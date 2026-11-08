Unidos empieza a mostrar sus grietas: Pullaro enfrenta el desafío de conducir una coalición que ya mira hacia 2027

La c a Maximiliano Pullaro a la Gobernación de Santa Fe, comienza a transitar una etapa decisiva. Lo que hasta ahora funcionó como un acuerdo político entre sectores con distintas identidades e intereses empieza a mostrar señales de desgaste. Detrás de la aparente unidad se esconde una disputa por el poder, los espacios de decisión y, fundamentalmente, el protagonismo electoral de cara a 2027.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Pullaro concentra cada vez más poder: su liderazgo genera resistencias dentro de los propios socios de Unidos.

El socialismo reclama mayor protagonismo: teme quedar subordinado a las decisiones de la conducción radical.

La UCR busca consolidar su predominio: considera que llegó el momento de ordenar la coalición detrás del gobernador.

El PRO intenta recuperar identidad: sus dirigentes no quieren quedar reducidos a un papel secundario.

La interna de 2027 ya comenzó: las candidaturas legislativas y municipales serán el verdadero campo de batalla.

Una alianza que empieza a quedarse chica

En política, las alianzas suelen funcionar mientras existen objetivos compartidos y beneficios para todos sus integrantes. El problema aparece cuando uno de los socios comienza a acumular demasiado poder y los demás sienten que su participación se limita a acompañar decisiones ajenas.

Eso es precisamente lo que parece estar ocurriendo en Unidos para Cambiar Santa Fe.

Pullaro construyó una conducción fuerte, respaldada por el peso territorial de la UCR y por el control de la gestión provincial. Sin embargo, ese crecimiento también genera incomodidad entre quienes pretenden conservar autonomía y capacidad de negociación.

El socialismo, particularmente algunos de sus principales referentes, observa con preocupación que la coalición se esté convirtiendo progresivamente en un espacio conducido casi exclusivamente por el radicalismo. Su temor es quedar reducido a un socio testimonial, convocado para garantizar votos legislativos, pero sin participación equivalente en las decisiones políticas.

El problema de fondo no es solamente una diferencia de criterios sobre determinados proyectos. Es una discusión mucho más profunda: quién manda en Unidos y quién tendrá derecho a decidir el futuro del frente.

El socialismo no quiere ser un socio de segunda categoría

Dentro del Partido Socialista conviven distintas posiciones. Hay dirigentes que prefieren mantener una relación institucional y negociadora con la Casa Gris, mientras otros consideran que llegó el momento de marcar límites a la conducción de Pullaro.

Las diferencias no son menores. Algunos referentes entienden que el PRO perdió progresivamente su independencia política y quedó incorporado a la estructura de poder del gobernador. Ahora temen que el mismo proceso termine alcanzando al socialismo.

Pero sería un error interpretar al PS como un bloque homogéneo. Sus dirigentes no tienen una única estrategia ni coinciden necesariamente en cómo enfrentar al gobernador.

Hay sectores más dispuestos a negociar, otros que buscan recuperar protagonismo y algunos que ya empiezan a explorar alternativas electorales propias.

En definitiva, todos comprenden que 2027 será una oportunidad para medir fuerzas.

Pullaro tiene el poder, pero necesita socios

El gobernador cuenta con una ventaja evidente: ocupa el principal cargo ejecutivo de la provincia, administra los recursos, conduce la gestión y tiene capacidad para ordenar buena parte de la agenda política.

Sin embargo, gobernar no significa necesariamente controlar todos los resortes de una coalición.

Pullaro necesita que Unidos conserve cohesión para sostener su proyecto político. Pero también sabe que no puede permitir que cada sector pretenda imponer condiciones como si tuviera el mismo peso electoral y territorial.

La pregunta es hasta dónde está dispuesto a negociar y cuánto margen concederá a quienes pretenden discutirle el liderazgo.

Por ahora, nadie parece dispuesto a dinamitar el frente. Romper Unidos tendría un costo demasiado elevado para todos. Pero una cosa es permanecer dentro de una alianza y otra muy distinta es aceptar una conducción sin cuestionamientos.

La unidad puede continuar formalmente mientras la disputa por el poder se desarrolla puertas adentro.

2027: la verdadera batalla será por las candidaturas

El calendario electoral comienza a condicionar las decisiones de todos los sectores. Las listas para la Legislatura provincial, las candidaturas municipales y el armado territorial serán las primeras pruebas de fuego.

El socialismo pretende conservar representación y evitar que su identidad política termine diluyéndose dentro del radicalismo. La UCR, por su parte, considera que su condición de principal fuerza gobernante debe traducirse en mayor protagonismo electoral.

El PRO también tiene cuentas pendientes y necesita demostrar que todavía conserva estructura, dirigentes competitivos y capacidad de disputar espacios.

En Rosario, donde confluyen intereses municipales y provinciales, la competencia puede adquirir una intensidad particular. En la Legislatura, la distribución de las bancas será otro elemento determinante poalición Unidos, que llevóara establecer quién tendrá mayor capacidad de negociación en el próximo período.

Las PASO, si finalmente se realizan, podrían convertirse en el mecanismo para resolver una disputa que difícilmente pueda solucionarse mediante acuerdos de escritorio.

La unidad no puede ser una ficción política

Hay una realidad que los dirigentes de Unidos no deberían perder de vista: los santafesinos no votaron una sociedad de intereses personales, sino una propuesta de gobierno.

La ciudadanía espera resultados en seguridad, infraestructura, educación, salud y administración del Estado. No está particularmente interesada en saber qué dirigente socialista se enfrenta con un radical o qué referente del PRO pretende recuperar protagonismo.

La política tiene sus tiempos y las candidaturas forman parte de la democracia. Pero cuando las internas comienzan a ocupar más espacio que los problemas de la sociedad, la discusión pierde sentido.

Pullaro deberá demostrar que puede conducir sin asfixiar a sus aliados. Y los socialistas, radicales y dirigentes del PRO tendrán que decidir si quieren ser protagonistas de un proyecto común o simples competidores por los lugares disponibles.

Unidos todavía puede seguir unido, pero ya no alcanza con una fotografía de dirigentes sonrientes para disimular las diferencias.

La coalición que llegó al poder con la promesa de transformar Santa Fe enfrenta ahora su propia prueba política: demostrar que puede administrar las diferencias sin convertirse en una suma de ambiciones individuales.

Porque el verdadero adversario de Unidos no necesariamente está afuera. Y si sus integrantes terminan más preocupados por repartirse las candidaturas que por sostener un proyecto de provincia, el desgaste puede comenzar mucho antes de que llegue 2027.