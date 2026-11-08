Martín Rosúa defendió las reformas de seguridad de Pullaro y descartó una ruptura dentro de Unidos

El diputado provincial Martín Rosúa, integrante de Unidos, respaldó el paquete de reformas en materia de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro y buscó bajar el tono de las diferencias internas que surgieron durante el debate legislativo. El dirigente radical descartó que los cruces con el socialismo representen una ruptura de la coalición oficialista y destacó el resultado conseguido en la Cámara de Diputados.

La reforma fue aprobada con 37 votos afirmativos y 11 negativos, lo que permitió avanzar con diez de las once herramientas solicitadas por el Poder Ejecutivo provincial. Si se suman otras dos iniciativas sancionadas anteriormente, el Gobierno santafesino consiguió el respaldo legislativo para 12 de las 13 medidas de seguridad previstas.

Para Rosúa, el resultado representa un avance en la estrategia provincial contra el delito y el crimen organizado. En ese sentido, advirtió que las organizaciones criminales continúan activas y modifican sus modalidades de actuación, por lo que consideró necesario actualizar las herramientas del Estado.

Las nuevas herramientas para combatir el delito

El legislador destacó especialmente las modificaciones relacionadas con el funcionamiento del sistema penitenciario, la inteligencia preventiva y digital, los allanamientos urgentes y la posibilidad de realizar juicios en ausencia bajo determinadas condiciones.

Uno de los principales objetivos de la reforma es evitar que los presos considerados de alto perfil continúen organizando homicidios, extorsiones y otros delitos desde las cárceles.

Para avanzar en ese sentido, el nuevo esquema contempla mayores restricciones sobre las comunicaciones de los detenidos y condiciones de alojamiento más rigurosas cuando existan situaciones que representen una amenaza para la seguridad pública.

Además, se incorporaron herramientas tecnológicas destinadas a anticipar hechos delictivos y mecanismos de intervención para situaciones excepcionales, siempre bajo los correspondientes controles judiciales.

Rosúa destacó los cambios incorporados durante el debate

El diputado radical consideró que las modificaciones introducidas durante el tratamiento parlamentario permitieron mejorar el proyecto original sin modificar sus objetivos centrales.

Entre los principales cambios mencionó la incorporación de plazos, condiciones objetivas y mecanismos de control para las medidas que amplían las facultades de las fuerzas de seguridad.

De esta manera, Rosúa defendió el acuerdo legislativo alcanzado y sostuvo la importancia de mantener el trabajo conjunto dentro de Unidos, pese a las diferencias que quedaron expuestas durante la discusión de las reformas impulsadas por el gobernador Pullaro.