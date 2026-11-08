Denisse González fue internada por quinta vez en el año

Denisse González atraviesa un nuevo momento difícil de salud: fue internada por quinta vez en lo que va del año. La exparticipante de Gran Hermano compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje en el que combinó la preocupación por su situación con una mirada optimista sobre su recuperación.

La joven lleva más de tres meses atravesando un proceso de internaciones y altas médicas debido a un cuadro autoinmune que los profesionales todavía no consiguen estabilizar. En esta oportunidad, acompañó su publicación con una fotografía tomada desde la habitación del hospital, en la que se observa una vía intravenosa conectada a una bomba de infusión y una pulsera identificatoria en su muñeca.

Junto a la imagen, González escribió: “Vamos por la 5ta internación. El camino para encontrar el tratamiento indicado está siendo largo, pero seguimos en esa. En unos días ya me voy a casita, así que quédense tranquilos”.

El comienzo de los problemas de salud de Denisse González

El primer episodio se produjo el 31 de julio, cuando la exparticipante de Gran Hermano decidió adelantar cuatro días un chequeo médico de rutina. Los resultados revelaron que tenía apenas 3.000 plaquetas en sangre, una cifra extremadamente baja en comparación con los valores habituales, que se ubican entre 110.000 y 450.000.

Ante ese resultado, los médicos decidieron internarla de inmediato en la Clínica Bazterrica para comenzar el tratamiento y realizar estudios que permitieran identificar el origen del problema.

“Entré a hacerme unos chequeos de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas muy bajas, así que me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa”, había explicado la joven.

La primera hospitalización se extendió durante diez días. En ese período, Bautista Mascia, su pareja y ganador de Gran Hermano 2023, la acompañó de manera permanente. Cuando recibió el alta, Denisse le dedicó una publicación con imágenes de aquellos días y un mensaje de agradecimiento: “La forma en la que elegís acompañar al otro cuando todo se pone difícil puede cambiarlo todo”.

Sin embargo, la mejoría duró poco. Apenas nueve días después del alta, tuvo que regresar a la clínica. El lunes 10 de agosto había recibido el egreso con 150.000 plaquetas y, en un control realizado el viernes siguiente, el valor había ascendido a 200.000.

Pero el martes posterior se despertó con sangrado y lesiones en la boca. Los nuevos estudios revelaron que sus plaquetas habían descendido a apenas 1.000 en cuatro días.

“Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1.000. Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo”, contó desde el hospital.

El cuadro que atraviesa se relaciona con una trombocitopenia severa, también conocida como púrpura trombocitopénica idiopática, una enfermedad en la que el sistema inmunológico destruye las plaquetas del propio organismo.

La propia Denisse había explicado la situación con palabras sencillas: “Mi cuerpo se bugueó. El cuerpito piensa que las plaquetas son algo malo y las destruye”.

La tercera y la cuarta internación de Denisse

El 29 de septiembre llegó la tercera hospitalización. En esa oportunidad, los médicos decidieron realizarle una punción de médula ósea para profundizar los estudios y buscar respuestas sobre el origen de la enfermedad.

“Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula”, comunicó a través de sus redes sociales.

A pesar de la preocupación, González mantuvo el humor que la caracterizó durante todo el proceso. Incluso publicó un video desde la cama del hospital mientras comía una zanahoria y escribió: “¿Dónde estará la que no responde? Yo internada por tercera vez”.

En otra oportunidad, también contó que durante su primera internación había llegado a tener miedo de morir. “Esa noche que estaba sola hice un dibujito de despedida”, recordó. Además, explicó que había decidido no avisarles a sus padres, que viven en Chubut, para evitar preocuparlos.

La cuarta internación se produjo en octubre y, a diferencia de las anteriores, González decidió comunicarla con un mensaje más breve. “4ta internación. Las plaquetas volvieron a bajar”, escribió junto a una fotografía desde la habitación del hospital.

En ese momento también anticipó que se tomaría un descanso de las redes sociales para concentrarse en su recuperación: “Voy a tomarme unos días para descansar y enfocarme en mi salud”.

Semanas antes, el 17 de septiembre, había compartido su entusiasmo porque creía que los médicos habían encontrado lo que podía ser “el tratamiento ideal”. Sin embargo, aclaró que debía continuar con estudios y controles de sangre semanales para evaluar su evolución. La estabilidad que había conseguido no se mantuvo en el tiempo.

La búsqueda de un tratamiento para estabilizar su salud

Ahora, Denisse enfrenta su quinta internación mientras los profesionales continúan buscando una alternativa que permita mantener sus niveles de plaquetas estables y evitar nuevas recaídas.

Todavía no existe una causa confirmada para explicar el origen de su enfermedad. Entre las posibilidades que evalúa el equipo médico se encuentran una reacción a determinados medicamentos, una infección, el lupus u otro proceso autoinmune cuya causa no pueda identificarse.

“Todavía no sé por qué me enfermé y es muy probable que nunca lo sepa”, había reconocido la joven al hablar sobre la incertidumbre que atraviesa.

Durante estos meses, Bautista Mascia se convirtió en uno de sus principales apoyos. Cuando se conoció la tercera internación, el ganador de Gran Hermano le dedicó unas palabras que reflejaron su compromiso de acompañarla durante todo el proceso: “Las veces que sea necesario”.

Mientras continúa con los estudios y el tratamiento, González busca recuperar su salud y mantiene la esperanza de encontrar una alternativa que le permita dejar atrás este ciclo de internaciones.