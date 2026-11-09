Wado de Pedro le devolvió a Milei una vieja ironía sobre Cristina Kirchner y el riesgo país

Wado de Pedro respondió a Milei con una frase que el Presidente había publicado en diciembre de 2018.

El senador reemplazó la referencia a “Kambiemos” por una crítica directa a La Libertad Avanza.

De Pedro vinculó la suba del riesgo país con el endeudamiento y cuestionó la interpretación electoral del indicador.

El legislador atribuyó el eventual crecimiento de Cristina Kirchner a la gestión del oficialismo libertario.

El cruce se produjo después de que el riesgo país superara los 900 puntos.

La discusión volvió a enfrentar las explicaciones económicas sobre la deuda con las interpretaciones políticas sobre el futuro de Cristina Kirchner.

Un intercambio político en las redes sociales volvió a poner en discusión las causas de la suba del riesgo país y el modo en que el Gobierno interpreta la influencia de Cristina Fernández de Kirchner sobre las expectativas de los mercados. El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro respondió al presidente Javier Milei con una frase que el mandatario había utilizado en diciembre de 2018, cuando cuestionaba a dirigentes opositores que atribuían el aumento del indicador financiero al temor por un eventual regreso del kirchnerismo al poder.

La réplica consistió en recuperar aquella formulación y modificar uno de sus destinatarios. Donde Milei había mencionado a los integrantes de lo que denominaba irónicamente “Kambiemos”, De Pedro colocó a La Libertad Avanza. De esa manera, el legislador camporista trasladó al oficialismo actual una crítica que el Presidente había dirigido años atrás contra sectores de la oposición.

“Frente a la suba del riesgo país los inútiles de La Libertad Avanza dicen que sube por el temor a CFK”, escribió el senador. La frase reprodujo el comienzo del mensaje original y conservó su tono de cuestionamiento, aunque invirtió el blanco político de la acusación.

El mensaje continuó con una explicación centrada en la situación financiera del país. “Por un lado el riesgo sube porque el país tiene un endeudamiento explosivo que lo hace insolvente”, sostuvo De Pedro. Ese argumento también había formado parte de la publicación de Milei de 2018, en la que el entonces economista cuestionaba las interpretaciones que vinculaban directamente el comportamiento del indicador con las perspectivas electorales de Cristina Kirchner.

La segunda parte de la respuesta llevó la discusión nuevamente al terreno político. “Por otro lado si CFK crece es porque los libertarios son unos incompetentes gobernando”, agregó el senador. Así, atribuyó el eventual crecimiento de la figura de la ex presidenta a la gestión del oficialismo y completó la adaptación del mensaje original.

El antecedente al que recurrió De Pedro se remonta a diciembre de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. En aquel momento, Milei cuestionó a dirigentes que vinculaban la suba del riesgo país con la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner recuperara protagonismo político y tuviera perspectivas de regresar al poder.

En su publicación, el actual Presidente utilizó el término “Kambiemos” para referirse de manera irónica a referentes de Cambiemos y de Juntos por el Cambio. Su planteo estaba organizado en dos explicaciones: por un lado, señalaba el endeudamiento como factor determinante del deterioro financiero; por otro, sostenía que el crecimiento político de Cristina respondía a los problemas de gestión de sus adversarios.

La coincidencia entre ambos mensajes no se limitó a una frase aislada. De Pedro mantuvo la secuencia argumental completa: primero cuestionó la explicación que atribuye la suba del riesgo país al temor por Cristina Kirchner; después puso el foco en el endeudamiento; finalmente, trasladó la responsabilidad por el crecimiento de la ex mandataria a quienes gobiernan.

El cruce se produjo en un contexto en el que el riesgo país había superado los 900 puntos, un nivel que volvió a alimentar las discusiones sobre la situación económica y financiera argentina. La evolución del indicador abrió interrogantes sobre los factores que inciden en la percepción de los inversores, entre ellos la capacidad de pago del Estado, el volumen de la deuda y las expectativas políticas.

La controversia también expuso dos interpretaciones que atraviesan el debate público. Una pone el acento en la posibilidad de un regreso del kirchnerismo y en el efecto que podría tener sobre las decisiones de los mercados. La otra sostiene que las dificultades financieras responden principalmente a los desequilibrios económicos y al endeudamiento, más allá de las perspectivas electorales.

La intervención de De Pedro no incorporó un argumento nuevo sobre la evolución del indicador, sino que utilizó un antecedente del propio Milei para cuestionar el discurso libertario. La maniobra buscó señalar una contradicción entre la posición que el Presidente defendía en 2018 y las explicaciones que, según el senador, hoy sostiene su espacio político.

El episodio trasladó una discusión económica al terreno de las disputas partidarias y volvió a poner a Cristina Kirchner en el centro de las interpretaciones sobre el escenario político. Al mismo tiempo, dejó expuesta la vigencia de un mensaje de Milei que, casi ocho años después, fue reutilizado por uno de sus adversarios para devolverle la crítica.