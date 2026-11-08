Distrito Joven suma nuevos espacios para la actividad física y el entrenamiento al aire libre

La Municipalidad de Rafaela continúa incorporando infraestructura deportiva en Distrito Joven, ubicado en el sector oeste de la ciudad, con la instalación de nuevos equipamientos destinados a promover la actividad física y el aprovechamiento de los espacios públicos.



La intervención incluye estructuras destinadas a la práctica de calistenia y aparatos de ejercicio que integrarán un nuevo Punto Sano



Estos espacios permitirán ampliar las posibilidades de recreación y entrenamiento, favoreciendo el desarrollo de hábitos saludables y ofreciendo nuevas opciones para quienes eligen realizar actividad física en entornos abiertos.



Nuevas alternativas para entrenar al aire libre

El sector de calistenia contará con un rack deportivo, un circuito de entrenamiento y barras múltiples, diseñados para realizar ejercicios que utilizan principalmente el peso corporal.



Este tipo de equipamiento permite desarrollar actividades vinculadas con la fuerza, la resistencia, la coordinación y la movilidad, mediante diferentes movimientos como dominadas, fondos, suspensiones y ejercicios funcionales.



Por su parte, el nuevo Punto Sano incorporará máquinas de pedales con remos, dorsaleras dobles, fortalecedores de piernas, aparatos para ejercicios de cintura, bicicletas fijas y un caminador doble.



Estos elementos ofrecen alternativas para trabajar distintos grupos musculares, mejorar la movilidad y realizar ejercicios aeróbicos, promoviendo la actividad física entre personas de diferentes edades.



Más infraestructura para el deporte y la recreación

La incorporación de estos equipamientos forma parte de las acciones destinadas a fortalecer los espacios públicos como lugares de encuentro, recreación y bienestar.



En este sentido, Distrito Joven continúa sumando propuestas que complementan la infraestructura deportiva existente en el oeste de Rafaela, un sector que ha experimentado importantes transformaciones vinculadas con el desarrollo de nuevos espacios para la práctica deportiva.



La posibilidad de contar con equipamiento de acceso público permite acercar alternativas de ejercicio a la comunidad y fomentar el uso de los espacios abiertos como parte de la vida cotidiana.



De esta manera, el Municipio sigue trabajando en la generación de entornos que promuevan el movimiento, la vida saludable y la convivencia, ampliando las oportunidades para que los vecinos puedan disfrutar de actividades deportivas y recreativas en la ciudad.