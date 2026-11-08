Messi no tiene techo: conquistó otro récord histórico y volvió a demostrar que sigue siendo el rey del fútbol

El capitán argentino se quedó por segundo año consecutivo con el Botín de Oro de la MLS, después de convertir 26 goles con Inter Miami. Se convirtió en el primer futbolista en la historia de la competición estadounidense en conseguir este reconocimiento en dos temporadas consecutivas. A los 39 años, continúa agrandando una leyenda que parece no tener límites.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Nuevo récord histórico: Messi es el primer jugador de la MLS que consigue dos Botines de Oro consecutivos.

26 goles en la temporada: fue el máximo artillero de la competición estadounidense durante 2026.

Una ventaja contundente: superó por cuatro goles al segundo máximo anotador, Petar Musa, del FC Dallas.

También asistió: sumó 17 asistencias y alcanzó las 43 participaciones directas en goles.

Una leyenda interminable: con 39 años, sigue compitiendo al máximo nivel y acumulando marcas extraordinarias.

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. El capitán de la Selección argentina consiguió el Botín de Oro de la Major League Soccer (MLS) por segundo año consecutivo, luego de finalizar la temporada regular 2026 con 26 conquistas para el Inter Miami.

El logro tiene una dimensión especial: nunca antes un futbolista había conseguido ser el máximo goleador de la MLS durante dos temporadas consecutivas. Messi rompió otra barrera y confirmó que su llegada al fútbol estadounidense no significó el comienzo de un retiro deportivo, sino una nueva etapa de protagonismo absoluto.

El rosarino terminó por delante de Petar Musa, delantero del FC Dallas, que convirtió 22 goles, mientras que Sam Surridge, de Nashville SC, finalizó con 21.

Pero las estadísticas de Messi van mucho más allá de los goles. Durante la temporada también entregó 17 asistencias, alcanzando las 43 participaciones directas en tantos, el registro más alto de toda la competición.

Un dominio que no conoce fronteras

La temporada anterior, Messi había conseguido el Botín de Oro con 29 goles. Ahora volvió a quedarse con la distinción, demostrando una regularidad extraordinaria en una competición que reúne futbolistas de diferentes nacionalidades y trayectorias.

De esta manera, se convirtió en el sexto jugador que consigue ganar este reconocimiento en más de una oportunidad, aunque es el primero que logra hacerlo en años consecutivos.

Su rendimiento también resulta notable por la cantidad de goles conseguidos sin recurrir a los penales: de sus 26 conquistas, solamente una llegó desde los doce pasos.

Desde su desembarco en Inter Miami en 2023, el argentino transformó al equipo de Florida en uno de los grandes protagonistas del fútbol estadounidense.

El desafío de seguir haciendo historia

El nuevo reconocimiento podría ser apenas otro capítulo de una temporada extraordinaria. Messi también tiene posibilidades de convertirse en el primer futbolista en conseguir tres premios al Jugador Más Valioso de la MLS (MVP), después de haber obtenido esa distinción en 2024 y 2025.

Inter Miami terminó la fase regular en el segundo puesto de la Conferencia Este, con 60 puntos, y ahora tendrá por delante el desafío de los playoffs, donde buscará seguir avanzando en la lucha por el título.

En el cierre de la temporada regular, el conjunto de Miami empató 3-3 frente a Charlotte FC. Messi no convirtió, pero participó en la construcción de los primeros dos goles de su equipo mediante ejecuciones de córner.

A los 39 años, Lionel Messi sigue desafiando las estadísticas, el paso del tiempo y cualquier pronóstico. Ganó en España, conquistó Europa, levantó la Copa del Mundo con Argentina y ahora continúa dominando el fútbol estadounidense.

Hay récords que se consiguen una vez. Otros requieren una carrera extraordinaria. Pero Messi parece tener una capacidad particular: cada vez que alcanza una marca histórica, encuentra la manera de ir por otra.

Y mientras algunos discuten dónde ubicarlo en la historia del fútbol, él sigue respondiendo donde mejor sabe hacerlo: dentro de una cancha.