido, el contenido de las amenazas ni el lugar del arresto.

La investigación continúa para determinar las circunstancias de las intimidaciones y las eventuales responsabilidades penales.

Un operativo coordinado entre los organismos de inteligencia, las fuerzas federales y la Justicia permitió detener a una persona sospechada de haber amenazado de muerte al papa León XIV, a pocas horas del comienzo de su visita oficial a la Argentina. El procedimiento fue informado este sábado por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que destacó la rapidez de la intervención y aseguró que el arresto se concretó menos de 24 horas después de haber recibido información sobre las intimidaciones.

La investigación se inició a partir de datos obtenidos por la Subsecretaría de Operaciones de la SIDE, que fueron posteriormente remitidos al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina. Con esa información se avanzó en las actuaciones judiciales que derivaron en el procedimiento, ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana.

La causa quedó bajo la intervención del juez federal Adrián González Charvay, quien dispuso las medidas correspondientes para concretar la detención. Desde el organismo de inteligencia señalaron que la respuesta fue posible gracias a la articulación entre las distintas dependencias involucradas, aunque no brindaron detalles sobre las tareas específicas que permitieron identificar al sospechoso.

El anuncio se produjo en una jornada particularmente sensible para el dispositivo de seguridad organizado alrededor de la llegada del Pontífice. La visita de León XIV representa un acontecimiento institucional y religioso de especial relevancia, con actividades programadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján y la participación de autoridades nacionales, provinciales, municipales y representantes de la Iglesia.

En ese contexto, la aparición de amenazas contra la integridad física del jefe de la Iglesia católica incorporó un nuevo elemento de preocupación para los responsables del operativo de protección. La detención busca evitar que las intimidaciones puedan convertirse en un riesgo concreto durante las actividades públicas previstas para el Santo Padre.

Sin embargo, la información difundida oficialmente dejó varios interrogantes abiertos. La SIDE no identificó a la persona detenida ni precisó dónde se realizó el arresto. Tampoco reveló el contenido específico de las amenazas, el medio utilizado para transmitirlas o las circunstancias en las que fueron detectadas.

Otro de los aspectos que no fueron aclarados es la eventual calificación penal de la conducta investigada y si el detenido quedó formalmente imputado por algún delito. Tampoco se comunicaron los elementos de prueba reunidos hasta el momento ni las características de las medidas judiciales que permitieron avanzar con el procedimiento.

La intervención de la unidad antiterrorista de la Policía Federal refleja la dimensión preventiva que adquirió la investigación, aunque no implica por sí misma que las autoridades hayan determinado la existencia de una organización terrorista o de una estructura coordinada detrás de las amenazas.

Desde la SIDE destacaron especialmente el tiempo transcurrido entre la recepción de la información y la detención. Según precisaron, el operativo se concretó en menos de un día, un dato que el organismo utilizó para resaltar la capacidad de respuesta de las áreas de inteligencia y seguridad ante una situación considerada de riesgo.

La dependencia estatal también ratificó que continuará trabajando junto con las fuerzas federales para anticipar posibles amenazas y garantizar el desarrollo normal de las actividades papales.

La investigación judicial deberá determinar ahora el alcance de las intimidaciones, las circunstancias en las que fueron formuladas y las eventuales responsabilidades penales de la persona detenida. Mientras tanto, los organismos de seguridad mantienen sus tareas de prevención frente a una visita que concentra una atención institucional extraordinaria.

El episodio introduce una preocupación adicional en la organización de la agenda de León XIV, aunque las autoridades aseguraron que la intervención permitió actuar con rapidez y que el objetivo sigue siendo garantizar que todas las actividades previstas se desarrollen bajo condiciones de seguridad.