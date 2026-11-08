Inter Miami dejó escapar una victoria increíble: Messi dio una asistencia, pero Charlotte le arruinó la fiesta en el último minuto

El equipo de Lionel Messi empató 3-3 frente a Charlotte FC después de haber terminado el primer tiempo con una ventaja de tres goles. El capitán argentino fue protagonista con una asistencia para Luis Suárez, alcanzó los 17 pases de gol en la temporada y terminó el encuentro con una frustración inesperada.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Empate inesperado: Inter Miami igualó 3-3 con Charlotte FC en el cierre de la temporada regular de la MLS.

Messi volvió a ser determinante: el argentino asistió a Luis Suárez para el segundo gol del equipo.

Ventaja desperdiciada: Miami ganaba 3-0 al término del primer tiempo y no pudo sostener el resultado.

Un récord al alcance: Messi terminó la temporada regular con 26 goles y está encaminado a conseguir su segunda Bota de Oro consecutiva de la MLS.

A pensar en los playoffs: Inter Miami terminó segundo en la Conferencia Este y comenzará la fase eliminatoria como local.

Una noche que comenzó como una fiesta y terminó en decepción

Inter Miami cerró la temporada regular de la Major League Soccer con un resultado que dejó un sabor amargo. En el Nu Stadium, el equipo conducido por Javier Mascherano empató 3-3 frente a Charlotte FC, después de protagonizar un primer tiempo que parecía encaminarlo hacia una victoria contundente.

Con Lionel Messi como principal referencia futbolística, el conjunto de Florida mostró su mejor versión durante los primeros 45 minutos. Ian Fray abrió el marcador a los 14 minutos, mientras que Luis Suárez amplió la diferencia a los 33, aprovechando una pelota enviada por Messi desde el tiro de esquina y posteriormente desviada de cabeza por Germán Berterame.

La sociedad entre los dos históricos compañeros volvió a dar resultados. El rosarino alcanzó así las 17 asistencias en la temporada regular.

Cuando parecía que Inter Miami tenía el partido completamente controlado, apareció Rodrigo De Paul para marcar el tercer tanto a los 42 minutos, con un potente remate desde afuera del área.

El 3-0 parecía definitivo. Sin embargo, el fútbol tenía preparada una sorpresa desagradable para el conjunto local.

Messi, otra vez protagonista, aunque sin convertir

Aunque esta vez no consiguió marcar, Lionel Messi volvió a demostrar su influencia en el funcionamiento ofensivo del equipo.

El capitán argentino participó en la construcción de los ataques, generó situaciones de peligro y fue determinante en la pelota parada que terminó con el gol de Suárez.

En el segundo tiempo también tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Sobre el final, cuando Inter Miami buscaba desesperadamente recuperar la ventaja, Messi tuvo una ocasión muy clara de contraataque: su remate de zurda superó al arquero, pero terminó estrellándose contra el poste.

Fue una de esas noches en las que el talento individual no alcanza para compensar los problemas colectivos.

Con 26 goles en la temporada regular, Messi quedó en una posición inmejorable para conseguir nuevamente la Bota de Oro de la MLS. De concretarlo, sería el primer futbolista en la historia de la competición en ganar ese reconocimiento en temporadas consecutivas.

El segundo tiempo que desnudó los problemas de Miami

La historia cambió completamente después del descanso.

Charlotte FC salió decidido a buscar una reacción y encontró rápidamente los espacios que Inter Miami había dejado de proteger.

Liel Abada convirtió a los 50 y 55 minutos, estableciendo un inesperado 3-2 que transformó el partido.

Inter Miami perdió el control, comenzó a retroceder y mostró dificultades para contener los avances del rival. La ventaja de tres goles se había reducido a uno y la incertidumbre se apoderó del estadio.

La situación terminó de complicarse a los 90 minutos, cuando Rodolfo Aloko aprovechó un rebote después de un remate que había dado en el poste y estableció el 3-3 definitivo.

Charlotte había conseguido lo impensado: remontar tres goles y llevarse un empate que parecía imposible.

Ahora comienza el verdadero desafío

Más allá de la decepción, Inter Miami terminó segundo en la Conferencia Este con 60 puntos y aseguró su condición de local para el comienzo de los playoffs.

El equipo enfrentará a Columbus Crew en la primera ronda, en una serie al mejor de tres partidos que comenzará el 20 de noviembre.

La igualdad frente a Charlotte deja una advertencia importante: Inter Miami tiene capacidad ofensiva, individualidades extraordinarias y a un Messi que sigue siendo decisivo, pero necesita mejorar considerablemente su funcionamiento defensivo.

Porque en los playoffs ya no habrá demasiado margen para los errores.

Messi sigue persiguiendo récords y títulos. Pero para que Inter Miami pueda alcanzar la consagración, necesitará algo más que la genialidad de su capitán: deberá aprender a defender las ventajas y sostener los resultados.