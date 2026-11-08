León XIV llega a la Argentina con un mensaje que interpela al poder: pobreza, trabajo e inclusión social

El Papa inicia este domingo su visita apostólica al país después de concluir su recorrido por Uruguay. Javier Milei lo recibirá en Aeroparque y mantendrá un encuentro institucional con él. La pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión estarán entre los grandes temas de una visita que promete trascender el protocolo y colocar en el centro del debate la situación de los sectores más vulnerables.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

León XIV llega a la Argentina: el pontífice arribará este domingo 8 de noviembre y será recibido por Javier Milei en Aeroparque.

Un mensaje social contundente: durante su visita a Uruguay reclamó respuestas frente a la pobreza, el desempleo y la exclusión.

Un llamado a la conciencia: advirtió que no se puede permanecer indiferente ante una madre que no tiene alimentos para sus hijos.

Encuentro con Milei: el Papa llevará su mirada pastoral a un escenario político y económico atravesado por profundas diferencias sobre el papel del Estado y la protección social.

Una agenda más allá de Buenos Aires: visitará Córdoba y Luján, además de participar de encuentros con trabajadores, empresarios, jóvenes y sectores vulnerables.

Un Papa que no piensa mirar hacia otro lado

León XIV llegará a la Argentina con un mensaje que ya comenzó a incomodar y, al mismo tiempo, a movilizar conciencias en América Latina: la estabilidad económica no puede convertirse en una excusa para desatender el sufrimiento de quienes quedan al margen del sistema.

Durante su estadía en Uruguay, el pontífice pronunció una de las frases más contundentes de su recorrido:

“No podemos acallar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos”.

No fue una expresión aislada ni una reflexión exclusivamente religiosa. Detrás de sus palabras aparece una preocupación por las consecuencias humanas de las crisis económicas, la falta de oportunidades laborales, la pobreza infantil y las dificultades que enfrentan miles de familias para acceder a condiciones de vida dignas.

El Papa también recuperó una enseñanza de Francisco, su antecesor, sobre la responsabilidad colectiva frente a quienes sufren. La inclusión o la exclusión de las personas más vulnerables, sostuvo, termina definiendo el verdadero sentido de cualquier proyecto económico, político o social.

Milei frente a un mensaje que exige respuestas

La recepción de León XIV por parte de Javier Milei tendrá un significado político e institucional inevitable.

El Presidente sostiene que el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y la estabilidad monetaria constituyen las condiciones indispensables para recuperar la economía argentina. Desde el Gobierno consideran que sin orden macroeconómico no existe posibilidad de generar inversiones, empleo genuino y crecimiento sostenido.

La Iglesia, por su parte, viene manifestando preocupación por el impacto de determinadas políticas de ajuste sobre los sectores más vulnerables, especialmente en materia de salud, educación, asistencia social y protección de las personas con discapacidad.

No necesariamente se trata de dos posiciones que deban resultar irreconciliables. Pero sí existen diferencias importantes sobre los tiempos, las prioridades y las responsabilidades del Estado.

El desafío consiste en lograr que el ordenamiento económico no deje a miles de argentinos sin posibilidades de alimentarse, trabajar, estudiar o acceder a la atención médica.

León XIV no llega para participar de una disputa partidaria ni para convertirse en un actor de la política argentina. Su autoridad es religiosa y moral, pero sus palabras tendrán inevitablemente repercusiones en el debate público.

Una agenda que pone el foco en los olvidados

La visita apostólica tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con una agenda que combina encuentros institucionales, celebraciones religiosas y acercamiento a distintas realidades sociales.

Uno de los momentos más significativos será su visita al pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad.

También tendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo, empresarios, trabajadores y jóvenes. En Córdoba celebrará una misa y mantendrá reuniones con religiosos y seminaristas. Finalmente, visitará un complejo penitenciario y celebrará una misa en Luján.

La elección de estos espacios no parece casual. El pontífice busca acercarse a realidades que muchas veces permanecen fuera de las prioridades de la discusión política.

En particular, su preocupación por la educación, el empleo y la integración social apunta a un problema estructural de América Latina: millones de personas que no encuentran oportunidades suficientes para desarrollar un proyecto de vida.

El desafío de construir puentes

Durante su paso por Paysandú, León XIV utilizó el puente internacional que une Uruguay y Argentina como una imagen de lo que debería representar una sociedad.

“Qué importante es ser constructores de puentes. Esa es la vocación a la que todos estamos llamados”, expresó.

La frase resume buena parte del espíritu de su mensaje: menos enfrentamientos estériles, más diálogo y una mayor capacidad de encontrar soluciones comunes.

También advirtió sobre los riesgos de una sociedad que mide a las personas exclusivamente por su productividad y eficiencia, en un contexto de profundas transformaciones tecnológicas y laborales.

La inteligencia artificial, el futuro del empleo y la necesidad de preservar la dignidad humana forman parte de sus preocupaciones.

Argentina, entre la recuperación económica y la deuda social

La llegada del Papa se produce en un momento particularmente delicado para el país.

Argentina necesita consolidar la recuperación económica, atraer inversiones, recuperar el empleo privado y reducir la pobreza. Pero también enfrenta una deuda social que no desaparece automáticamente con la estabilización de las variables macroeconómicas.

El debate que plantea León XIV obliga a mirar ambas dimensiones.

No alcanza con discutir cuánto debe gastar el Estado, cuánto debe recaudar o qué ritmo debe tener el ajuste. También es necesario preguntarse qué sucede con las familias que no llegan a fin de mes, los trabajadores que pierden sus empleos, los jubilados y los niños que crecen sin las oportunidades necesarias.

La pobreza no puede ser una estadística que se observa desde un escritorio. Detrás de cada indicador hay personas, familias y proyectos de vida.

León XIV llega a la Argentina con una misión pastoral, pero también con un mensaje que interpela a toda la dirigencia: gobernar no es solamente administrar números, sino también hacerse responsable del destino de las personas.

Y ese será, probablemente, uno de los principales desafíos de esta visita: demostrar que crecimiento económico, responsabilidad fiscal y justicia social no tienen por qué ser objetivos enfrentados, sino partes de un mismo proyecto de país.