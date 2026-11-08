¡Capo, levantate! Rafaela no puede seguir durmiendo la siesta.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Las redes sociales no gobiernan una ciudad: la imagen de fortaleza y gestión no alcanza para ocultar los problemas cotidianos de Rafaela.

Las calles están cada vez peor: el deterioro de la infraestructura urbana es una realidad que los vecinos padecen todos los días.

La higiene es una deuda pendiente: la suciedad, la falta de mantenimiento y el excremento de las aves siguen siendo parte del paisaje urbano.

La inseguridad y el tránsito preocupan: los robos, los accidentes y el desorden vial requieren decisiones concretas, no videos para Instagram.

Viotti necesita cambiar las prioridades: menos actuación para las redes sociales y más trabajo, presencia y respuestas para los vecinos.

Señor intendente Leonardo Viotti, permítame hablarle sin demasiados rodeos: capo, levantate, poné a Rafaela en movimiento y dejá de dormir la siesta.

Porque una cosa es lo que uno intenta mostrar en las redes sociales y otra, muy diferente, es lo que sucede cuando el vecino sale de su casa, camina por la ciudad, conduce su automóvil o intenta vivir tranquilo.

En las redes sociales cualquiera puede construir un personaje. Puede mostrarse fuerte, decidido, enérgico, convencido de sus ideas y hasta transmitir la imagen de un dirigente que tiene todo bajo control. Pero hay un pequeño detalle que suele complicar esas construcciones virtuales: la realidad.

Y la realidad de Rafaela, señor intendente, está bastante lejos de esa imagen que usted parece querer instalar.

Las calles son un desastre. La higiene urbana deja cada vez más que desear. El excremento de las aves continúa haciendo de las suyas y el mantenimiento de los espacios públicos parece haberse convertido en una tarea secundaria. Mientras tanto, las obras que se muestran con entusiasmo muchas veces terminan siendo apenas maquillaje, intervenciones superficiales que no resuelven los problemas estructurales de la ciudad.

Pero hay cuestiones todavía más graves.

La inseguridad se ha convertido en una preocupación cotidiana para los rafaelinos. Los vecinos tienen miedo, los robos se multiplican según lo que denuncian y comentan quienes viven en los distintos barrios, y la sensación de desprotección crece. No alcanza con declaraciones, reuniones, fotografías o publicaciones. La gente necesita respuestas y resultados.

Y si hablamos de problemas que requieren atención urgente, el tránsito merece un capítulo aparte.

Rafaela tiene un tránsito caótico, desordenado y peligroso. Los accidentes se suceden prácticamente a diario y parece que todavía no encontramos una política integral capaz de poner orden en las calles. No se trata solamente de colocar carteles, pintar sendas peatonales o hacer algún operativo para mostrar movimiento.

Se necesita planificación, prevención, controles y, fundamentalmente, decisión política.

Porque los accidentes no se evitan con acting ni armando un videíto para Instagram. Se evitan trabajando, anticipándose a los problemas y tomando decisiones que muchas veces pueden resultar incómodas, pero que son necesarias.

Señor intendente, gobernar una ciudad no es administrar una cuenta de Instagram. Tampoco es competir por quién consigue más reproducciones, más comentarios o más fotografías de gestión.

Gobernar es hacerse cargo. Es recorrer los barrios sin necesidad de una cámara. Es escuchar al vecino que reclama por una calle destruida, al comerciante que está cansado de la suciedad, a la familia que tiene miedo de salir de noche y al ciudadano que todos los días se juega la vida en un tránsito cada vez más desordenado.

La política no se mide por lo que usted publica, sino por lo que la gente vive.

Y aquí aparece una cuestión que debería preocuparlo: el tiempo pasa, los problemas continúan y la paciencia de los vecinos no es infinita.

Nadie pretende que una administración municipal solucione todos los problemas de un día para el otro. Sería absurdo. Pero sí se puede exigir un rumbo, prioridades claras, presencia permanente y una gestión que demuestre que tiene ganas de transformar la ciudad.

No alcanza con parecer un intendente activo. Hay que serlo.

No alcanza con mostrarse firme. Hay que tomar decisiones.

No alcanza con comunicar obras. Hay que hacer obras que cambien verdaderamente la vida de los rafaelinos.

Capo, hay que trabajar más y dejar de lado las cosas superfluas. Hay que abandonar un poco el escenario de las redes sociales y volver a poner los pies sobre el asfalto, ese mismo asfalto que hoy tantos vecinos padecen.

Rafaela necesita un intendente despierto, activo, presente y con capacidad de gestión. Necesita menos marketing y más administración. Menos fotografías y más resultados. Menos discursos y más soluciones.

Señor intendente Leonardo Viotti, se lo digo directamente, como corresponde: capo, es hora de ponerse a trabajar en serio.

La ciudad no puede seguir esperando mientras usted se ocupa de mostrar que está trabajando.

Porque una cosa es mostrar gestión y otra muy distinta es gestionar.

Y Rafaela necesita, urgentemente, lo segundo.

¡Capo, levantate! Rafaela no puede seguir durmiendo la siesta.