Preocupación por la salud de Carmen Barbieri

Carmen Barbieri fue internada este sábado en la clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. La noticia fue confirmada por su hijo, Federico Bal, quien se encuentra en Costa Rica y brindó detalles sobre el estado de salud de la conductora a Teleshow.

La hospitalización generó preocupación, especialmente porque la artista venía de atravesar días difíciles. El miércoles anterior había declarado en el juicio contra el excirujano Aníbal Lotocki y se había emocionado hasta las lágrimas frente al tribunal. Además, durante octubre sufrió varios problemas de salud que afectaron su rutina y le impidieron cumplir con algunos compromisos laborales.

Fede Bal contó qué tiene Carmen Barbieri y cómo evoluciona su salud

Desde Costa Rica, Federico Bal se encargó de aclarar cuál es el diagnóstico de su madre y desmentir algunas versiones que comenzaron a circular tras conocerse la internación.

En un primer momento, se especuló con la posibilidad de que Barbieri estuviera atravesando nuevamente un cuadro de COVID-19. Sin embargo, el actor descartó esa hipótesis y explicó que su madre ya había tenido coronavirus el fin de semana anterior.

“Tuvo también. Hace una semana. Viene de una racha de mierda, pobre”, escribió en un intercambio con Teleshow.

Además, confirmó que el motivo de la internación actual es una infección urinaria y aseguró que los médicos están siguiendo de cerca su evolución. “La están controlando” y “en unos días le darán el alta”, agregó.

De esta manera, el hijo de la conductora llevó tranquilidad respecto de su estado de salud, aunque la nueva hospitalización se suma a una serie de complicaciones médicas que atravesó en las últimas semanas.

Los problemas de salud que Carmen Barbieri sufrió durante octubre

La internación de este sábado no es el primer episodio que preocupa por la salud de la conductora. A fines de octubre, Barbieri había atravesado un cuadro complejo que incluyó broncoespasmo, meningitis y COVID-19, con episodios de fiebre que alcanzaron los 40 grados.

Después de varios días de reposo, intentó retomar sus actividades habituales, pero volvió a sentirse mal antes de llegar al canal donde conduce Con Carmen, por El Nueve.

En aquella oportunidad, le contó a Teleshow: “Me bajó la presión y casi me desmayo. No paro de toser por mi broncoespasmo, me tiene sin aire. Ahora estoy en la cama esperando a mi médico”.

Su asistente, Gaby, también había relatado cómo se produjo el episodio. Según explicó, la esperaba con el auto para trasladarla al canal, pero la conductora se descompensó antes de subir.

“Llegó al auto y cuando atravesó la puerta le agarró un decaimiento. Prefirió no subirse, volver a acostarse y llamar al médico”, recordó.

Por su parte, Carmen describió el malestar que había experimentado en un mensaje enviado al periodista Pampito: “Estoy débil, con baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé, me mareé tanto que se me nubló todo”.

La declaración de Carmen Barbieri en el juicio contra Aníbal Lotocki

La nueva internación se produjo pocos días después de que Barbieri atravesara un momento de fuerte carga emocional en los tribunales. El miércoles 4 de noviembre, la conductora se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires para declarar como testigo en el juicio contra el excirujano Aníbal Lotocki.

La causa investiga las lesiones graves sufridas por distintos pacientes, entre ellos su amiga Sandra Domínguez.

Al salir de la audiencia, Barbieri aclaró cuál había sido su intención al presentarse: “Yo no vine a declarar en contra de Lotocki. Vine a hablar de lo que le pasó a Sandra”, sostuvo en declaraciones recogidas por Puro Show (El Trece).

Sin embargo, durante su testimonio no pudo contener las lágrimas. “Terminé llorando, no sé por qué”, reconoció. Luego, Domínguez le explicó qué parte de sus palabras la había emocionado: “Dijiste que mi vida pende de un hilo. Eso dijiste y te quebraste”.

Durante la declaración, Carmen también recordó una situación dramática que vivió junto a su amiga, cuando tuvo que asistirla en su propia casa después de que regresara de una clínica con una hemorragia.

“Y casi se muere en mi casa. Esa noche fue una noche infernal”, relató sobre aquel episodio.

Además, hizo referencia a Silvina Luna, quien había trabajado con ella antes de someterse a intervenciones quirúrgicas con Lotocki. Al recordarla, expresó: “Murió antes de fallecer. La fue matando de a poco lo que tenía en el cuerpo”.

Cabe recordar que el excirujano ya había recibido una condena de ocho años de prisión en una causa anterior, cuya sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mientras permanece bajo observación médica en la clínica Zabala, Carmen Barbieri vuelve a enfrentar un problema de salud después de varias semanas complicadas. Por el momento, según confirmó su hijo, los médicos esperan que pueda recibir el alta en los próximos días.