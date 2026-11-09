León XIV reclamó una economía al servicio de las personas, advirtió sobre la corrupción y pidió límites al poder político

León XIV pronunció su primer discurso en Argentina ante Javier Milei y las principales autoridades políticas.

El Papa reclamó una economía que priorice a las personas, las familias y las necesidades sociales.

Advirtió sobre la emigración juvenil y pidió fortalecer la educación, las universidades y la investigación.

Cuestionó la corrupción y alertó sobre el avance del crimen organizado, la trata y el tráfico de armas y drogas.

Sostuvo que el poder debe ejercerse como servicio y que los gobernantes deben reconocer sus propios límites.

Convocó al diálogo político y regional para construir acuerdos y garantizar una patria unida a las próximas generaciones.

El primer discurso del papa León XIV en la Argentina dejó un mensaje de fuerte contenido social, económico e institucional, con una serie de advertencias dirigidas a quienes ejercen responsabilidades públicas. Ante el presidente Javier Milei, funcionarios nacionales, legisladores, gobernadores y representantes del cuerpo diplomático, el pontífice reclamó una economía centrada en las necesidades de las personas, defendió el valor del trabajo y la educación, cuestionó la corrupción y convocó a recuperar el diálogo como herramienta para superar las diferencias políticas.

La ceremonia se desarrolló en el Palacio Libertad y fue transmitida por cadena nacional. El encuentro comenzó con las palabras de Milei y continuó con una exposición de aproximadamente 25 minutos del jefe de la Iglesia Católica, quien presentó su intervención como una reflexión sobre la dignidad humana, la concordia y la búsqueda del bien común. También evocó a Francisco y describió su llegada al país como un recorrido inverso hacia la patria donde su antecesor había comenzado su historia.

Uno de los ejes centrales del mensaje estuvo relacionado con la situación económica y las dificultades que atraviesan numerosas familias. León XIV sostuvo que las decisiones económicas deben tener como prioridad a las personas y no quedar subordinadas exclusivamente a los indicadores o las necesidades del sistema. En ese sentido, formuló una definición contundente: “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

El pontífice puso especial atención en quienes buscan empleo, los trabajadores que no consiguen cubrir las necesidades de sus hogares y los adultos mayores que contribuyeron durante años a construir la sociedad. También reivindicó el trabajo como una herramienta fundamental para alcanzar autonomía, sostener a las familias y participar de la construcción nacional.

En esa dirección, consideró necesario promover condiciones que permitan ampliar las oportunidades laborales, estimular la iniciativa privada y lograr que el crecimiento económico llegue también a los sectores que enfrentan mayores dificultades. Su planteo combinó la defensa del empleo con una mirada sobre las responsabilidades sociales de quienes toman decisiones desde el Estado.

Otro de los aspectos destacados estuvo relacionado con la emigración de los jóvenes. León XIV advirtió que una nación debe preguntarse cuáles son sus falencias cuando quienes comienzan a construir su futuro sienten que deben abandonar su tierra para concretar sus proyectos personales. Frente a ese escenario, reclamó fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación.

El Papa consideró que la Argentina debe recuperar y potenciar su tradición educativa para ofrecer a las nuevas generaciones herramientas que les permitan desarrollar sus capacidades y ponerlas al servicio de la sociedad. Además, extendió su reflexión hacia las generaciones futuras y sostuvo que existe una responsabilidad colectiva de proteger la vida desde sus primeros momentos hasta su término natural.

La defensa de la dignidad humana también incluyó a las personas enfermas, con discapacidad o que necesitan asistencia permanente. Para el pontífice, ninguna circunstancia puede disminuir el valor de sus vidas, por lo que reclamó cuidado y acompañamiento.

En el plano institucional, León XIV dedicó un tramo importante de su intervención a cuestionar la corrupción y sus consecuencias sobre la confianza pública. “La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, advirtió, al tiempo que reclamó integridad personal a quienes ocupan posiciones de gobierno.

También mencionó al crimen organizado, la trata de personas y el tráfico de armas y drogas como amenazas que deterioran la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos que deberían destinarse al bien común. Frente a esos problemas, consideró indispensable fortalecer las instituciones y promover la cooperación entre los Estados.

La defensa de la democracia apareció asociada a la participación ciudadana, el sufragio, la libertad de expresión y el respeto por la ley. Sin embargo, el mensaje no se limitó a enumerar principios institucionales: también planteó la necesidad de que la política recupere la capacidad de escuchar, moderar las palabras y construir acuerdos.

En ese contexto, dejó una definición dirigida especialmente a las autoridades: el poder adquiere legitimidad cuando se ejerce como servicio. Quienes gobiernan, sostuvo, deben reconocer los límites de las atribuciones que les fueron confiadas y orientar sus decisiones hacia el conjunto de la comunidad, sin confundir la responsabilidad institucional con el ejercicio ilimitado de la autoridad.

El llamado al entendimiento también alcanzó a América del Sur. León XIV destacó los vínculos históricos y culturales de la región y planteó que los países deben defender sus intereses mediante el diálogo, el respeto al derecho y la búsqueda persistente de acuerdos. Argentina, afirmó, cuenta con capacidades y experiencias que pueden contribuir a esa tarea colectiva.

En el cierre, el pontífice recuperó la idea de que cada generación recibe una patria construida por sus antecesores y tiene la obligación de transmitirla a quienes vendrán. Su aspiración fue que las próximas generaciones encuentren una Argentina unida, capaz de estar a la altura de su historia y de las posibilidades que todavía conserva.