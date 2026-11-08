Israel abre una nueva esperanza contra el cáncer: científicos descubren cómo activar las defensas naturales del organismo

Un descubrimiento del Instituto Weizmann podría cambiar el futuro de los tratamientos contra el cáncer de ovario. Los investigadores encontraron que determinadas células del sistema inmunológico pueden reconocer y atacar directamente las células tumorales. El hallazgo abre el camino al desarrollo de una vacuna terapéutica para reducir las recaídas.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Descubrimiento israelí: científicos del Instituto Weizmann identificaron una nueva capacidad del sistema inmunológico para combatir el cáncer de ovario.

Un mecanismo inesperado: descubrieron que los linfocitos B pueden producir anticuerpos capaces de reconocer y atacar células cancerosas.

El camino hacia una vacuna: el hallazgo podría permitir desarrollar una vacuna terapéutica para evitar que la enfermedad reaparezca.

Investigación internacional: el estudio contó con la colaboración de especialistas del Centro Médico Rabin.

Una historia de resiliencia: el equipo consiguió avanzar en sus investigaciones pese a que su laboratorio había sido destruido por un misil iraní en junio de 2025.

Una nueva frontera en la lucha contra el cáncer

Israel volvió a demostrar su capacidad científica y tecnológica con un descubrimiento que podría tener importantes consecuencias para la medicina mundial.

Un grupo de investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias identificó un mecanismo del sistema inmunológico que hasta ahora había pasado prácticamente inadvertido: determinadas células conocidas como linfocitos B pueden reconocer y atacar directamente las células del cáncer de ovario.

El descubrimiento representa un cambio importante en la comprensión de las defensas naturales del organismo y abre una nueva posibilidad para desarrollar tratamientos que ayuden a combatir la enfermedad y evitar su reaparición.

Hasta ahora, buena parte de las investigaciones sobre inmunoterapia contra el cáncer se habían concentrado en los linfocitos T, conocidos por su capacidad para destruir células anormales.

Sin embargo, el equipo dirigido por el profesor Ziv Shulman encontró que los linfocitos B también pueden desempeñar un papel mucho más importante del que se creía.

Estas células son capaces de producir anticuerpos específicos que reconocen las células tumorales y, además, conservan una especie de memoria inmunológica que les permite responder nuevamente cuando encuentran el mismo enemigo.

El objetivo: desarrollar una vacuna contra el cáncer

La investigación abre una perspectiva especialmente prometedora: desarrollar una vacuna terapéutica que permita activar esas células inmunológicas y fortalecer la capacidad del propio organismo para combatir el cáncer.

La diferencia con una vacuna preventiva tradicional es fundamental. En este caso, el objetivo sería ayudar a pacientes que ya atravesaron una cirugía o un tratamiento oncológico a reducir las posibilidades de que la enfermedad vuelva a aparecer.

Los científicos estudiaron células de ganglios linfáticos de 11 pacientes con cáncer de ovario y encontraron que una parte importante de los anticuerpos obtenidos de esas células reconocía específicamente las células tumorales.

El equipo también consiguió desarrollar anticuerpos monoclonales en laboratorio, una herramienta que podría abrir nuevas alternativas terapéuticas.

El desafío ahora consiste en avanzar desde estos resultados científicos hacia tratamientos que puedan ser evaluados en pacientes y demostrar su seguridad y eficacia.

La ciencia israelí frente a la destrucción

La historia de este descubrimiento tiene otro elemento que merece destacarse.

En junio de 2025, un misil balístico iraní impactó contra instalaciones del Instituto Weizmann y destruyó edificios que albergaban laboratorios científicos. El ataque afectó a decenas de equipos de investigación y provocó la pérdida de materiales biológicos, equipamiento especializado y años de trabajo científico.

Entre los espacios afectados se encontraba el ámbito de investigación vinculado al equipo que posteriormente presentó estos resultados.

A pesar de semejante golpe, los investigadores continuaron trabajando y consiguieron avanzar en una investigación que hoy despierta interés en la comunidad científica internacional.

Israel y su protagonismo en la medicina mundial

El descubrimiento vuelve a poner en primer plano el papel de Israel en el desarrollo de nuevas tecnologías médicas, investigaciones genéticas, tratamientos oncológicos e inmunoterapia.

Su ecosistema científico combina universidades, hospitales, centros de investigación y empresas biotecnológicas que trabajan en la búsqueda de soluciones para enfermedades que todavía representan enormes desafíos para la humanidad.

No significa que exista ya una vacuna disponible contra el cáncer de ovario ni que se haya encontrado una cura definitiva. Pero sí constituye un avance científico relevante que podría abrir una nueva generación de tratamientos.

La investigación demuestra que todavía existen mecanismos del cuerpo humano que la ciencia no conoce completamente y que pueden convertirse en aliados fundamentales en la lucha contra enfermedades graves.

Una vez más, Israel demuestra que, incluso en medio de enormes dificultades, la ciencia, el conocimiento y la investigación pueden generar esperanza para millones de personas en todo el mundo.

Investigación publicada en 2026 en la revista científica Immunity. Referencia informativa