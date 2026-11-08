El papa León XIV ya está en suelo argentino: Milei le dio la bienvenida y comienza una visita que moviliza al país

Después de casi cuatro décadas, un Papa vuelve a pisar territorio argentino. León XIV aterrizó este domingo en Buenos Aires, procedente de Uruguay, y fue recibido por el presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery. Comienza una visita histórica que tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Llegada histórica: León XIV aterrizó este domingo 8 de noviembre en Aeroparque, alrededor de las 16:33.

Bienvenida presidencial: Javier Milei recibió personalmente al Santo Padre al pie del avión.

Casi 40 años de espera: Es la primera visita de un Papa a la Argentina desde la realizada por Juan Pablo II en 1987.

Una agenda federal: El pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján durante su estadía.

Un mensaje de esperanza: La visita representa una oportunidad de encuentro con los argentinos en un momento de grandes desafíos sociales, económicos y políticos.

El regreso de un Papa a la Argentina: una jornada que ya forma parte de la historia

La espera terminó. El papa León XIV ya se encuentra en suelo argentino. Este domingo, a las 16:33, el avión de Aerolíneas Argentinas que trasladaba al Sumo Pontífice desde Uruguay aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, dando comienzo a una visita apostólica que despierta una enorme expectativa.

En la pista lo esperaba el presidente Javier Milei, quien recibió personalmente al jefe de la Iglesia católica. La ceremonia de bienvenida incluyó honores oficiales y la interpretación del Himno Nacional Argentino y el himno del Vaticano.

La llegada tiene un significado histórico: desde 1987, cuando Juan Pablo II visitó nuestro país, ningún otro pontífice había regresado a la Argentina.

La presencia de León XIV representa, por lo tanto, un acontecimiento que trasciende lo estrictamente religioso. Se trata de un encuentro entre el máximo representante de la Iglesia católica y una sociedad que atraviesa profundas transformaciones.

Milei y León XIV, frente a frente

Uno de los momentos centrales de esta primera jornada es el encuentro entre el presidente Javier Milei y el Papa.

La relación entre ambos despierta especial interés por las diferencias de mirada que existen en materia económica y social. Sin embargo, la visita abre un espacio institucional de diálogo que será seguido atentamente tanto en la Argentina como en el exterior.

Después de su recepción, el pontífice tiene previsto realizar una ofrenda floral ante el monumento al general José de San Martín y participar de las actividades oficiales en la Casa Rosada.

También está previsto un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Córdoba y Luján, en el recorrido papal

La visita continuará durante los próximos días con distintas actividades pastorales.

León XIV visitará instituciones dedicadas a la atención de personas vulnerables, participará de encuentros con trabajadores y movimientos sociales, y viajará a Córdoba, donde celebrará una misa y mantendrá reuniones con representantes de la Iglesia local.

El miércoles 11 de noviembre, la agenda contempla una celebración multitudinaria en la Basílica de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país.

Finalmente, el Papa partirá rumbo a Perú, continuando su gira sudamericana.

Una visita que va más allá de la religión

La Argentina recibe al Papa en un momento complejo, con debates económicos, tensiones políticas y profundas necesidades sociales.

Su presencia seguramente generará expectativas, preguntas y también reflexiones sobre el futuro del país.

Para millones de argentinos, independientemente de sus posiciones políticas o religiosas, la llegada de León XIV constituye una jornada especial.

El Papa ya está en la Argentina. La historia vuelve a abrir una página que permaneció cerrada durante 39 años.