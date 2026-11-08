Qué necesita Franco Colapinto para dar el golpe en el Gran Premio de Brasil

El circuito de Interlagos se prepara para recibir una de las carreras más exigentes e impredecibles de la temporada de Fórmula 1, en un escenario marcado por las condiciones climáticas adversas y los cambios en la grilla de partida.

Tras una clasificación fuertemente condicionada por la lluvia, Franco Colapinto terminó el sábado en el puesto 17. El piloto argentino sufrió una importante pérdida de adherencia en el tren trasero durante su último intento en la Q1, lo que le impidió mejorar su registro. Sin embargo, el panorama para la competencia del domingo será diferente y podría ofrecerle una oportunidad para avanzar posiciones.

Las sanciones por modificaciones en las unidades de potencia relegaron a varios pilotos importantes, entre ellos Max Verstappen y Lewis Hamilton. Como consecuencia, Colapinto avanzará hasta el 15.º lugar de la grilla. De todos modos, las previsiones meteorológicas anticipan una carrera complicada, con una probabilidad de lluvia de entre el 80% y el 90%, por lo que la largada será uno de los momentos más delicados.

Las claves para la carrera del domingo

Uno de los principales desafíos para Alpine será acertar con el momento de cambiar los neumáticos y adaptar la configuración del monoplaza a las condiciones de la pista.

Interlagos presenta sectores especialmente complicados cuando llueve, como la bajada de la S de Senna y la subida hacia la recta principal. Allí, la acumulación de agua puede provocar pérdidas de adherencia, mientras que el spray levantado por los autos reduce considerablemente la visibilidad, sobre todo para quienes largan en la mitad de la grilla.

Por eso, la prioridad de Colapinto será completar las primeras vueltas sin incidentes, evitar los contactos y encontrar progresivamente un ritmo competitivo a medida que cambien las condiciones del asfalto.

Otro aspecto determinante será la gestión de la adherencia de los neumáticos. El reciente reasfaltado de algunos sectores del circuito paulista puede generar diferencias de agarre cuando el agua se acumula. Durante las prácticas, el propio piloto había señalado las dificultades que presentan estas variaciones en la superficie.

En ese contexto, controlar la temperatura de los neumáticos de lluvia extrema o de los intermedios, dependiendo de la intensidad de las precipitaciones, será fundamental. También resultará importante encontrar sectores con mayor tracción fuera de la trazada habitual para intentar concretar maniobras de adelantamiento.

Por último, la estrategia desde los boxes podría convertirse en un factor decisivo. Las posibles intervenciones del auto de seguridad y las interrupciones con bandera roja pueden modificar el desarrollo de la competencia. Si Alpine consigue aprovechar el momento adecuado para realizar una parada, Colapinto podría ganar posiciones y acercarse a la zona de puntos.

Con una conducción precisa, una buena administración de los neumáticos y una estrategia acertada, el Gran Premio de Brasil puede representar una oportunidad importante para Franco Colapinto, que buscará aprovechar las condiciones cambiantes de Interlagos para avanzar en la clasificación.